Τα τρία σενάρια μετά τη λήξη του τελεσιγράφου Τραμπ στο Ιράν

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα βομβαρδίσει μεγάλο μέρος των πολιτικών υποδομών του Ιράν την Τρίτη το βράδυ εάν η Τεχεράνη δεν επιτρέψει, μεταξύ άλλων, το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ. Έχει θέσει μια αυστηρή προθεσμία στις 8 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής.

Ο Τραμπ έχει εξαπολύσει πολυάριθμες απειλές προς το Ιράν από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στα τέλη Φεβρουαρίου. Άλλοτε τις τήρησε και άλλοτε υποχώρησε.

Ακολουθούν τρεις τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να εξελιχθεί η κατάσταση πριν από την προθεσμία, σύμφωνα με τη Wall Street Journal:

Καμία δράση: Αυτό φαίνεται να είναι το πιο απίθανο σενάριο, καθώς ο Τραμπ έχει δημιουργήσει αυτό το σημείο πίεσης και εάν υποχωρήσει θα μπορούσε να χάσει την επιρροή του στο Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι διερευνά την «έννοια» ενός σχεδίου όπου οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρεώνουν τα πλοία για τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, οπότε αυτή είναι μια άλλη πόρτα που ανοίγει ως μέρος μιας πιθανής εξόδου. Εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο έχει χρησιμοποιήσει απειλές στο παρελθόν (με δασμούς, για παράδειγμα), σπάνια δημιουργεί προθεσμία και στη συνέχεια την αγνοεί. Ωστόσο, οι στρατιωτικές επιθέσεις στην κλίμακα που προτείνει ο Τραμπ θα αποτελούσαν μια μεγάλη κλιμάκωση και δεν είναι σαφές εάν η στρατιωτική κοινότητα των ΗΠΑ έχει βρει έναν τρόπο για να την πραγματοποιήσει.

«Συμφωνία» ή «συνομιλίες»: Ο Τραμπ θα μπορούσε να ανακοινώσει ότι οι διαπραγματευτές σημειώνουν πρόοδο προς μια συμφωνία ή ότι έχει επιτευχθεί μια περιορισμένη συμφωνία. Επομένως, θα μπορούσε είτε να αποσύρει την απειλή στρατιωτικής δράσης είτε να την αναβάλει πέντε ή δέκα ημέρες (αυτό το είδος «στοιχήματος» δημιούργησε την τρέχουσα προθεσμία). Υπάρχουν αρκετές χώρες που επιδιώκουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα και ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί τη Δευτέρα ότι οι προτάσεις ανταλλάσσονταν, κάτι που θα μπορούσε να είναι προοίμιο μιας συμφωνίας – αν και ο Τραμπ είπε ότι η τελευταία πρόταση της Τεχεράνης «δεν ήταν αρκετή».

Στρατιωτικές επιθέσεις: Ο Τραμπ δήλωσε στην Meridith McGraw της Journal την Κυριακή ότι το Ιράν προσπαθεί να «αξιοποιήσει» τους διαπραγματευτές, καθυστερώντας πάντα τις συνομιλίες και στη συνέχεια χωρίς να συμφωνεί ποτέ σε τίποτα. Εάν αισθάνεται ότι το Ιράν το κάνει ξανά αυτό, είναι πιθανό να εγκρίνει στρατιωτικές επιθέσεις λίγο μετά την προθεσμία. Θα μπορούσε είτε να κάνει τα πάντα, όπως έχει προτείνει, είτε να ξεκινήσει με μια σειρά από κλιμακωτικές επιθέσεις, προσπαθώντας να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στο Ιράν και να το αναγκάσει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

