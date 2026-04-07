Axios: Πρόοδος στις συνομιλίες αλλά μεγάλη απόσταση για συμφωνία πριν ξεσπάσει η «κόλαση» στο Ιράν

Έχει σημειωθεί πρόοδος τις τελευταίες 24 ώρες στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αν και η επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός μέχρι την προθεσμία του Προέδρου Τραμπ στις 8 μ.μ. εξακολουθεί να φαίνεται απίθανη, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο, έναν Ισραηλινό αξιωματούχο και δύο άλλες πηγές που επικαλείται το Axios.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η σκέψη στον Λευκό Οίκο έχει μετατοπιστεί από το “μπορούμε να φτάσουμε εκεί;” στο “μπορούμε να φτάσουμε εκεί μέχρι τις 8 η ώρα απόψε;“

Η μη επίτευξη συμφωνίας μέχρι την προθεσμία -ή τουλάχιστον η μη επίτευξη επαρκούς προόδου για να πειστεί ο Τραμπ να την παρατείνει- θα οδηγούσε σε μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του πολέμου.

Ο Τραμπ απείλησε να καταστρέψει τις γέφυρες και τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν εάν το Ιράν δεν συμφωνούσε να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ και έχει αναφέρει άλλους στόχους όπως οι υποδομές πετρελαίου και ύδρευσης.

“Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην επιστρέψει ποτέ ξανά. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί”, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social το πρωί της Τρίτης. Το Ιράν λέει ότι θα προβεί σε αντίποινα κατά των ενεργειακών και υδάτινων εγκαταστάσεων στις χώρες του Κόλπου.

Οι βασικές προκλήσεις αυτή τη στιγμή είναι η ικανοποίηση της απαίτησης του Ιράν για μια ισχυρή εγγύηση ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν θα επαναλάβουν τον πόλεμο μετά από μια παύση, και ο αργός ρυθμός αντιδράσεων από την ιρανική ηγεσία λόγω της κατάστασης ασφαλείας, αναφέρουν πηγές.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι το Ιράν διέκοψε την άμεση επικοινωνία λόγω των απειλών του Τραμπ, ενώ οι New York Times ανέφεραν ότι το Ιράν αποχωρεί από τις διαπραγματεύσεις. Η κρατική εφημερίδα Tehran Times του Ιράν διέψευσε τα δημοσιεύματα. Η Axios δεν έχει επιβεβαιώσει καμία κίνηση του Ιράν για διακοπή των συνομιλιών.

Η υπεύθυνη Τύπου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι μόνο ο Τραμπ γνωρίζει «πού βρίσκονται τα πράγματα και τι θα κάνει», προσθέτοντας: «Το ιρανικό καθεστώς έχει προθεσμία μέχρι τις 8 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, οι ΗΠΑ και το Ιράν ανταλλάσσουν προτάσεις και αντιπροτάσεις μέσω Πακιστανών, Αιγύπτιων και Τούρκων μεσολαβητών.

Ο Αντιπρόεδρος Βανς, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος και γαμπρός του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ συμμετέχουν όλοι στις διαπραγματεύσεις.

Ο Γουίτκοφ έχει επίσης άμεσο κανάλι επικοινωνίας με Ιρανούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Το Ιράν έστειλε μια αντιπρόταση στις ΗΠΑ μέσω των μεσολαβητών τη Δευτέρα. Ενώ ήταν ασυμβίβαστη με τις θέσεις των ΗΠΑ, ο Λευκός Οίκος την θεώρησε κάπως ενθαρρυντική, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και μια άλλη πηγή.

«Η τελευταία πρόταση που λάβαμε δεν ήταν πραγματικά αυτό που θέλαμε, αλλά ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι περιμέναμε», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι μεσολαβητές στη συνέχεια συνεργάστηκαν με τους Ιρανούς για τροποποιήσεις και αναδιατύπωση, δήλωσε μια πηγή που γνωρίζει αυτή τη διαδικασία.

Η κύρια επιλογή που συζητείται είναι ένα σύνολο μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης τόσο από το Ιράν όσο και από τις ΗΠΑ, με επίκεντρο το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και σε αντάλλαγμα εγγυήσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Συζητείται επίσης μια 45ήμερη εκεχειρία που θα επιτρέψει διαπραγματεύσεις για μια ευρύτερη συμφωνία.

«Όλα είναι έτοιμα. Σίγουρα υπάρχει συζήτηση για εκεχειρία», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Το πρωί της Τρίτης, πριν δημοσιεύσει την απειλητική του ανάρτηση, ο Τραμπ είπε στους στενούς συνεργάτες του ότι οι διαπραγματεύσεις με τους Ιρανούς ήταν «πολύ σοβαρές», αλλά δεν γνώριζε αν μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία.

«Οι μεσολαβητές πιέζουν πολύ σκληρά. Οι συνομιλίες είναι σοβαρές. Θα περιμένουμε την ιρανική απόφαση», δήλωσε μια πηγή με γνώση. Σύμφωνα με μια άλλη πηγή, έχει ανανεωθεί η συζήτηση για μια πιθανή προσωπική συνάντηση μεταξύ μιας αμερικανικής αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον Βανς και μιας ιρανικής αντιπροσωπείας.

«Υπάρχει όρεξη για περισσότερες συνομιλίες. Την περασμένη εβδομάδα ήταν η Γενεύη, αυτή την εβδομάδα θα μπορούσε να είναι η Ισλαμαμπάντ», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Έχουν επίσης γίνει συζητήσεις για μια εικονική συνάντηση μεταξύ των διαπραγματευτικών ομάδων των ΗΠΑ και του Ιράν μαζί με Πακιστανούς μεσολαβητές.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ώρες μέχρι να λήξει η προθεσμία του Τραμπ, ανέφεραν πηγές.

Ο Βανς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Βουδαπέστη ότι οι ΗΠΑ έχουν επιτύχει σχεδόν όλους τους στρατιωτικούς τους στόχους και «πολύ σύντομα ο πόλεμος θα ολοκληρωθεί».

«Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ιράν. Οι Ιρανοί δεν είναι οι πιο γρήγοροι διαπραγματευτές… αλλά είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να λάβουμε απάντηση από τους Ιρανούς έως τις 8 μ.μ. Ελπίζουμε ότι είναι η σωστή απάντηση», είπε ο Βανς.

