Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στην Τεχεράνη: «Απομένουν 48 ώρες πριν εξαπολυθεί η απόλυτη κόλαση» – Τουλάχιστον 5 τραυματίες στο Τελ Αβίβ από ιρανικούς πυραύλους, όλες οι εξελίξεις

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, στον απόηχο της συντριβής αμερικανού F15, με ΗΠΑ και Τεχεράνη να δίνουν μάχη για να εντοπίσουν τον αγνοούμενο αμερικανό πιλότο που επικήρυξαν οι ιρανοί για 60.000 δολάρια.

Ο Τραμπ έστειλε νέο τελεσίγραφο 48 ωρών στην Τεχεράνη, την ώρα που οπλισμένοι ιρανοί πολίτες που συμμετέχουν στις έρευνες διαμηνύουν για τον πιλότο: «Μην ανησυχείτε αν θέλει ο Θεός θα τον βρούμε».

«Θυμάστε όταν έδωσα στο Ιράν δέκα ημέρες για να ΚΑΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ή να ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ. Ο χρόνος τελειώνει – απομένουν 48 ώρες πριν εξαπολυθεί η απόλυτη κόλαση εναντίον τους. Δόξα τω Θεώ! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ», τονίζει ο αμερικανός πρόεδρος στην προειδοποίησή του.

Με νέο αντιεροπορικό σύστημα η στοχοποίηση του αμερικανικού αεροσκάφους

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι χρησιμοποίησε ένα νέο αντιαεροπορικό σύστημα για τη στοχοποίηση αμερικανικού αεροσκάφους. Εκπρόσωπος της ιρανικής κοινής στρατιωτικής διοίκησης, δήλωσε πως η χώρα του «θα αποκτήσει σίγουρα πλήρη έλεγχο» στον εναέριο χώρο της, μετέδωσαν ιρανικά κρατικά ΜΜΕ, ενώ ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη.

תיעוד מיוחד מתקיפה מדויקת של חיל-האוויר לעבר משאית ששימשה כמשגר טילים בליסטיים נייד במרחב תבריז.

המשגר הושמד ובכך סוכלו מתווי ירי טילים לעבר מדינת ישראל ממערב איראן. pic.twitter.com/816zzJH0hZ — Israeli Air Force (@IAFsite) April 4, 2026

Αραγτσί: «Θυμάστε την κατακραυγή της Δύσης για τις εχθροπραξίες κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια;»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η πυρηνική εγκατάσταση του Μπουσέρ δέχτηκε τέσσερις επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν έχουν σημειωθεί ζημιές στους κεντρικούς χώρους του πυρηνικού σταθμού και δεν έχει επηρεαστεί η παραγωγή.

Σε άλλη ανάρτησή του στο X, ο Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ σήμερα ενέχουν σημαντικούς κινδύνους τόσο για το Ιράν όσο και για την ευρύτερη περιοχή του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC).

Remember the Western outrage about hostilities near Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in Ukraine?



Israel-U.S. have bombed our Bushehr plant four times now. Radioactive fallout will end life in GCC capitals, not Tehran.



Attacks on our petrochemicals also convey real objectives. pic.twitter.com/onGCgkJFjt April 4, 2026

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι η εγκατάσταση του Μπουσέρ χτυπήθηκε τέσσερις φορές, επικρίνοντας αυτό που περιέγραψε ως έλλειψη ενδιαφέροντος για την ασφάλειά της – ειδικά σε σύγκριση με την προσοχή που δόθηκε στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια της Ουκρανίας.

«Οι επιθέσεις στα πετροχημικά μας μεταφέρουν επίσης πραγματικούς στόχους», είπε.

Απομακρύνονται επιπλέον 198 μέλη του προσωπικού της Rosatom από τον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ

Η κρατική εταιρεία ατομικής ενέργειας της Ρωσίας (Rosatom) απομάκρυνε σήμερα, επιπλέον 198 μέλη του προσωπικού της από τον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας του Μπουσέρ.

Η Rosatom εκκενώνει το προσωπικό της από την αναφερόμενη πυρηνική μονάδα από το ξέσπασμα του πολέμου Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Οι σημερινές απομακρύνσεις προσωπικού είχαν προγραμματιστεί πριν από τη σημερινή ανάρτηση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στο Χ, ότι ένα μέλος του προσωπικού φυσικής προστασίας του πυρηνικού εργοστασίου σκοτώθηκε από ένα θραύσμα βλήματος, ενώ ένα κτήριο επηρεάστηκε από τα κρουστικά κύματα και τα θραύσματα.

Τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλέστηκαν τον επικεφαλής της Rosatom Αλεξέι Λιχατσόφ να δηλώνει ότι οι εξελίξεις κοντά στον πυρηνικό σταθμό ξετυλίγονται σύμφωνα με το χειρότερο σενάριο.

Ο Λιχατσόφ δήλωσε ότι το μέλος του προσωπικού που σκοτώθηκε ήταν Ιρανός.

Η Rosatom ανακοίνωσε ότι είχε πληροφορήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για την κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο δηλώσεις του Λιχατσόφ.

ΔΟΑΕ για Μπουσέρ: Ένα κτίριο επηρεάστηκε από τις δονήσεις

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) ανακοίνωσε σήμερα ότι πληροφορήθηκε από το Ιράν σχετικά με ένα βλήμα που έπεσε κοντά στην περίμετρο του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας του Μπουσέρ.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο ΔΟΑΕ αναφέρει πως ένα μέλος της φυσικής προστασίας του σταθμού σκοτώθηκε από ένα θραύσμα του βλήματος, ενώ ένα κτίριο επηρεάστηκε από τις δονήσεις, αλλά και τα θραύσματα.

The IAEA has been informed by Iran that a projectile struck close to the premises of the Bushehr NPP this morning, the fourth such incident in recent weeks. Iran also informed the IAEA that one of the site’s physical protection staff members was killed by a projectile fragment… pic.twitter.com/Iclv7QueMi — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) April 4, 2026

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε νωρίτερα σήμερα ότι από το περιστατικό δεν προκλήθηκαν ζημιές στα κύρια τμήματα της μονάδας, ενώ δεν επηρεάστηκε και η παραγωγή ενέργειας.

Ιράν: Επίθεση κατά πλοίου που σχετίζεται με το Ισραήλ στα Στενά του Ορμούζ

Στο μεταξύ, το Ιράν επιτέθηκε με ένα drone κατά ενός πλοίου που σχετίζεται με το Ισραήλ στα Στενά του Χορμούζ, προκαλώντας το ξέσπασμα φωτιάς στο πλοίο, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά ΜΜΕ, επικαλούμενα τον διοικητή του ναυτικού της Επαναστατικής Φρουράς του Ιράν.

Το Ισραήλ δεν σχολίασε άμεσα.

Περσικός Κόλπος: Δεύτερο πλοίο με τουρκική σημαία πέρασε τα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, μια ακόμη ασφαλής διέλευση πλοίου από τα Στενά του Ορμούζ που ελέγχει το Ιράν έγινε σήμερα γνωστή.

Όταν η Τεχεράνη και οι Φρουροί της Επανάστασης έκλεισαν το νευραλγικό αυτό πέρασμα της διεθνούς ναυσιπλοΐας 15 πλοία που ανήκουν σε Τούρκους εφοπλιστές εγκλωβίστηκαν στον Περσικό Κόλπο.

🇹🇷🇮🇷 Turkey announced the passage of a second Turkish ship through the Strait of Hormuz.



When Iran closed the Strait, there were 15 ships belonging to Turkish shipowners waiting to go through.



Just another 13 to go.



Source: RTE https://t.co/LJvnZQy6ar pic.twitter.com/mziIuojAyF — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 4, 2026

Μετά και τη σημερινή ασφαλή διέλευση, απομένουν άλλα 13 πλοία.

Ιρανικός στρατός: Τα πλοία του Ιράκ εξαιρούνται από τους περιορισμούς

Το Ιράν ανακοίνωσε απόψε ότι τα ιρακινά πλοία μπορούν ελεύθερα να διέρχονται από το Στενό του Χορμούζ, αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό που έχει μπλοκαριστεί σχεδόν πλήρως από την Τεχεράνη, μετά την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Ανακοινώνουμε ότι το Ιράκ, η αδελφή μας χώρα, δεν υπόκειται στους περιορισμούς που επιβάλαμε στο Στενό του Χορμούζ και ότι οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν μόνο για τις εχθρικές χώρες» είπε ο εκπρόσωπος της διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

55 ιρανικές βιβλιοθήκες υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε 55 ιρανικές βιβλιοθήκες, μεταξύ των οποίων δύο που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της ένωσης δημόσιων βιβλιοθηκών της χώρας που μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το Al Jazeera αναφέρει ότι δεκάδες πολιτιστικοί χώροι και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς του Ιράν έχουν υποστεί ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου, μεταξύ των οποίων και το Παλάτι Γκολεστάν, το οποίο αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Ομοβροντίες πυραύλων από το Ιράν στο Ισραήλ

Πολλές εκρήξεις ακούγονται πάνω από την Ιερουσαλήμ, μετά τον εντοπισμό πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, αναφέρουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Νωρίτερα σήμερα, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ, από ιρανικούς πυραύλους που προκάλεσαν και υλικές ζημιές, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Από τα μεσάνυχτα, έξι ομοβροντίες πυραύλων εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το ισραηλινό έδαφος, σύμφωνα με τον στρατό.

Στο Μπνέι Μπρακ, στα ανατολικά προάστια του Τελ Αβίβ, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 40 ετών τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο από τζάμια, σύμφωνα με την υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού. Ο MDA ανέφερε επίσης ότι μετέφερε σε νοσοκομεία του Τελ Αβίβ και του Μπνέι Μπρακ συνολικά τέσσερις τραυματίες.

Στο Ραμάτ Γκανμ, στο κεντρικό Ισραήλ, πλάνα που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο δείχνουν τον πρώτο όροφο ενός σπιτιού γκρεμισμένο. Διακρίνονται στα χαλάσματα μια βιβλιοθήκη και ένα στατικό ποδήλατο. Σε μικρή απόσταση από το σημείο αυτό γκρεμίστηκε εν μέρει ο τελευταίος όροφος μιας άλλης κατοικίας.

Σύμφωνα εξάλλου με πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας πύραυλος διασποράς που εκτοξεύτηκε το πρωί της Παρασκευής έπεσε κοντά στη στρατιωτική βάση Κίρια του Τελ Αβίβ, σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από το υπουργείο Άμυνας. Ο στρατός ανέφερε ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει «την τοποθεσία των πληγμάτων».

ΠΟΥ: Τουλάχιστον 3.300 νεκροί και πάνω από 4,3 εκατομμύρια εκτοπισμένοι στις πρώτες εβδομάδες των συγκρούσεων

Η περιφερειακή διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ανατολική Μεσόγειο, Χανάν Μπαλκί, παρουσίασε μια συνοπτική εικόνα των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν κατά τις πρώτες εβδομάδες.

Η Μπαλκί δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι μάχες έχουν προκαλέσει μία από τις πιο «εκτεταμένες κρίσεις» των τελευταίων δεκαετιών, με αποτέλεσμα:

περισσότερους από 3.300 νεκρούς

περισσότερους από 30.000 τραυματίες

περισσότερους από 4,3 εκατομμύρια εκτοπισμένους

116 επιβεβαιωμένες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης

Αναφορές για ισραηλινό «σφυροκόπημα» σε ολόκληρο το νότιο Λίβανο

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις έχουν πλήξει πολλές πόλεις και χωριά στο νότιο Λίβανο.

Υπάρχουν αναφορές για αεροπορικές επιθέσεις στις πόλεις Kfardounine, Bint Jbeil και Burj Qallawiyeh, καθώς και επίθεση με drone στην πόλη Siddiqine στην περιοχή της Τύρου.

Δαμασκός: Καταδίκη των επεισοδίων έξω από τη διπλωματική αντιπροσωπεία των ΗΑΕ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) καταδίκασαν σήμερα αυτό που περιέγραψαν ως “ταραχές, πράξεις βανδαλισμού και επιθέσεις” έξω από τη διπλωματική αντιπροσωπεία τους, αλλά και από την κατοικία του επικεφαλής της αποστολής τους στη Δαμασκό.

Τα ΗΑΕ κάλεσαν τη Συρία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και να ασφαλίσει την πρεσβεία και το προσωπικό της, να διερευνήσει τις συνθήκες γύρω από το περιστατικό και να διασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθεί, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ σε μία ανακοίνωσή του.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δείχνουν διαδηλωτές να συγκεντρώνονται έξω από την πρεσβεία.

Μαζικές επιθέσεις από το Ιράν καταγγέλλει η Ιορδανία

Εκτεταμένες επιθέσεις από το Ιράν από την έναρξη του πολέμου μέχρι σήμερα καταγγέλλει η Ιορδανία. Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ιορδανικών Ενόπλων Δυνάμεων, η Τεχεράνη έχει εξαπολύσει συνολικά 281 επιθέσεις, εκ των οποίων 161 με πυραύλους και 120 με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Petra, η πλειονότητα των επιθέσεων αναχαιτίστηκε επιτυχώς, με μόλις 20 από τα εισερχόμενα βλήματα να διαφεύγουν της ιορδανικής άμυνας.

Οι στρατιωτικές αρχές της Ιορδανίας υπογράμμισαν ότι τα πλήγματα δεν ήταν τυχαία, αλλά στόχευαν συγκεκριμένα κρίσιμες υποδομές και στρατηγικές τοποθεσίες εντός της χώρας. «Όλες οι ιρανικές επιθέσεις είχαν ως στόχο ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις και σημεία στην ιορδανική επικράτεια, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένα ή τυχαία περιστατικά», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Ισπανία: Πρώην ταυρομάχος σκοτώθηκε από ταύρο στη Μάλαγα

Συνάντηση Ζελένσκι με Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη

Μέση Ανατολή: Υπουργοί Οικονομικών 5 χωρών της ΕΕ ζητούν να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας



