Ηρωίδα στη Φλόριντα έσωσε κολυμβητή – Αποκαλύφθηκε ότι είναι καταζητούμενος για διπλό φόνο

Μια γυναίκα στη Φλόριντα έσπευσε να σώσει έναν κολυμβητή που αγωνιζόταν να κρατηθεί στην επιφάνεια, με την ίδια να μαθαίνει στη συνέχεια ότι πρόκειται για καταζητούμενο για διπλό φόνο.

Όπως αναφέρει το People, η γυναίκα, γνωστή μόνο ως Μπελίντα, έκανε πρωινή βόλτα κοντά στην παραλία Riomar στο Vero Beach της Φλόριντα στις 24 Μαρτίου, όταν άκουσε έναν άνδρα να καλεί σε βοήθεια. Όπως είπε σε τοπικά ΜΜΕ: «Μπορούσα να ακούσω ένα αχνό “βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια”. Κοίταξα και είδα κάποιον… σε απόγνωση».

Η Μπελίντα δήλωσε ότι μπήκε στο νερό και είπε στον άνδρα να ξαπλώσει ανάσκελα και να αφήσει τα κύματα να τον μεταφέρουν. Ο αγωνιζόμενος κολυμβητής είπε στη Μπελίντα ότι ήταν «εξαντλημένος και κουρασμένος», ενώ εκείνη προσπαθούσε να τον βοηθήσει.

Από τη διάσωση στην αποκάλυψη

Η αστυνομία πιστεύει τώρα ότι ο άνδρας που κόντεψε να πνιγεί είναι ο ύποπτος διπλού φόνου, Τζέσι Σκοτ Έλις, 64 ετών, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε θανάσιμα την πρώην σύζυγό του, Στέισι Μέισον, 49 ετών, και τον νέο της σύντροφο, Ντάνι Οόλι, 56 ετών.

Βίντεο που δημοσιοποίησε το Τμήμα Αστυνομίας Vero Beach (VBPD) δείχνει τον άνδρα να σέρνεται αργά έξω από το νερό, ενώ η Μπελίντα γονατίζει δίπλα του.

Όπως περιέγραψε η ίδια: «Του είπα, “Είσαι καλά;”. Και εκείνος είπε, “Όχι, είμαι εξαντλημένος. Δεν θα ξαναβγώ ποτέ τόσο μακριά”… Και είπε, “Νομίζω ότι θα πάω διακοπές για πολύ καιρό”».

Τα δύο φερόμενα ως θύματα του 64χρονου ήταν υπάλληλοι της επαρχίας Indian River και εργάζονταν στο τμήμα δημόσιων έργων.

Η Μπελίντα δήλωσε ότι τη στιγμή της διάσωσης δεν γνώριζε ότι ο άνδρας ήταν ύποπτος για φόνο. Η ίδια τόνισε, ωστόσο, ότι ακόμη και αν το γνώριζε, θα τον βοηθούσε, αλλά στη συνέχεια θα καλούσε αμέσως τος Αρχές. «Δεν μπορούσα να τον αφήσω στο νερό ό,τι κι αν γινόταν», είπε και πρόσθεσε: «Όλοι περνάνε κάτι».

Η διπλή δολοφονία

Σύμφωνα με συνέντευξη Τύπου που κοινοποίησε το τοπικό μέσο TCPalm, τα δύο θύματα εντοπίστηκαν με πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς γύρω στις 7 π.μ. στις 24 Μαρτίου σε χώρο στάθμευσης στο κύριο υποκατάστημα της Βιβλιοθήκης της Επαρχίας Indian River στο Vero Beach.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας Vero Beach, Ντέιβιντ Κάρεϊ, δήλωσε ότι οι ντετέκτιβ αναγνώρισαν τον σύζυγο της Μέισον, Έλις, ως ύποπτο, αφότου εξέτασαν υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Ο Κάρεϊ είπε ότι το ζευγάρι είχε ξεκινήσει τη διαδικασία διαζυγίου τους τελευταίους μήνες και ότι το σπίτι τους βρισκόταν προς πώληση. Πρόσθεσε, επίσης, ότι ήταν γνωστό πως η Μέισον και ο Οόλι είχαν ερωτική σχέση.

Οι Αρχές της επαρχίας Indian River συνεχίζουν να αναζητούν τον Έλις, ενώ εξέδωσαν προειδοποίηση προς τους πολίτες να μην τον προσεγγίσουν και κάλεσαν όποιον έχει πληροφορίες για την τοποθεσία του να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

