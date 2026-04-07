07.04.2026 12:21

Ινδονησία: 100 ραβδίσματα σε ζευγάρι που είχε σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου

Η εικόνα είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης

Ένας άνδρας και μία γυναίκα, που καταδικάστηκαν για σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου από ισλαμικό δικαστήριο στη συντηρητική επαρχία Άτσεχ, στη δυτική Ινδονησία, τιμωρήθηκαν σήμερα με 100 ραβδίσματα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο άνδρας και η γυναίκα, η ηλικία των οποίων δεν διευκρινίστηκε, τιμωρήθηκαν ο καθένας με 100 ραβδίσματα με καλάμι στην πλάτη σε δημόσιο πάρκο της επαρχιακής πρωτεύουσας Μπάντα Άτσεχ, μπροστά σε δεκάδες ανθρώπους.

Τέσσερις άλλοι άνθρωποι τιμωρήθηκαν με ραβδίσματα δημοσίως σήμερα. Ο καθένας δέχθηκε μεταξύ 8 και 29 ραβδισμάτων για παραβιάσεις, όπως η σωματική επαφή με πρόσωπο του αντίθετου φύλου ή η κατανάλωση αλκοόλ.

Μια γυναίκα που καταδικάστηκε σε 27 ραβδίσματα έχασε τις αισθήσεις της και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες.

«Εφαρμόζουμε τον ισλαμικό νόμο στην Άτσεχ, άρα κάθε φορά που κάποιος τον παραβαίνει, πρέπει να επιβάλλουμε κυρώσεις όπως το ράβδισμα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρατζές Κάνα, αξιωματούχος της τοπικής εισαγγελίας.

Οι σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου απαγορεύονται σε αυτή την ιδιαιτέρως συντηρητική επαρχία, η μοναδική που επιβάλλει τον ισλαμικό νόμο, τη σαρία, στην Ινδονησία, μια κατά βάση μουσουλμανική χώρα.

Η Ινδονησία κατέστησε παράνομες τις σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου στον πιο πρόσφατο ποινικό της κώδικα το 2022, έναν νόμο που τέθηκε σε ισχύ σε όλο το αρχιπέλαγος στις αρχές του Ιανουαρίου του 2026.

Τον Ιανουάριο, η αστυνομία της σαρία στην Μπάντα Άτσεχ τιμώρησε με 140 ραβδίσματα ένα άλλο, μη παντρεμένο ζευγάρι, σε μια από τις πιο σοβαρές ποινές από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο ισλαμικός νόμος στην επαρχία αυτή το 2001.

Διαβάστε επίσης:

Χτύπημα IDF σε εργοστάσιο παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων, σφυροκόπημα και σε Λίβανο – Πιθανή παράταση στο τελεσίγραφο Τραμπ – Όλες οι εξελίξεις

Ινδία: Θανατική ποινή στους 9 αστυνομικούς που βασάνισαν και σκότωσαν στο ξύλο πατέρα και γιο

Ο Όρμπαν παίζει το τελευταίο του χαρτί πριν τις εκλογές στην Ουγγαρία: Ο Βανς στη Βουδαπέστη για να τον στηρίξει

Γιώργος Κακούσης: Σε βάρος μου δεν εκκρεμεί καμία κατηγορία – Δεν έχω κληθεί από κανέναν για εξηγήσεις

Έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών για τον ρόλο των πατέρων στη θεραπεία της νευρικής ανορεξίας

Αγρότες με τρακτέρ έφτασαν στον Ε65 – Διαμαρτύρονται για ΟΠΕΚΕΠΕ και αυξημένο κόστος παραγωγής

Ένταση ανάμεσα σε Λιανό και Αρναούτογλου στο ραδιόφωνο: «Πολιτικοποιείς την εκπομπή» – «Νομίζω ότι πρέπει να ξανακοιμηθείς» (Video)

Θέλετε να βελτιώσετε τη μνήμη σας; Μάθετε ποιες είναι οι ασκήσεις που τη δυναμώνουν

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

Χτύπημα IDF σε εργοστάσιο παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων, σφυροκόπημα και σε Λίβανο - Πιθανή παράταση στο τελεσίγραφο Τραμπ - Όλες οι εξελίξεις

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κοστίζει στη ΝΔ, οι άρσεις ασυλίας και τι θα ψηφίσουν οι γαλάζιοι, η μείωση του αριθμού των βουλευτών ως… ουτοπία και γιατί «τσιμπάει» το ΠΑΣΟΚ  

