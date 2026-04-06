ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 13:30
Συντριβή πολεμικού αεροσκάφους An-26 στην Κριμαία: Ανώτατος διοικητής του Βόρειου Στόλου μεταξύ των νεκρών

Ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ρωσίας σκοτώθηκε κατά την συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στην Κριμαία, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλούνται τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Αλεξάντερ Οτροσένκο, διοικητής της 45ης Στρατιάς της Πολεμικής Αεροπορίας και Αντιαεροπορικής Αμυνας του Βόρειου Στόλου, έχασε την ζωή του κατά την συντριβή που προκάλεσε τον θάνατο 30 ανθρώπων, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Μουρμάνσκ, όπου και η βάση του Στόλου.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας, η συντριβή του Antonov-26, που βρισκόταν σε υπηρεσία από το τέλος της δεκαετίας του 1960 και είχε χρησιμοποιηθεί και από αεροπορικές εταιρείες για την μεταφορά φορτίου.

