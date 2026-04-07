ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 00:49
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.04.2026 00:38

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν μπορεί να «εξαφανιστεί» σε μια νύχτα, «θα τους ισοπεδώσουμε μέσα σε 4 ώρες» – Όλες οι εξελίξεις

Εντείνονται οι διεργασίες για την επίτευξη εκεχειρίας στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή την ώρα που το Ιράν προειδοποιεί για αντίποινα μετά το τελεσίγραφο έως την Τρίτη που έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι το σχέδιο για κατάπαυση του πυρός 45 ημερών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν είναι «μία από τις πολλές ιδέες» που συζητούνται αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, η Τεχεράνη παραμένει αμετάπειστη, παρά τις πιέσεις για συμφωνία.

Ο Τραμπ απείλησε να καταστρέψει τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τις γέφυρες του Ιράν, εάν η χώρα δεν τηρήσει την προθεσμία και να ανοίξει το Στενό, ενώ το Ιράν προειδοποίησε για «πολύ πιο καταστροφικά» αντίποινα εάν οι αντίπαλοί του χτυπήσουν πολιτικούς στόχους.

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις, μεταξύ Ισραήλ, Ιράν και Λίβανου αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες και μεγάλες ζημιές σε κρίσιμες υποδομές. Παράλληλα το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις του σε χώρες του Κόλπου. Το Ισραήλ χτύπησε τις πετροχημικές εγκαταστάσεις στο South Pars του νότιου Ιράν, με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας να επιβεβαιώνει την επίθεση.

Live οι εξελίξεις:

Διαβάστε επίσης:

Πάπας Λέων: Ένας Ιεράρχης κόντρα στον Τραμπ και τους «ιέρακες» του πολέμου – Το Βατικανό και τα κοινωνικά μηνύματα

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

SERE: Η σκληρή εκπαίδευση που προετοιμάζει Αμερικανούς πιλότους για το χειρότερο σενάριο

ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΟΗΕ ζητεί άμεση ενίσχυση ανθρωπιστικής βοήθειας στην Κούβα λόγω της ενεργειακής κρίσης

ΚΟΣΜΟΣ

Δύο σκιέρ έχασαν τη ζωή τους σε χιονοστιβάδα στη Νορβηγία

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο χορός του Γιάνη Βαρουφάκη στη Μόσχα

ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο προτείνει στη Μόσχα παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών

PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

PODCASTS

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

ΚΑΛΧΑΣ

Με διάγγελμα ξορκίζουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βέρτιγκο με τις άρσεις ασυλίας, ο τυχερός Σχοινάς, πώς έκοψαν τον Καστανίδη και η ανισότητα Καρυστιανού - Τσίπρα στα γκάλοπ  

ΕΛΛΑΔΑ

Συμφωνία ύψους 650 εκατ. ευρώ με το Ισραήλ για προμήθεια πυραύλων και εκτοξευτών στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

