Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν μπορεί να «εξαφανιστεί» σε μια νύχτα, «θα τους ισοπεδώσουμε μέσα σε 4 ώρες» – Όλες οι εξελίξεις

Εντείνονται οι διεργασίες για την επίτευξη εκεχειρίας στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή την ώρα που το Ιράν προειδοποιεί για αντίποινα μετά το τελεσίγραφο έως την Τρίτη που έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι το σχέδιο για κατάπαυση του πυρός 45 ημερών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν είναι «μία από τις πολλές ιδέες» που συζητούνται αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, η Τεχεράνη παραμένει αμετάπειστη, παρά τις πιέσεις για συμφωνία.

Ο Τραμπ απείλησε να καταστρέψει τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τις γέφυρες του Ιράν, εάν η χώρα δεν τηρήσει την προθεσμία και να ανοίξει το Στενό, ενώ το Ιράν προειδοποίησε για «πολύ πιο καταστροφικά» αντίποινα εάν οι αντίπαλοί του χτυπήσουν πολιτικούς στόχους.

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις, μεταξύ Ισραήλ, Ιράν και Λίβανου αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες και μεγάλες ζημιές σε κρίσιμες υποδομές. Παράλληλα το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις του σε χώρες του Κόλπου. Το Ισραήλ χτύπησε τις πετροχημικές εγκαταστάσεις στο South Pars του νότιου Ιράν, με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας να επιβεβαιώνει την επίθεση.

Live οι εξελίξεις:

