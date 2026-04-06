Συντριβή πολεμικού αεροσκάφους An-26 στην Κριμαία: Ανώτατος διοικητής του Βόρειου Στόλου μεταξύ των νεκρών

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ρωσίας σκοτώθηκε κατά την συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στην Κριμαία, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλούνται τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.
Ο Αλεξάντερ Οτροσένκο, διοικητής της 45ης Στρατιάς της Πολεμικής Αεροπορίας και Αντιαεροπορικής Αμυνας του Βόρειου Στόλου, έχασε την ζωή του κατά την συντριβή που προκάλεσε τον θάνατο 30 ανθρώπων, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Μουρμάνσκ, όπου και η βάση του Στόλου.
Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας, η συντριβή του Antonov-26, που βρισκόταν σε υπηρεσία από το τέλος της δεκαετίας του 1960 και είχε χρησιμοποιηθεί και από αεροπορικές εταιρείες για την μεταφορά φορτίου.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.