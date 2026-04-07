ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 16:39
07.04.2026 14:55

Σάλος στην Ιταλία με την φωτογραφία της Μελόνι με συνεργό της ναπολιτάνικης μαφίας – «Λάσπη στον ανεμιστήρα» λέει η ίδια

Μέρος του ιταλικού Τύπου δημοσιεύει σήμερα «σέλφι» της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι με τον Τζοακίνο Αμίκο, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια με την ναπολιτάνικη μαφία, στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου.

Η «σέλφι» φέρεται να τραβήχτηκε τον Φεβρουάριο του 2019, σε εκδήλωση του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας» στο Μιλάνο. Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Fanpage, o Αμίκο, στο παρελθόν, φέρεται να κατάφερε να οργανώσει συνάντηση, γύρω από το ίδιο τραπέζι, με τον πρώην αρχηγό της μαφίας της Σικελίας Ματέο Μεσίνα Ντενάρο, τους αρχηγούς της καλαβρέζικης μαφίας στο Μιλάνο και τον «Μικέλε τον τρελό», τον ισχυρότερο «νονό» της μαφίας της Ρώμης.

Το Fanpage προσθέτει πως, όταν έβγαλε το «σέλφι» με την Μελόνι, ο Τζοακίνο Αμίκο είχε ήδη συλληφθεί για απάτη και εγκληματική δράση, αλλά δεν είχε ακόμη ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του για μαφιόζικη δράση. Στην φάση αυτή συνεργάζεται με την δικαιοσύνη και δήλωσε ότι «αποφάσισε να αλλάξει ζωή».

Με αναφορά στα σημερινά δημοσιεύματα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε:

«Οι κύριοι αυτοί ξέρουν καλά ότι, σε δεκαετίες πολιτικής δράσης, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες φωτογραφίες με άτομα που ζητούν απλά μια σέλφι. Και αυτό ισχύει για οποιονδήποτε κάνει πολιτική και βρίσκεται μέσα στον κόσμο. Προκαλώ οποιονδήποτε να βρει δηλώσεις μου ή επιθέσεις μου κατά άλλων πολιτικών, που έχουν βρεθεί σε ανάλογη θέση. Η στράτευσή μου ενάντια σε όλες τις μαφίες είναι κρυστάλλινη και χαρακτηρίζεται από διάρκεια και συνοχή».

Σύμφωνα με την επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης «όλα αυτά χρησιμεύουν για να μπει λάσπη στον ανεμιστήρα και για να στηριχθούν, από το σύστημα των μέσων ενημέρωσης, κάποια κομματικά συμφέροντα». «Δεν πρόκειται για δημοσιογραφία, αλλά μόνον για πολιτική».

