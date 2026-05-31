Ράπτης για Ουγγαρέζο: «Είχε πάει στον διευθυντή να του πει ότι “το παιδί δεν κάνει, ας φύγει”»

Για τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, την αγάπη του για το ραδιόφωνο, αλλά και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή του ο ερχομός του παιδιού του μίλησε ο Νικόλας Ράπτης στην εκπομπή «Αστερόσκονη» του Action24.

Ο παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τα πρώτα του βήματα στα media, αποκαλύπτοντας πώς βρέθηκε από το εμπορικό τμήμα πίσω από το μικρόφωνο.

«Είχα δώσει συνέντευξη τον Νοέμβρη του 2009 στο Mad Radio. Στο εμπορικό κομμάτι ξεκίνησα, στο διαφημιστικό, και λόγω του χαρακτήρα μου, που ήμουνα λίγο έντονος κι έκανα πλάκα, οδηγήθηκα στο ραδιόφωνο. Τότε ήταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Σταμάτης και δυο βδομάδες τους παρατηρούσα, γιατί δεν τους προλάβαινα στην ταχύτητα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μού είχε πει ο Δημήτρης ότι είχε πάει στον τότε διευθυντή προγράμματος να του πει ότι “το παιδί δεν κάνει ρε παιδί μου, ας φύγει”. Έκανα ένα κλικ και μου λέει “ρε φίλε βγες μπροστά”. Και ξεκίνησα εκεί».

Στη συνέχεια, ο Νικόλας Ράπτης εξήγησε πως το ραδιόφωνο αποτελούσε διαχρονικά έναν μεγάλο στόχο για εκείνον, λόγω της σχέσης του με το μέσο στα νεανικά του χρόνια.

«Ήθελα πολύ να κάνω ραδιόφωνο, γιατί διάβαζα με ραδιόφωνο, είμαι παιδί του ραδιοφώνου. Μπορεί κάποιος που μας βλέπει τώρα νεότερος να μην το καταλαβαίνει, αλλά έλεγα και προχθές στους “Άχαστους” που τα λέγαμε με τον Τζουβέλα, που κάνει κι αυτός πολλά χρόνια ραδιόφωνο, ότι εμείς δεν είχαμε παραστάσεις των ανθρώπων που έκαναν ραδιόφωνο. Δεν ξέραμε ποιοι είναι, φανταζόμασταν!».

Διαβάστε επίσης:

Το μήνυμα της Τσιμτσιλή στην Τίνα Μεσσαροπούλου (Video)

Γερμανού για Κώστα Τσουρό: «Τον ξέσκισαν»

Τέρενς Κουίκ: «Μετανιώνω, αλλά είχα παντρευτεί τη δημοσιογραφία» – «Έχω δεχτεί πισώπλατες μαχαιριές» (Video)



