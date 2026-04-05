ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 05:14
05.04.2026 20:44

Ο Τραμπ άλλαξε πάλι την διορία στο Ιράν ως τα ξημερώματα της Τετάρτης – «Είσαι σε απόγνωση» του απάντησε η Τεχεράνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να αφήνει άφωνους εχθρούς και συνεργάτες. Με ανάρτησή του στο Truth Social, έδωσε νέα προθεσμία στο Ιράν.

Αν και μέχρι τώρα έλεγε ότι η διορία της Τεχεράνης λήγει την Δευτέρα και περιμένει να αποδεχτούν τις προτάσεις του, τώρα λέει πως τους δίνει επιπλέον ώρες, με την προθεσμία να τελειώνει στις 20:00 ώρα Ουάσιγκτον, την Τρίτη (03:00 ξημερώματα Τετάρτης για την Ελλάδα).

Η αντίδραση της Τεχεράνης, ήταν να σχολιάσει πως ο Τραμπ είναι φανερά «σε απόγνωση», κρίνοντας πως ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να τελειώνει με την εμπλοκή της χώρας του στον πόλεμο, αλλά αυτό με τις παρούσες συνθήκες δεν είναι και τόσο απλό να γίνει.

Τραμπ: Έδωσα όπλα στους Κούρδους να τα δώσουν στους Ιρανούς, αλλά τα κράτησαν

Ο Τραμπ εκτίμησε σήμερα ότι υπάρχουν «καλές πιθανότητες» να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν αύριο Δευτέρα.

Είπε ωστόσο και κάτι το οποίο αφήνει πολλά ερωτηματικά καθώς ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ έδωσαν όπλα σε… Κούρδους προκειμένου να τα «δώσουν σε ιρανούς» για να «ρίξουν το καθεστώς», αλλά «τα όπλα τα κράτησαν μάλλον οι Κούρδοι».

Μία απολύτως προβληματική δήλωση από κάθε άποψη.

«Στείλαμε όπλα στους διαδηλωτές, πολλά. Νομίζω ότι τα πήραν οι Κούρδοι» είπε στο Fox.
Στα τέλη Μαρτίου, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του Ιρακινού Κουρδιστάν διαβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον δεν εξοπλίζει τις εξόριστες ομάδες των Κούρδων του Ιράν στην περιοχή αυτήν. «Δεν έχουμε δει καμία προσπάθεια των ΗΠΑ να εξοπλίσουν ομάδες της ιρανικής αντιπολίτευσης στο Κουρδιστάν, απολύτως καμία», είπε ο Κουμπάντ Ταλαμπανί, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του αυτόνομου Κουρδιστάν.

Ιράν: Δεσμεύεται να απαντήσει «με τον ίδιο τρόπο» σε τυχόν αμερικανικές επιθέσεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Προβάδισμα τίτλου για ΑΕΚ με διπλό στο «Καραϊσκάκης» – Ισοπαλία… υποχώρησης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζητώ ο ίδιος την άρση της βουλευτικής ασυλίας μου»

ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Επίθεση σε εκκλησία το Καθολικό Πάσχα με 7 νεκρούς – 31 όμηροι διασώθηκαν

ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εντοπίστηκαν οι 8 περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

PODCASTS

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Η Ελλάδα είναι η πιο πληττόμενη χώρα της ΕΕ από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

MEDIA

ΑΝΤ1: Νυχτερινή απογείωση τηλεθέασης στο κανάλι λόγω συνέντευξης Τσίπρα (2/4)

PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ' αυτόν τον πόλεμο»

