Γαλλία: Σύγκρουση τρένου με στρατιωτικό φορτηγό – Ένας νεκρός και τουλάχιστον 27 τραυματίες

Ο μηχανοδηγός ενός γαλλικού τρένου υψηλής ταχύτητας σκοτώθηκε την Τρίτη, όταν η αμαξοστοιχία που οδηγούσε συγκρούστηκε με στρατιωτικό φορτηγό σε ισόπεδη διάβαση στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τις πόλεις Μπετύν και Λανς, κοντά στο Καλαί, στη βόρεια Γαλλία.

Τουλάχιστον 27 άτομα έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, εκ των οποίων οι δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ένας από τους τραυματίες είναι ο οδηγός του φορτηγού.

🔴🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Au moins 1 MORT et 27 BLESSÉS après un grave accident entre un TGV et un poids lourd à un passage à niveau près de Lens.



Le conducteur du train est décédé. Les secours prennent en charge les 243 passagers présents à bord, dont au moins 27 sont… pic.twitter.com/uX2yOFCPMX — Bastion (@BastionMediaFR) April 7, 2026

Η τοπική εφημερίδα La Voix du Nord διευκρίνισε ότι το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 7 το πρωί στη διάβαση του Μαζενγκάρμπ, στον δήμο Μπουλί-λε-Μιν, όταν ένα TGV που εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ Δουνκέρκης και Παρισιού με 243 επιβάτες συγκρούστηκε με το ρυμουλκούμενο ενός στρατιωτικού φορτηγού που διέσχιζε εκείνη τη στιγμή τις γραμμές.

