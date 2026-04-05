ΗΠΑ: 57χρονος μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε πλήθος σε φεστιβάλ στη Λουζιάνα – Τουλάχιστον 20 τραυματίες (Video)

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος συμμετεχόντων σε φεστιβάλ στην πόλη Νιου Ιμπίρια, στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των τοπικών αρχών.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη και διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με αφορμή τον εορτασμό της βουδιστικής πρωτοχρονιάς στο Λάος, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του σερίφη Ρεμπέκα Μελανσόν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Front end damage is visible on the vehicle thought to be involved in New Iberia, Louisiana. https://t.co/COwvZHj62D pic.twitter.com/jK8tiH4sG5 — Noteworthy News (@newsnoteworthy) April 4, 2026

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, ο οδηγός ήταν μεθυσμένος και δεν πιστεύεται ότι πρόκειται για εσκεμμένη ενέργεια.

Ειδικότερα, το αλκοτέστ έδειξε συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα 0,137%, όταν το όριο στις περισσότερες αμερικανικές πολιτείες είναι 0,08%.

Σε βάρος του 57χρονου Τοντ Λάντρι απαγγέλθηκαν κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και πρόκληση σωματικών βλαβών εξ αμελείας.

Διαβάστε επίσης:

