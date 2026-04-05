ΗΠΑ-Ισραήλ: Μετρούσαν πόσο θα αντέξουν τα οπλικά αποθέματα του Ιράν και τώρα τρέχουν να παραγγείλουν πυραύλους

Όταν ξεκίνησε η επιχείρηση «Επική Οργή», με την επίθεση Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, ένα από τα πρώτα ρεπορτάζ και αντικείμενα συζήτησης ήταν πόσο θα αντέξουν τα αποθέματα όπλων που διαθέτει η Τεχεράνη. Ήτοι, πόσο γρήγορα θα καταρρεύσει η ιρανική αμυντική ικανότητα εξαιτίας εξάντλησης του οπλοστασίου της.

Κι όμως, 34 μέρες μετά την έναρξη ενός ακατανόητου και παράλογου πολέμου, η ίδια συζήτηση έχει αντιστραφεί – έστω αποκτά στοιχεία «ρεβανσιστικής» ισορροπίας: Ανεξάρτητα από τα αποθέματα που έχει το Ιράν, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ που βλέπουν τα δικά τους όπλα να εξαντλούνται και αναζητούν εναγωνίως και με διαδικασίες επείγοντας να διατηρήσουν την ισχύ των στρατιωτικών τους δυνατοτήτων.

Μάλιστα, σύμφωνα με έγκυρες αναλύσεις, εντός των επόμενων ημερών και πάντως μέσα στον Απρίλιο, ΗΠΑ και Ισραήλ θα αντιμετωπίσουν έλλειψη συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων, τα οποία χρησιμοποιούν στην επίθεση κατά της Τεχεράνης. Όπερ σημαίνει ότι η παράταση του πολέμου και η αδυναμία του Ντόναλντ Τραμπ να βρει διέξοδο, μπορεί να πιέζει το Ιράν, αλλά είναι επώδυνο και για τις δύο χώρες που ξεκίνησαν έναν «περίπατο» και φαίνεται να οδηγούν τα πράγματα σε έναν ανθρωπιστικό και οικονομικό όλεθρο, ακόμα και για τις ίδιες.

Μπροστά μας οι πραγματικές προκλήσεις

Το «Βήμα της Κυριακής» έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ γύρω από το θέμα με τα οπλικά αποθέματα. Η εφημερίδα φιλοξενεί δηλώσεις του Τζέρι Μακγκίν, διευθυντή του Κέντρου για την Αμυντική Βιομηχανία στη δεξαμενή σκέψης CSIS, ο οποίος λέει στους «New York Times» πως «εάν αυτό συνεχιστεί για μήνες… θα αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε πραγματικές προκλήσεις».

Προφανώς για το λόγο αυτό, στις 6 Μαρτίου, η Lockheed Martin ήρθε σε συμφωνία με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας για την παραγωγή Patriot και όχι μόνο. Η συμφωνία περιλαμβάνει αύξηση της παραγωγής τους σε 2.000 μονάδες ετησίως έως το 2030, από περίπου 600 ετησίως σήμερα.

Ταυτόχρονα, το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ξεχωριστή συμφωνία με την ίδια εταιρεία την 1η Απριλίου για την επιτάχυνση της παραγωγής των πυραύλων Precision Strike Missiles (PrSM).

Η συμφωνία συνδυάζει την προτεραιότητα σύμβαση ύψους σχεδόν 5 δισ. δολαρίων με τη νέα και προβλέπει τετραπλασιασμό της παραγωγής του καινοτόμου συστήματος.

Η Lockheed κατασκευάζει και τους περίφημους THAAD, πολλούς εκ των οποίων μετέφεραν οι ΗΠΑ στον Κόλπο από την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. Τον Ιανουάριο η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να τετραπλασιάσει την παραγωγή τους: 400 ετησίως μέσα στα επόμενα επτά χρόνια από 96 σήμερα.

«Και με τους Τόμαχοκ, από τους οποίους έχουν χρησιμοποιηθεί σχεδόν 1.000 στον πόλεμο με το Ιράν, τι γίνεται;» αναρωτιέται η εφημερίδα.

Η Μακένζι Ινγκλεν, ανώτερη συνεργάτιδα στο American Enterprise Institute, δήλωσε στη «Washington Post» ότι πριν από την Επιχείρηση Epic Fury το Ναυτικό διέθετε μεταξύ 4.000 και 4.500 πυραύλων Τόμαχοκ.

Η Raytheon, που τους κατασκευάζει, είναι άλλη μια εταιρεία που ο Λευκός Οίκος πίεσε για αποτελέσματα «εδώ και τώρα» και έτσι αυτή δεσμεύθηκε για αύξηση της παραγωγής σε 1.000 πυραύλους ετησίως έως το 2033.

Σύμφωνα με τη βρετανική δεξαμενή σκέψης Royal United States Institute (RUSI) πάντως, φαίνεται ότι «ενώ η αμυντική βιομηχανία παράγει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των πυρομαχικών, είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και δύσκολο να αυξηθεί η παραγωγή τους γρήγορα, που σημαίνει ότι πιθανότατα θα χρειαστούν τουλάχιστον πέντε χρόνια για την αναπλήρωση των Τόμαχοκ».

Οπλικά αποθέματα ΗΠΑ, Ισραήλ που τελειώνουν μέσα στον Απρίλιο

Σύμφωνα με τη δεξαμενή σκέψης Royal United States Institute (RUSI) στο Λονδίνο και βασιζόμενη στους υπολογισμούς του Payne Institute for Public Policy αχνοφαίνεται η εικόνα – αν υποθέσουμε πως η χρήση αυτών των όπλων θα συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια ένταση – ότι τα πυρομαχικά των ΗΠΑ/Ισραήλ/Συμμάχων διαρκούν μέχρι τις κάτωθι ημερομηνίες (έγινε επιλογή για το ποια τελειώνουν τον Απρίλιο):

Ισραήλ: Αντιπυραυλική ασπίδα David’s Sling (πύραυλοι) – 6 Απριλίου

Ισραήλ: Υπερηχητικοί πύραυλοι Rampage – 9 Απριλίου

Ισραήλ: Αντιαεροπορικά THAAD – 11 Απριλίου

ΗΠΑ: Πύραυλοι εδάφους-εδάφους ATACMS και PrSM – 12 Απριλίου

ΗΠΑ: Αντιαεροπορικά THAAD – 17 Απριλίου

Χώρες Κόλπου: Αντιαεροπορικά Patriot PAC-2/PAC-3 – 26 Απριλίου

