«Open the Fuckin’ Strait, you crazy bastards»: Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν – Είπε πως… έστειλε όπλα στους Ιρανούς αντικαθεστωτικούς

Αποφασισμένες για νέα κλιμάκωση εμφανίζονται οι ΗΠΑ στον απόηχο του τελεσιγράφου του Τραμπ, με τον αμερικανό πρόεδρο να απειλεί ξανά την Τεχεράνη πως θα ζήσει στην κόλαση, αν δεν ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, και το Ισραήλ να «σφυροκοπά» ξανά τη Βηρυτό.

«Η Τρίτη θα είναι η Ημέρα των Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας και η Ημέρα των Γεφυρών, όλα μαζί σε ένα, στο Ιράν. Δεν θα υπάρχει τίποτα παρόμοιο!!! Ανοίξτε τα Στενά, ανισόρροποι μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζήσετε στην Κόλαση – ΑΠΛΑ ΔΕΙΤΕ! Δόξα τω Αλλάχ. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ», αναφέρει σε ανάρτησή του.

Λίγη ώρα μετά ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για… πιθανή συμφωνία μέχρι τη Δευτέρα, αλλά και πως έστειλε… όπλα στους Ιρανούς διαδηλωτές για να πολεμήσουν το καθεστώς!

«Μεταφέραμε όπλα στους Ιρανούς διαδηλωτές, στείλαμε όπλα μέσω των Κούρδων, νομίζω ότι οι Κούρδοι τα κράτησαν» δήλωσε χαρακτηριστικά στο Fox News.

Στο μεταξύ, ο ίδιος έκανε γνωστό πως, το βράδυ της Κυριακής, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου μαζί με στελέχη του στρατού στο Οβάλ Γραφείο, για την επιχείρηση διάσωσης του δεύτερου αεροπόρου στο Ιράν.

«Πετούσαμε 7 ώρες πάνω από το Ιράν»

«Διασώσαμε το σοβαρά τραυματισμένο, και πραγματικά γενναίο, μέλος πληρώματος/αξιωματικό του F-15, από βαθιά μέσα στα βουνά του Ιράν», έγραψε.

«Ο Ιρανικός Στρατός έψαχνε σκληρά, σε μεγάλους αριθμούς, και πλησίαζε. Είναι ένας πολύ σεβαστός Συνταγματάρχης. Αυτού του είδους η επιδρομή σπάνια επιχειρείται λόγω του κινδύνου για “ανθρώπους και εξοπλισμό”. Απλώς δεν συμβαίνει!»

Ο κ. Τραμπ χαιρέτισε την επιχείρηση ως μια «εκπληκτική επίδειξη γενναιότητας και ταλέντου από όλους». «Η δεύτερη επιδρομή ήρθε μετά την πρώτη, όπου διασώσαμε τον πιλότο μέρα μεσημέρι, επίσης ασυνήθιστο, περνώντας επτά ώρες πάνω από το Ιράν. Θα έχω συνέντευξη Τύπου, με τον Στρατό, στο Οβάλ Γραφείο, τη Δευτέρα, στις 13:00. Ο Θεός να ευλογεί τους σπουδαίους ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ μας!», έγραψε.

Ο ρόλος της CIA

Σύμφωνα με το CBS, η CIA διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στην επιχείρηση διάσωσης του αμερικανού πιλότου, καθώς τον εντόπισε σε ορεινή σχισμή και διαβίβασε την ακριβή τοποθεσία του στο Πεντάγωνο.

Παράλληλα, φέρεται να χρησιμοποίησετέχνασμα παραπλάνησης εντός του Ιράν. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης, η υπηρεσία διέδωσε την πληροφορία ότι ο πιλότος είχε ήδη εντοπιστεί και απομακρυνόταν από τη χώρα.

Το CBS, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, μεταδίδει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή για άμεση επιχείρηση διάσωσης.

Αργότερα, ο Τραμπ ανέφερε στο Truth Social: «Κατόπιν εντολής μου, ο αμερικανικός στρατός έσ

τειλε δεκάδες αεροσκάφη, εξοπλισμένα με τα πιο ισχυρά όπλα στον κόσμο, για να τον ανακτήσει. Υπέστη τραυματισμούς, αλλά θα είναι μια χαρά».

Σκαρφάλωσε 2.200 μέτρα για να μην συλληφθεί

Ενώ οι ιρανοί επιμένουν πως ο αμερικανός πιλότος δεν έχει διασωθεί, το Axios μεταδίδει πως ο αμερικανός αεροπόρος που διασώθηκε πριν από μερικές ώρες από Ειδικές Δυνάμεις των ΗΠΑ είχε τραυματιστεί κατά την εκτίναξή του από το μαχητικό F-15 την Παρασκευή, ωστόσο ήταν σε θέση να κινείται, ενώ κρυβόταν σε ορεινή περιοχή.

Σε κάποια φάση, σκαρφάλωσε σε υψόμετρο περίπου 2.200 μέτρων, προσπαθώντας να αποφύγει τη σύλληψη από τις ιρανικές δυνάμεις. Καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις πλησίαζαν τον εγκλωβισμένο αξιωματικό, ξέσπασε ανταλλαγή πυρών με ιρανικά στρατεύματα. Τρία αεροσκάφη διάσωσης αναχώρησαν από το Ιράν με προορισμό το Κουβέιτ και η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

Ο στρατός του Ιράν δήλωσε ότι η αμερικανική επιχείρηση χρησιμοποίησε ένα εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο στη νότια επαρχία Ισφαχάν για να διασώσει τον αμερικανό πιλότο.

«Η λεγόμενη επιχείρηση διάσωσης του αμερικανικού στρατού, που σχεδιάστηκε ως αποστολή απάτης και διαφυγής σε ένα εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο στο Ισφαχάν με το πρόσχημα της ανάκτησης του πιλότου ενός καταρριφθέντος αεροσκάφους, ματαιώθηκε πλήρως», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, εκπρόσωπος της κεντρικής διοίκησης του στρατού, Χατάμ Αλ-Ανμπίγια.

Η δραματική επιχείρηση

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ φαίνεται πως έστησαν μια προσωρινή αεροπορική βάση στην καρδιά του Ιράν για να φέρουν εις πέρας την κρίσιμη αποστολή διάσωσης του αξιωματικού οπλισμού του F-15.

Σύμφωνα με τις αναφορές που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τουλάχιστον δύο μεταγωγικά C-130 Hercules προσγειώθηκαν στο εχθρικό έδαφος για να παραλάβουν τον πιλότο και την ομάδα που τον συνόδευε.

Reported images of the forward airbase in Iran used by US forces to successfully rescue the downed US F-15 WSO.



A pair of C-130s were destroyed before final departure after they became stuck.

Την ίδια ώρα που όλα έδειχναν να πηγαίνουν βάσει σχεδίου, η αποστολή πήρε δραματική τροπή.

During the rescue mission, American operators were forced to destroy a pair of transport planes after they became stuck on the ground at a remote forward base in Iran.

Τα αεροσκάφη «κόλλησαν» στο έδαφος λόγω άμμου, με τους κινητήρες να παλεύουν μάταια να δώσουν την απαραίτητη ώθηση για απογείωση. Οι χειριστές βρέθηκαν αντιμέτωποι με το χειρότερο σενάριο, καθώς ο χρόνος πίεζε ασφυκτικά και οι ιρανικές δυνάμεις έσπευδαν στην περιοχή.

Seriously some movie stuff, US special forces locate the second airmen late last night they land in transport aircraft but get stuck so have to hold positions under fire for renewed rescue by 3 other planes.

Όταν έγινε σαφές ότι τα αεροπλάνα δεν επρόκειτο να αποκολληθούν, οι ειδικές δυνάμεις του αμερικανικού στρατού – Delta όπως προκύπτει από αναφορές – αποφάσισαν να ανατινάξουν τα ίδια τους τα αεροπλάνα στο έδαφος. Οι εκρήξεις συγκλόνισαν την περιοχή – υπό ιρανικά πυρά – την ώρα που τρία νέα αεροσκάφη κατέφθαναν στο σημείο για την εκκένωση της τελευταίας στιγμής.

Με τη βοήθεια του Ισραήλ η αποστολή διάσωσης

Το Ισραήλ παρείχε πληροφορίες στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης του δεύτερου μέλους του πληρώματος, μετά από την κατάρριψη ενός αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους F-15 στο Ιράν.

Το Ισραήλ δεν πραγματοποίησε επιθέσεις στην περιοχή, εξυπηρετώντας την ομαλή διεξαγωγή της αποστολής, σύμφωνα με όσα δήλωσε ένας ισραηλινός αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφάλειας.

Στην ιρανική τηλεόραση πλάνα «καταρριφθέντων αμερικανικών αεροσκαφών»

Πλάνα που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν συντρίμμια αρκετών αμερικανικών αεροσκαφών στο Ιράν, έπειτα από την επιχείρηση υψηλού ρίσκου για τη διάσωση του αμερικανού πιλότου.

Στα πλάνα φαίνεται ένα εκτεταμένο πεδίο με συντρίμμια αεροσκαφών που εξακολουθούν να καπνίζουν. Διακρίνονται επίσης κατεστραμμένα τμήματα αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων και ό,τι φαίνεται να είναι κινητήρες turboprop, χωρίς να είναι σαφές σε ποιον τύπο αεροσκάφους ανήκουν.

Footage circulating online appears to show the wreckage of several US aircraft in Iran following a high-risk extraction operation to rescue a US service member whose F-15 jet was reportedly downed over Iran.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι ιρανικές δυνάμεις κατέρριψαν τα αεροσκάφη που εμφανίζονται στις εικόνες.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, δεν έκανε καμία αναφορά σε απώλειες αεροσκαφών, δήλωσε ωστόσο πως κανένα μέλος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων δεν τραυματίστηκε ούτε σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Το Ιράν υποστηρίζει πλέον ότι δύο αμερικανικά μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 και δύο ελικόπτερα Black Hawk καταρρίφθηκαν. Αν και η κατάσταση παραμένει μέχρι στιγμής ασαφής, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να καταστρέψουν δύο από τα δικά τους αεροσκάφη (φωτογραφία) κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης μετά από δυσλειτουργία, για να μην πέσουν στα χέρια του εχθρού.

Photos show the charred remains of 2 U.S. Air Force C-130 Hercules at the site of a temporary forward operations base in Southern Iran that was utilized during last night's operation by U.S. Special Forces, with the aircraft being destroyed to prevent their falling into enemy hands.

Χλευάζει τις ΗΠΑ ο πρόεδρος της ιρανικής βουλής: Ακόμη τρεις νίκες σαν αυτή και καταστράφηκαν

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ανάρτησε φωτογραφία στην πλατφόρμα X, η οποία απεικονίζει συντρίμμια αμερικανικού αεροσκάφους που -όπως αναφέρει- καταρρίφθηκε από ιρανικές δυνάμεις.

If the United States gets three more victories like this, it will be utterly ruined.

Οι Φρουροί της Επανάστασης στοχοποίησαν πετροχημικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν (IRGC) ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για επιθέσεις σε πετροχημικά εργοστάσια των ΗΑΕ, του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.

Σε ανακοίνωσή τους, οι IRGC προειδοποίησαν ότι οι επιθέσεις κατά στόχων αμερικανικών οικονομικών συμφερόντων θα εντατικοποιηθούν αν επαναληφθούν επιθέσεις κατά πολιτικών στόχων στο Ιράν.

Το Ισραήλ σφυροκοπά κατοικημένες περιοχές – 23 νεκροί σε 24 ώρες

Στο μεταξύ, συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στον Λίβανο, με τα νότια προάστια της Βηρυτού και περιοχές του νότιου τμήματος της χώρας να βρίσκονται στο επίκεντρο των βομβαρδισμών κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με τις εξελίξεις να πυροδοτούν έντονη ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Την ίδια ώρα, η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στον Λίβανο εξέδωσε νέα επείγουσα προειδοποίηση, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη χώρα – ιδίως στη Βηρυτό και τον νότιο Λίβανο – να αποχωρήσουν άμεσα, όσο παραμένουν διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις και λειτουργεί το αεροδρόμιο. Η σύσταση αυτή συνδέεται άμεσα με την ένταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και τον αυξανόμενο κίνδυνο επέκτασής τους.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εκτυλίσσονται σε τρία βασικά μέτωπα. Στην κοιλάδα Μπεκάα, στρατηγικής σημασίας υποδομές, όπως μια γέφυρα. Στη Βηρυτό, πλήγματα καταγράφηκαν σε περιοχές όπως η Ντάχια, όπου, σύμφωνα με ισραηλινές ανακοινώσεις, επλήγησαν κέντρα διοίκησης που φέρονται να συνδέονται με δυνάμεις που λειτουργούν ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του Ιράν, της Χεζμπολάχ και της Ισλαμική Τζιχάντ.

Την ίδια στιγμή, σοβαρές ανησυχίες εκφράζονται για την ασφάλεια των αμάχων, καθώς, οι επιθέσεις πραγματοποιούνται σε κατοικημένες περιοχές και ζώνες με έντονη οικονομική δραστηριότητα. Οι συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό είναι ήδη βαριές.

Στον νότιο Λίβανο, όπου διεξάγονται σφοδρές συγκρούσεις, μόνο το τελευταίο 24ωρο έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 23 άνθρωποι. Στην περιοχή της Τύρος, καταγράφηκε καταιγισμός αεροπορικών επιθέσεων, με δύο κτήρια να καταστρέφονται ολοσχερώς, ενώ ζημιές υπέστη και ιταλικό νοσοκομείο.

Η Τύρος συγκαταλέγεται στις περιοχές για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή εκκένωσης. Ωστόσο, περίπου 20.000 άνθρωποι εξακολουθούν να παραμένουν εκεί, εκ των οποίων οι 15.000 είναι ήδη εκτοπισμένοι, γεγονός που καθιστά την ανθρωπιστική κατάσταση ακόμη πιο κρίσιμη.

Έκκληση Αούν για άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν επανέλαβε σήμερα την έκκλησή του για άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ προκειμένου να αποφευχθεί το νότιο τμήμα της χώρας, όπου ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί επιχειρήσεις και καταστρέφει χωριά, να μετατραπεί σε νέα Γάζα, η οποία ισοπεδώθηκε από τον πόλεμο.

«Είναι αλήθεια ότι το Ισραήλ ίσως να επιθυμεί να κάνει τον νότιο Λίβανο σαν τη Γάζα (…) η Γάζα καταστράφηκε, υπήρξαν εκεί περισσότεροι από 70.000 νεκροί και στη συνέχεια αναγκάστηκαν να διαπραγματευθούν», σημείωσε ο Αούν.

«Γιατί να μην διαπραγματευθούμε για να αποφύγουμε αυτές τις τραγωδίες (…) να σώσουμε όσα σπίτια απομένουν που δεν έχουν καταστραφεί ακόμη;», διερωτήθηκε.

Η Χαμάς απορρίπτει τις εκκλήσεις για αφοπλισμό της

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι το να εγείρεται το θέμα του αφοπλισμού της με «ωμό τρόπο» είναι μια απόπειρα να συνεχιστεί η γενοκτονία, όπως την αποκάλεσε, του παλαιστινιακού λαού.

Σε δήλωσή του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της παλαιστινιακής οργάνωσης τόνισε ότι δεν θα αποδεχθεί τέτοια αιτήματα, τα οποία χαρακτήρισε «απαράδεκτα» κάτω «από οιεσδήποτε συνθήκες».

Κουβέιτ: «Σοβαρές υλικές ζημιές» σε λειτουργικές μονάδες επεξεργασίας πετρελαίου

Η πετρελαϊκή κοινοπραξία, Kuwait Petroleum Corporation (KPC) στο Κουβέιτ ανέφερε σήμερα «σοβαρές υλικές ζημιές» μετά από την επίθεση ιρανικού drone που προκάλεσε πυρκαγιές σε λειτουργικές μονάδες της.

Στην ανακοίνωσή της, η KPC επισήμανε πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί, προσθέτοντας ότι συνεργεία εργάζονται, ώστε οι πυρκαγιές να τεθούν υπό έλεγχο, αλλά και για να εμποδιστεί προληπτικά η επέκτασή τους σε άλλες εγκαταστάσεις.

An Iranian drone struck the Petroleum Corporation (KPC) oil sector complex in Shuwaikh which also houses the Kuwaiti Ministry of Petroleum.

Συνάντηση Ομάν-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, Ομάν και Ιράν έχουν διεξάγει συνομιλίες σε επίπεδο υφυπουργών Εξωτερικών, συζητώντας επιλογές για τη διασφάλιση της ομαλής διέλευσης πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Ομάν.

Οι συνομιλίες αυτές διεξάγονται μετά από τη δήλωση ιρανού αξιωματούχου, την περασμένη Πέμπτη, σύμφωνα με την οποία το Ιράν καταρτίζει πρωτόκολλο με το Ομάν σχετικά με τον έλεγχο της διέλευσης πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται περίπου το 1/5 του όγκου της παγκόσμιας διακίνησης των φορτίων πετρελαίου.

Το ευχαριστώ της Βαγδάτης στην Τεχεράνη

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράκ, Φουάντ Χουσεΐν ευχαρίστησε το Ιράν που επέτρεψε τη διέλευση ιρακινών πετρελαϊκών τανκερ από τα Στενά του Χορμούζ, επαναλαμβάνοντας την πολιτική απόρριψης του πολέμου, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράκ.

Το σχόλιο του Χουσεΐν έγινε στη διάρκεια μιας συνάντησής του με τον πρεσβευτή του Ιράν στο Ιράκ, Μοχαμάντ Καζέμ Αλ-Σαντέκ, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Ρεκόρ μεγαλύτερης διάρκειας διακοπής πρόσβασης στο ίντερνετ σε εθνική εμβέλεια καταγράφει το Ιράν

Η διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο που έχουν επιβάλει οι αρχές στο Ιράν έσπασε το ρεκόρ της μεγαλύτερης διάρκειας που έχει καταγραφεί ποτέ σε εθνική εμβέλεια, ανέφερε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση NetBlocks, η οποία παρακολουθεί την κυβερνοασφάλεια.

«Η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο σε εθνική κλίμακα στο Ιράν είναι πλέον η μεγαλύτερη σε διάρκεια που έχει καταγραφεί ποτέ σε μια χώρα, ξεπερνώντας όλα τα προηγούμενα αντίστοιχης βαρύτητας επεισόδια, καθώς έχει φτάσει στην 37η συναπτή ημέρα», επισήμανε στο Χ.

⚠️ Update: #Iran's internet blackout is now the longest nation-scale internet shutdown on record in any country, exceeding all other comparable incidents in severity having entered its 37th consecutive day after 864 hours.

Η ΜΚΟ διευκρίνισε ότι στο παρελθόν έχει καταγράψει μεγαλύτερες περιόδους διακοπών, αλλά σε περιφερειακή κλίμακα, σημειώνοντας επίσης ότι η Βόρεια Κορέα δεν έχει ποτέ συνδεθεί με το παγκόσμιο διαδίκτυο.

Διαβάστε επίσης:

Ισραήλ: Για βιασμό ανήλικου αγοριού κατηγορείται ο φροντιστής της Μακάμπι

Σερβία: Eντοπίστηκαν σάκοι με εκρηκτικά κοντά σε αγωγό που μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Ουγγαρία

ΗΠΑ-Ισραήλ: Μετρούσαν πόσο θα αντέξουν τα οπλικά αποθέματα του Ιράν και τώρα τρέχουν να παραγγείλουν πυραύλους

