Πάπας Λέων: Ένας Ιεράρχης κόντρα στον Τραμπ και τους «ιέρακες» του πολέμου – Το Βατικανό και τα κοινωνικά μηνύματα

Σε μια εποχή όπου η διεθνής πολιτική σκηνή καθορίζεται ολοένα και περισσότερο από τη λογική της ισχύος και της στρατιωτικής αποτροπής, ο Πάπας Λέων επιλέγει να κινηθεί στον αντίποδα. Με παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα στενά όρια της θρησκευτικής ρητορικής, ο Αμερικανός ποντίφικας έχει αναδειχθεί τους τελευταίους μήνες σε μία από τις πιο επίμονες φωνές υπέρ της ειρήνης – και ταυτόχρονα σε έναν ενοχλητικό «υπενθυμιστή» της ευθύνης των ισχυρών.

Το φετινό μήνυμα Urbi et Orbi αποτέλεσε την κορύφωση μιας σταθερής γραμμής που έχει χαράξει ήδη από την αρχή της παποσύνης του. Ο Λέων δεν αρκέστηκε σε γενικές εκκλήσεις.

Αντίθετα, υιοθέτησε μια σχεδόν κατηγορηματική γλώσσα: μέσα στο φως της Ανάστασης, είπε, «ο άνθρωπος καλείται να αφήσει την αγάπη να μεταμορφώσει την καρδιά του – μια μεταμόρφωση που δεν μπορεί να συνυπάρξει με τα όπλα. Όσοι κρατούν όπλα οφείλουν να τα καταθέσουν – όσοι έχουν την εξουσία να προκαλούν πολέμους καλούνται να επιλέξουν τον διάλογο αντί της επιβολής».

Η αναφορά του δεν ήταν αφηρημένη. Η Γάζα, η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, αλλά και τα πολλαπλά ανοιχτά μέτωπα παγκοσμίως αποτέλεσαν το υπόβαθρο των τοποθετήσεών του. Ήδη από τους προηγούμενους μήνες, ο Πάπας είχε μιλήσει επανειλημμένα για «ανθρωπιστική καταστροφή που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί», ζητώντας κατάπαυση του πυρός και άμεση προστασία των αμάχων.

Σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές παρεμβάσεις του, είχε επισημάνει ότι «κανένα στρατηγικό συμφέρον δεν μπορεί να σταθεί πάνω από την αξία της ανθρώπινης ζωής» – μια φράση που ερμηνεύτηκε ως έμμεση αλλά σαφής κριτική προς τις μεγάλες δυνάμεις.

Η σύγκρουση με τον Τραμπ

Αυτή η στάση τον φέρνει αναπόφευκτα σε τροχιά σύγκρουσης με τη ρητορική των λεγόμενων «γερακιών» της διεθνούς πολιτικής. Χωρίς να κατονομάζει ευθέως ηγέτες όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Λέων δείχνει να απορρίπτει τη λογική που αντιμετωπίζει τον πόλεμο ως εργαλείο πολιτικής. Η επιμονή του ότι η ειρήνη δεν μπορεί να επιβληθεί με τη δύναμη, αλλά μόνο μέσα από διάλογο και αμοιβαία αναγνώριση, λειτουργεί ως σαφής αντίστιξη σε όσους επενδύουν στην ισχύ.

Παράλληλα, ο Πάπας δεν περιορίζει την κριτική του στους πολιτικούς ηγέτες. Με έντονο τόνο απευθύνεται και στους ίδιους τους πιστούς – και κατ’ επέκταση στις κοινωνίες. Τους τελευταίους μήνες έχει επανέλθει πολλές φορές στο ζήτημα της «ηθικής κόπωσης» απέναντι στον πόλεμο: στην τάση, δηλαδή, των κοινωνιών να συνηθίζουν τη βία όταν αυτή γίνεται διαρκής. «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στους πολέμους να μας στερήσουν κάθε πρωτοβουλία», τόνισε και κατά την ολονυκτία του Πάσχα, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μιας παθητικής αποδοχής της καταστροφής.

Σε αυτό το σημείο, η συνέχεια με τον Πάπα Φραγκίσκο είναι εμφανής, αλλά όχι ταυτόσημη. Ο Φραγκίσκος μιλούσε για «παγκοσμιοποίηση της αδιαφορίας» με έναν σχεδόν ποιητικό τρόπο. Ο Λέων, αντίθετα, υιοθετεί μια πιο ευθεία, σχεδόν πολιτική γλώσσα. Η αναφορά του στον προκάτοχό του δεν είναι τυπική – λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η Εκκλησία δεν αλλάζει γραμμή, αλλά εντείνει τον τόνο της.

Η ηθική ευθύνη

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η θεολογική διάσταση που δίνει στις παρεμβάσεις του. Ο Λέων επαναλαμβάνει με συνέπεια ότι ο πόλεμος δεν είναι απλώς μια ανθρώπινη αποτυχία ή πολιτικό λάθος, αλλά «ύβρις προς τον Θεό». Με αυτόν τον τρόπο, μετατοπίζει τη συζήτηση από το επίπεδο της στρατηγικής στο επίπεδο της ηθικής ευθύνης, επιχειρώντας να καταστήσει τον πόλεμο όχι μόνο ανεπιθύμητο, αλλά και ηθικά απαράδεκτο.

Το Βατικανό, υπό την ηγεσία του, δείχνει να επιδιώκει μια πιο ενεργή παρουσία στη διεθνή δημόσια σφαίρα.

Όχι μέσω διπλωματικών ελιγμών, αλλά μέσω ενός λόγου που στοχεύει να επηρεάσει συνειδήσεις. Σε έναν κόσμο όπου οι ισορροπίες καθορίζονται από στρατιωτικές συμμαχίες και οικονομικά συμφέροντα, η φωνή αυτή μπορεί να μοιάζει αδύναμη. Ωστόσο, ακριβώς αυτή η «αδυναμία» είναι που της προσδίδει και το ηθικό της βάρος.

Ο Πάπας Λέων δεν προσφέρει εύκολες λύσεις. Προσφέρει, όμως, κάτι που σπανίζει: μια συνεπή, επίμονη υπενθύμιση ότι η ειρήνη δεν είναι ουτοπία, αλλά επιλογή.

Και ότι, τελικά, η ευθύνη για αυτή την επιλογή βαραίνει όχι μόνο τους ηγέτες, αλλά και τις κοινωνίες που τους ανέχονται.

