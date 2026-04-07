ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 12:58
07.04.2026 12:29

Γαλλία: Σύγκρουση τρένου με στρατιωτικό φορτηγό – Ένας νεκρός και τουλάχιστον 27 τραυματίες

Ο μηχανοδηγός ενός γαλλικού τρένου υψηλής ταχύτητας σκοτώθηκε την Τρίτη, όταν η αμαξοστοιχία που οδηγούσε συγκρούστηκε με στρατιωτικό φορτηγό σε ισόπεδη διάβαση στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τις πόλεις Μπετύν και Λανς, κοντά στο Καλαί, στη βόρεια Γαλλία.

Τουλάχιστον 27 άτομα έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, εκ των οποίων οι δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ένας από τους τραυματίες είναι ο οδηγός του φορτηγού.

Η τοπική εφημερίδα La Voix du Nord διευκρίνισε ότι το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 7 το πρωί στη διάβαση του Μαζενγκάρμπ, στον δήμο Μπουλί-λε-Μιν, όταν ένα TGV που εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ Δουνκέρκης και Παρισιού με 243 επιβάτες συγκρούστηκε με το ρυμουλκούμενο ενός στρατιωτικού φορτηγού που διέσχιζε εκείνη τη στιγμή τις γραμμές.

