Τι τρώνε οι τέσσερις αστροναύτες της Artemis II στο Διάστημα: Τα 10 διαφορετικά είδη ροφημάτων και τα γλυκά για τις υπογλυκαιμίες

H NASA έγραψε ιστορία με την αποστολή Artemis II, στέλνοντας ανθρώπους στη Σελήνη για πρώτη φορά μετά από πάνω από μισό αιώνα.

Μια από τις προκλήσεις που θέτουν τα διαστημικά ταξίδια για τους αστροναύτες είναι το φαγητό. Η υγεία και η απόδοση του πληρώματος της αποστολής είναι υψίστης σημασίας, οπότε λαμβάνονται υπόψη τα επίπεδα ενυδάτωσης των αστροναυτών, η πρόσληψη θρεπτικών συστατικών και οι θερμιδικές τους ανάγκες.

Oι ειδικοί της NASA σε θέματα διαστημικής διατροφής πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν περιορισμούς όπως η έλλειψη ψυκτικών εγκαταστάσεων στο διαστημικό σκάφος Orion ή η απουσία δυνατοτήτων ανεφοδιασμού.

Αυτό σημαίνει ότι όλα τα γεύματα, τα σνακ και τα ποτά πρέπει να είναι ασφαλή και να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και να είναι εύκολα στην προετοιμασία και την κατανάλωση εν πτήσει, χωρίς ψίχουλα ή υγρά που θα μπορούσαν να διασκορπιστούν στην καμπίνα.

Πριν από την αποστολή, οι αστροναύτες δοκιμάζουν διαφορετικά είδη φαγητού και επιλέγουν εκείνα που επιθυμούν να περιλαμβάνονται στο μενού τους, σε συνεργασία με ειδικούς διατροφολόγους της NASA. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες σε βιταμίνες και μέταλλα, περιορίζοντας την απώλεια μυϊκής μάζας και οστικής πυκνότητας.

Πλέον, το πλήρωμα του Artemis II έχει σχεδόν 200 επιλογές στο μενού οι οποίες είναι:

Πάνω από 10 είδη ροφημάτων:

Καφές, Πράσινο τσάι, Smoothie μάνγκο-ροδάκινο, Σοκολατούχο ρόφημα πρωινού, Ρόφημα πρωινού βανίλια, Λεμονάδα, Μηλίτης, Ποτό ανανά, Κακάο, Ρόφημα πρωινού φράουλα.

Φαγητό:

Τορτίγιες, Πίτες ολικής άλεσης, Κις λαχανικών, Λουκάνικο πρωινού, Κους-κους με ξηρούς καρπούς, Σαλάτα μάνγκο, Γκρανόλα με βατόμουρα, Αμύγδαλα, Κάσιους, Μοσχαρίσιο στήθος μπάρμπεκιου, Μπρόκολο ογκρατέν, Πικάντικα πράσινα φασολάκια, Μακαρόνια με τυρί (Mac & Cheese), Σαλάτα τροπικών φρούτων, Κίτρινη κολοκύθα, Κουνουπίδι.

Υπάρχουν 5 διαφορετικές καυτερές σάλτσες που ταξιδεύουν γύρω από τη Σελήνη με το πλήρωμα.

Μπαχαρικά και άλλα:

Σιρόπι σφενδάμου, επάλειψη σοκολάτας, φυστικοβούτυρο, καυτερή σάλτσα, πικάντικη μουστάρδα, μαρμελάδα φράουλα, μέλι, κανέλα, βούτυρο αμυγδάλου.

Υπάρχουν και περίεργα στατιστικά:

Καφές: Χρειάζονται 43 φλιτζάνια καφέ για να “πάρει μπρος” το πλήρωμα του Artemis II.

Τορτίγιες: Ο συνολικός αριθμός είναι 58.

Καναδικά Προϊόντα: Περιλαμβάνονται 5 προϊόντα από τον Καναδά.

Σε περίπτωση που τους πιάσει υπογλυκαιμία:

Πουτίγκα

Φρουτόπιτα

Αμύγδαλα με επικάλυψη καραμέλας

Κέικ

Σοκολάτα

Μπισκότα

Η Ινδία αγόρασε πετρέλαιο από το Ιράν μετά από επτά χρόνια

ΗΠΑ: Στα χέρια των ομοσπονδιακών πρακτόρων η ανιψιά του Σολεϊμανί – Ο Ρούμπιο ακύρωσε την πράσινη κάρτα της

Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στην Τεχεράνη: «Απομένουν 48 ώρες πριν εξαπολυθεί η απόλυτη κόλαση – Ο χρόνος τελειώνει», όλες οι εξελίξεις















