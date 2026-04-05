ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 04:57
05.04.2026 08:12

ΗΠΑ: 57χρονος μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε πλήθος σε φεστιβάλ στη Λουζιάνα – Τουλάχιστον 20 τραυματίες (Video)

05.04.2026 08:12
Περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος συμμετεχόντων σε φεστιβάλ στην πόλη Νιου Ιμπίρια, στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των τοπικών αρχών.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη και διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με αφορμή τον εορτασμό της βουδιστικής πρωτοχρονιάς στο Λάος, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του σερίφη Ρεμπέκα Μελανσόν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, ο οδηγός ήταν μεθυσμένος και δεν πιστεύεται ότι πρόκειται για εσκεμμένη ενέργεια.

Ειδικότερα, το αλκοτέστ έδειξε συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα 0,137%, όταν το όριο στις περισσότερες αμερικανικές πολιτείες είναι 0,08%.

Σε βάρος του 57χρονου Τοντ Λάντρι απαγγέλθηκαν κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και πρόκληση σωματικών βλαβών εξ αμελείας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 02:05
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεσμεύεται να απαντήσει «με τον ίδιο τρόπο» σε τυχόν αμερικανικές επιθέσεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Προβάδισμα τίτλου για ΑΕΚ με διπλό στο «Καραϊσκάκης» – Ισοπαλία… υποχώρησης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζητώ ο ίδιος την άρση της βουλευτικής ασυλίας μου»

