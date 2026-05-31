ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 12:54
Tο Ποντίκι Web

Βίκυ Κάβουρα – Γιώργος Τζαβέλλας: Μυστικός γάμος και βάφτιση για την κόρη τους μέσα σε λίγες μέρες (Video)

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής τους έζησαν η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας, καθώς μέσα σε λίγες ημέρες πραγματοποίησαν δύο σημαντικά οικογενειακά γεγονότα, τα οποία επέλεξαν να κρατήσουν μακριά από τη δημοσιότητα.

Το ζευγάρι γιόρτασε το Σάββατο 30 Μαΐου με ένα λαμπερό πάρτι, έχοντας δίπλα του συγγενείς και αγαπημένους φίλους, σε μια βραδιά που είχε διπλό λόγο χαράς.

Η βάφτιση της κόρης τους στη Σπάρτη

Το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε η βάφτιση της μοναχοκόρης τους στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης στη Σπάρτη. Η ημέρα είχε ιδιαίτερο συμβολισμό για την οικογένεια, καθώς συνέπεσε με τα γενέθλια της μικρής.

Η νεοφώτιστη πήρε το όνομα Ραφαηλία – Ματθίλδη, με τους γονείς της να ζουν μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής τους.

Ο μυστικός γάμος που προηγήθηκε

Την ίδια ώρα, τα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκάλυψαν μια ακόμη ευχάριστη έκπληξη. Όπως έγινε γνωστό, η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας είχαν ήδη παντρευτεί δύο ημέρες νωρίτερα, στις 28 Μαΐου.

Ο θρησκευτικός γάμος πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια δημόσια ανακοίνωση από το ζευγάρι, το οποίο επέλεξε να κρατήσει την προσωπική αυτή στιγμή αποκλειστικά για τον στενό οικογενειακό και φιλικό του κύκλο.

Ένα μεγάλο πάρτι για γάμο και βάφτιση

Μετά τον γάμο και τη βάφτιση, το αγαπημένο ζευγάρι αποφάσισε να μοιραστεί τη χαρά του με τα αγαπημένα του πρόσωπα, διοργανώνοντας μία μεγάλη γιορτή το βράδυ του Σαββάτου.

Συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν στο πλευρό τους για να ευχηθούν στους νεόνυμφους και στη μικρή Ραφαηλία – Ματθίλδη, σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, χαμόγελα και γιορτινή διάθεση.

