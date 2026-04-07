Ενώπιον του Κογκρέσου ο Μπιλ Γκέιτς για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Επστάιν – Πότε καταθέτει

Ο Μπιλ Γκέιτς θα καταθέσει στις 10 Ιουνίου σε Επιτροπή του Κογκρέσου των ΗΠΑ, η οποία ερευνά το σκάνδαλο Έπσταιν, όπως έγινε γνωστό από πηγή προσκείμενη στην υπόθεση, η οποία επιβεβαίωσε σχετική πληροφορία του Politico.

Ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft θα καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών στην Επιτροπή η οποία σκοπεύει να του θέσει ερωτήσεις για τις σχέσεις που διατηρούσε με τον Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπσταιν, ο οποίος κατηγορήθηκε για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων και πέθανε στη φυλακή πριν από τη δίκη του.

Billionaire Bill Gates is to testify on June 10 before a congressional committee investigating the late convicted sex offender Jeffrey Epstein and his accomplice Ghislaine Maxwell, a source close to the matter tells AFP. pic.twitter.com/HrJarlPyXM — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 7, 2026

Το Ίδρυμα Γκέιτς δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο προς το παρόν. Σύμφωνα ωστόσο με έναν εκπρόσωπο του Γκέιτς, «χαίρεται» με την ευκαιρία που θα του δοθεί να καταθέσει. «Αν και ποτέ δεν συμμετείχε σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια του Έπσταιν, ανυπομονεί να απαντήσει στις ερωτήσεις της Επιτροπής, για να στηρίξει το σημαντικό έργο της», είπε αυτός ο εκπρόσωπος.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Μπιλ Γκέιτς δήλωσε ότι οι σχέσεις του με τον Έπσταιν ήταν «ένα τεράστιο λάθος», παραδεχόμενος, ενώπιον μελών του ιδρύματός του, ότι είχε εξωσυζυγικές σχέσεις με δύο Ρωσίδες, αν και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή με τα εγκλήματα του επιχειρηματία.

«Δεν έκανα τίποτα παράνομο. Δεν είδα τίποτα το παράνομο», φέρεται να είπε επίσης, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σχέση του με τον Έπσταιν ξεκίνησε το 2011, δηλαδή τρία χρόνια αφού ο επιχειρηματίας δήλωσε ένοχος για υποκίνηση ανήλικης σε πορνεία. Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Έπσταιν, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αναφέρεται στις εξωσυζυγικές σχέσεις του Μπιλ Γκέιτς. Στο μήνυμα, που δεν δείχνει να στάλθηκε ποτέ, ο Τζέφρι Έπσταιν λέει ότι βοήθησε τον «Μπιλ» να αποκτήσει πρόσβαση σε φάρμακα για να αντιμετωπίσει «τις συνέπειες των σεξουαλικών σχέσεων με κοπέλες από τη Ρωσία».

Η απλή αναφορά ενός ονόματος στους «φακέλους Έπσταιν» δεν σημαίνει ότι το πρόσωπο αυτό είναι α πριόρι ένοχο.

Διαβάστε επίσης:

