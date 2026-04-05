ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 04:58
ΚΟΣΜΟΣ

05.04.2026 19:50

Ισραήλ: Συνεχίζει τις επιθέσεις σε Γάζα και Λίβανο – 14 νεκροί έπειτα από πλήγματα σε αστικό ιστό

Το Ισραήλ συνέχισε και σήμερα τις επεκτατικές του επιχειρήσεις στην Παλαιστίνη και στον Λίβανο, δολοφονώντας τουλάχιστον 14 αμάχους, σε πλήγματα που στόχευαν τον αστικό ιστό.

Τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους από πλήγμα ισραηλινού drone στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Λωρίδας και το νοσοκομείο αλ Σίφα, παρά την προσχηματική εκεχειρία που παραμένει σε ισχύ στην παλαιστινιακή περιοχή.

«Τέσσερις μάρτυρες και πολλοί τραυματίες διακομίστηκαν (στο νοσοκομείο) έπειτα από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Γάζας», σημείωσε η Πολιτική Προστασία.

Ισραήλ: Συνεχίζει την εισβολή στον Λίβανο

Η Κυριακή των Βαΐων για τους χριστιανούς του Λιβάνου σημαδεύτηκε από νέο αιματοκύλισμα του Ισραήλ στη Βηρυτό. Στην πρωτεύουσα εκδηλώθηκαν πολλαπλές επιθέσεις, με την τελευταία να σημειώνεται αργά το μεσημέρι της Κυριακής (5/4) σε κατοικημένη περιοχή, κοντά στη θάλασσα και σε νοσοκομείο της πόλης.

Η έκρηξη έγινε σε οικιστική ζώνη όπου κατοικούν οικογένειες, γεγονός που καθιστά τα πλήγματα ακόμη πιο σοβαρά.

Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες του υπουργείου Υγείας, δέκα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ η προσπάθεια των διασωστών να εντοπίσουν επιζώντες ανάμεσα στα συντρίμμια, συνεχίζεται.

Ο αριθμός των τραυματιών είναι επίσης σημαντικός, με πλήθος ασθενοφόρων και πυροσβεστικών οχημάτων να έχουν σπεύσει στο σημείο.

Η επίθεση αυτή αποτελεί τουλάχιστον την πέμπτη που διαπράττει το Ισραήλ εντός της Βηρυτού την πρόσφατη περίοδο, με τις προηγούμενες να έχουν επίσης προκαλέσει σοβαρά πλήγματα και απώλειες.

