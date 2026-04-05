Οι 2.750°C, τα ψίχουλα και το παρκάρισμα στο διάστημα – Όσα δεν ξέρετε για το Artemis II

Με επιτυχία εκτοξεύτηκε η αποστολή Artemis II της NASA, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή, καθώς για πρώτη φορά μετά το 1972, οι άνθρωποι επιστρέφουν στο βαθύ διάστημα με προορισμό τη Σελήνη.

Τέσσερις αστροναύτες, ο Reid Wiseman (διοικητής), ο Victor Glover (πιλότος), η Christina Koch (ειδική αποστολής) και ο Jeremy Hansen από την Canadian Space Agency, πραγματοποιούν ένα δεκαήμερο ταξίδι γύρω από τη Σελήνη πριν επιστρέψουν με ασφάλεια στη Γη.

Αν όλα εξελιχθούν ομαλά, η επόμενη αποστολή θα επιχειρήσει προσελήνωση ακόμη και μέσα στα επόμενα χρόνια, ενδεχομένως το 2028.

Ενώ η αποστολή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, στοιχεία που αφορούν την αποστολή γίνονται γνωστά, μερικά από αυτά να αγγίζουν τα ακραία φυσικά όρια που θα δοκιμάσει το πλήρωμα.

«Συνεπιβάτες» με ιστορικά αντικείμενα

Στην αποστολή ταξιδεύουν μοναδικά ιστορικά αντικείμενα: ένα μικρό κομμάτι υφάσματος από το αεροπλάνο των Wright Brothers (1903), μια αμερικανική σημαία που πέταξε στην πρώτη και τελευταία αποστολή Space Shuttle, αλλά και στην πρώτη επανδρωμένη δοκιμή του Crew Dragon, καθώς και μια σημαία που προοριζόταν για την ακυρωμένη αποστολή Apollo 18 και τώρα, μισό αιώνα μετά, ταξιδεύει τελικά προς τη Σελήνη.

Επιπλέον, μια κάρτα μνήμης περιέχει τα ονόματα εκατομμυρίων ανθρώπων, ως μέρος της αποστολής της NASA.

Σχεδόν στο ύψος του Big Ben

Σύμφωνα με το BBC, ο πύραυλος Space Launch System (SLS) φτάνει τα 98 μέτρα ύψος — περίπου 2 μέτρα ψηλότερος από το Big Ben.

Όταν είναι πλήρως εφοδιασμένος με καύσιμα, ζυγίζει περίπου 2.600 τόνους, ενώ το ίδιο το Big Ben εκτιμάται ότι ζυγίζει περίπου 13.700 τόνους.

Πιο μακριά από κάθε άνθρωπο στην ιστορία

Η τροχιά της αποστολής θα φτάσει περίπου τα 402.000 χιλιόμετρα από τη Γη, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Apollo 13 (400.171 χλμ).

Συνολικά, το ταξίδι θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα που ισοδυναμεί με οδήγηση από ακτή σε ακτή στις ΗΠΑ περισσότερες από 200 φορές.

Ταχύτεροι άνθρωποι των τελευταίων 50 ετών

Κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα της Γης, η ταχύτητα που θα ταξιδεύει το πλήρωμα θα φτάσει περίπου τα 40.000 km/h.

Με αυτή την ταχύτητα θα μπορούσε κάποιος να πετάξει από τη Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες σε λιγότερο από έξι λεπτά.

Ζωή σε έναν χώρο ίσο με δύο μίνι βαν

Οι τέσσερις αστροναύτες θα ζουν για 10 ημέρες μέσα στην κάψουλα Orion – έναν χώρο όπου θα εργάζονται, θα τρώνε και θα κοιμούνται.

Υπάρχει πάντως ξεχωριστός χώρος υγιεινής.

Τέλος στα ανακυκλωμένα ούρα

Σε αντίθεση με τον ISS, τα ούρα δεν θα ανακυκλώνονται σε πόσιμο νερό λόγω της μικρής διάρκειας της αποστολής.

Θα αποβάλλονται στο διάστημα, ενώ τα στερεά απόβλητα θα επιστραφούν στη Γη.

Ακραία κατανάλωση καυσίμων

Οι δύο ενισχυτές καίνε περίπου 6 τόνους καυσίμου ανά δευτερόλεπτο, ενώ ο κεντρικός πυρήνας χρησιμοποιεί περίπου 2,8 εκατομμύρια λίτρα υγρού υδρογόνου και οξυγόνου.

Συνολικά, η ώθηση φτάνει τα 8,8 εκατομμύρια λίβρες (περίπου 4000 τόνοι) μέσα σε 8 λεπτά.

Θερμοκρασίες σχεδόν… ηλιακές

Κατά την επανείσοδο, η εξωτερική επιφάνεια του σκάφους θα φτάσει περίπου τους 2.750°C – περίπου τη μισή θερμοκρασία της επιφάνειας του Ήλιου, ενώ το πλήρωμα θα προστατεύεται από μια θερμική ασπίδα, η οποία θα διατηρεί την κάψουλα σε μια άνετη θερμοκρασία δωματίου.

Μια γενιά που δεν έζησε το Apollo

Κανένα μέλος του πληρώματος δεν είχε γεννηθεί όταν ολοκληρώθηκε το Apollo 17.

Ο Wiseman, το γηραιότερο μέλος του πληρώματος, γεννήθηκε το 1975, τρία χρόνια αφότου ο Eugene Cernan έκανε το τελευταίο βήμα στη Σελήνη κατά τη διάρκεια του Apollo 17.

Κινητήρες με ιστορία

Τρεις κινητήρες του SLS είναι ανακατασκευασμένοι από το πρόγραμμα Space Shuttle, ενώ και οι τέσσερις περιέχουν τουλάχιστον ένα εξάρτημα που πέταξε με το πρώτο Διαστημικό Λεωφορείο το 1981.

Πρώτος μη Αμερικανός σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη

Ο Jeremy Hansen γίνεται ο πρώτος μη Αμερικανός που ταξιδεύει προς τη Σελήνη, έπειτα από 17 χρόνια εκπαίδευσης πραγματοποιώντας αποστολές εξάσκησης σε βαθιές σπηλιές και υποβρύχια ή διδάσκοντας άλλους αστροναύτες.

Νέες περιοχές της Σελήνης στο οπτικό πεδίο

Το πλήρωμα θα δει τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, αλλά και – για πρώτη φορά για άνθρωπο – τον νότιο πόλο της, όπου σχεδιάζονται μελλοντικές προσεληνώσεις.

Το πλήρωμα θα έχει περίπου τρεις ώρες για παρατηρήσεις.

Πρώτη γυναίκα σε αποστολή προς τη Σελήνη

Η Christina Koch που είναι το πιο έμπειρο μέλος του πληρώματος με 328 ημέρες στο διάστημα στο ενεργητικό της, γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει τόσο μακριά σε μία μεμονωμένη διαστημική πτήση.

Η τροχιά που σώζει ζωές

Η αποστολή ακολουθεί “free return trajectory”, μια διαδρομή σε σχήμα 8 που χρησιμοποιεί τη βαρύτητα Γης και Σελήνης, όπως συνέβη στο Apollo 13, επιτρέποντας επιστροφή με λιγότερα καύσιμα σε περίπτωση ανάγκης.

«Παρκάρισμα» στο Διάστημα

Η κάψουλα Orion θα εκτελέσει έναν ελιγμό τύπου backflip και το πλήρωμα θα εξασκηθεί στο να πλησιάζει και να απομακρύνεται από το τελευταίο στάδιο του πυραύλου, φτάνοντας έως και τα 9 μέτρα απόσταση.

Ιστορική αποστολή για τη διαφορετικότητα

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γκλόβερ πιλοτάρει ένα νέο διαστημόπλοιο, έχοντας προηγουμένως πετάξει με την πρώτη επιχειρησιακή πτήση της μονάδας Crew Dragon της SpaceX τον Νοέμβριο του 2020.

Ο Victor Glover είναι όμως ο πρώτος άνθρωπος αφρικανικής καταγωγής που ταξιδεύει προς τη Σελήνη.

Διαστημική κουζίνα χωρίς ψίχουλα

Το μενού περιλαμβάνει επιλογές όπως κοτόπουλο κάρυ, κοκτέιλ γαρίδας και σοκολατένια πουτίγκα – όλα σχεδιασμένα ώστε να μην δημιουργούν ψίχουλα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα συστήματα του σκάφους.

Φωτογραφίες από μια νέα οπτική

Ο Reid Wiseman, με εμπειρία 165 ημερών στον ISS και χιλιάδες φωτογραφίες της Γης, θα απαθανατίσει τώρα τη Σελήνη από κοντά.

Επικοινωνία με λέιζερ

Το σύστημα οπτικών επικοινωνιών θα χρησιμοποιεί λέιζερ για μετάδοση δεδομένων εκατοντάδες φορές ταχύτερη από τα παραδοσιακά ραδιοκύματα.

Άσκηση για επιβίωση

Από την πρώτη μέρα στο διάστημα και λόγω της έλειψης βαρύτητας, οι μύες και τα οστά των αστροναυτών αρχίζουν να ατροφούν.

Το πλήρωμα για να διατηρηθεί υγιές, γυμνάζεται τουλάχιστον 30 λεπτά την ημέρα με ειδικό εξοπλισμό τύπου flywheel που προσφέρει αντίσταση έως 180 κιλά.

Έκθεση σε κοσμική ακτινοβολία

Πέρα από την προστασία του μαγνητικού πεδίου της Γης, το πλήρωμα θα εκτεθεί σε αυξημένη ακτινοβολία. Ειδικές «organ-on-chip» συσκευές θα μελετήσουν τις επιπτώσεις στα κύτταρα.

Μόλις επιστραφούν στη Γη, ιατρικές ομάδες θα χρησιμοποιήσουν τα τσιπ για μετρήσεις, ώστε να διατηρούν τους μελλοντικούς αστροναύτες υγιείς κατά τη διάρκεια των διαστημικών ταξιδίων τους.

Ένα συμβολικό ταξίδι ζωής

Χώμα από δέντρα που μεγάλωσαν από σπόρους της αποστολής Artemis I ταξιδεύει ξανά στο Διάστημα, ολοκληρώνοντας έναν μοναδικό κύκλο: Σελήνη → Γη → Σελήνη.

