search
ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 09:49
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.05.2026 09:27

Ράπτης για Ουγγαρέζο: «Είχε πάει στον διευθυντή να του πει ότι “το παιδί δεν κάνει, ας φύγει”»

31.05.2026 09:27
raptis

Για τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, την αγάπη του για το ραδιόφωνο, αλλά και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή του ο ερχομός του παιδιού του μίλησε ο Νικόλας Ράπτης στην εκπομπή «Αστερόσκονη» του Action24.

Ο παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τα πρώτα του βήματα στα media, αποκαλύπτοντας πώς βρέθηκε από το εμπορικό τμήμα πίσω από το μικρόφωνο.

«Είχα δώσει συνέντευξη τον Νοέμβρη του 2009 στο Mad Radio. Στο εμπορικό κομμάτι ξεκίνησα, στο διαφημιστικό, και λόγω του χαρακτήρα μου, που ήμουνα λίγο έντονος κι έκανα πλάκα, οδηγήθηκα στο ραδιόφωνο. Τότε ήταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Σταμάτης και δυο βδομάδες τους παρατηρούσα, γιατί δεν τους προλάβαινα στην ταχύτητα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μού είχε πει ο Δημήτρης ότι είχε πάει στον τότε διευθυντή προγράμματος να του πει ότι “το παιδί δεν κάνει ρε παιδί μου, ας φύγει”. Έκανα ένα κλικ και μου λέει “ρε φίλε βγες μπροστά”. Και ξεκίνησα εκεί».

Στη συνέχεια, ο Νικόλας Ράπτης εξήγησε πως το ραδιόφωνο αποτελούσε διαχρονικά έναν μεγάλο στόχο για εκείνον, λόγω της σχέσης του με το μέσο στα νεανικά του χρόνια.

«Ήθελα πολύ να κάνω ραδιόφωνο, γιατί διάβαζα με ραδιόφωνο, είμαι παιδί του ραδιοφώνου. Μπορεί κάποιος που μας βλέπει τώρα νεότερος να μην το καταλαβαίνει, αλλά έλεγα και προχθές στους “Άχαστους” που τα λέγαμε με τον Τζουβέλα, που κάνει κι αυτός πολλά χρόνια ραδιόφωνο, ότι εμείς δεν είχαμε παραστάσεις των ανθρώπων που έκαναν ραδιόφωνο. Δεν ξέραμε ποιοι είναι, φανταζόμασταν!».

Διαβάστε επίσης:

Το μήνυμα της Τσιμτσιλή στην Τίνα Μεσσαροπούλου (Video)

Γερμανού για Κώστα Τσουρό: «Τον ξέσκισαν»

Τέρενς Κουίκ: «Μετανιώνω, αλλά είχα παντρευτεί τη δημοσιογραφία» – «Έχω δεχτεί πισώπλατες μαχαιριές» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
METH-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αγωνία για τη 12χρονη που υπέστη ανακοπή και μεταφέρθηκε στο Ωνάσειο

taxitzis de niro (1)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Ταξιτζής: 50 χρόνια από το κινηματογραφικό αριστούργημα που «έφτιαξε» τους Μάρτιν Σκορσέζε και Ρόμπερτ Ντε Νίρο

gynaika-ilektroniko-tsigaro
ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος: Η «γενιά χωρίς καπνό» και το παράδειγμα της Βρετανίας

votanikos_pao_2910_1920-1080_new
BUSINESS

ΕΚΤΕΡ: Νέο έργο 33,6 εκατ. για τον Βοτανικό, πάνω από 200 εκατ. το ανεκτέλεστο

nosokomeio meth 8870- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Υπέκυψε στα τραύματα του 17χρονος 8 μήνες μετά από σοβαρό τροχαίο με δίκυκλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

tsouros_germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για Κώστα Τσουρό: «Τον ξέσκισαν»

fei-skorda-new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Ξέφυγε» η Σκορδά το πρωί της Παρασκευής

EFORIA DOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

antzas_2505_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί η κόρη του Παρασκευά Άντζα: «Πάλεψε όσο λίγοι, πληγώθηκε, αλλά ποτέ δεν κράτησε κακία»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 09:48
METH-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αγωνία για τη 12χρονη που υπέστη ανακοπή και μεταφέρθηκε στο Ωνάσειο

taxitzis de niro (1)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Ταξιτζής: 50 χρόνια από το κινηματογραφικό αριστούργημα που «έφτιαξε» τους Μάρτιν Σκορσέζε και Ρόμπερτ Ντε Νίρο

gynaika-ilektroniko-tsigaro
ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος: Η «γενιά χωρίς καπνό» και το παράδειγμα της Βρετανίας

1 / 3