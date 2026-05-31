Συρία: Σπάνια υπερχείλιση του Ευφράτη – Εκκενώνονται παρόχθιες περιοχές (Video)

Σε εκκένωση περιοχών έχει οδηγήσει η σπάνια υπερχείλιση του ποταμού Ευφράτη στη Συρία. Η αύξηση της στάθμης του νερού αποδίδεται στην απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων από το φράγμα Ατατούρκ στην Τουρκία, σε συνδυασμός με τις βροχοπτώσεις.
Ήδη διασώστες έχουν απεγκλωβίσει αγρότες που είχαν παγιδευτεί στα πλημμυρικά νερά στην ανατολική Συρία, μετά την υπερχείλιση του ποταμού Ευφράτη. Ανάμεσα στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ήταν η Ντέιρ εζ-Ζορ, όπου οι πλημμύρες προκάλεσαν την κατάρρευση γέφυρας και απέκοψαν ολόκληρες κοινότητες.
Κατόπιν τούτου, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στο άνοιγμα των θυροφραγμάτων, εξέδωσαν οδηγίες εκκένωσης και κάλεσαν τους πολίτες να απομακρυνθούν από τις όχθες του ποταμού.
Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη εκκενώσεις και στην πόλη Ράκα, ενώ το 25% των αντλιοστασίων νερού έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και τρεις γέφυρες έχουν καταστραφεί από τα ορμητικά νερά. Παράλληλα, πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται και στην τουρκική πλευρά των συνόρων.
Το συριακό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την ενεργοποίηση μιας σειράς μέτρων αντιμετώπισης για την άνοδο της στάθμης του ποταμού Ευφράτη στην επαρχία Ντέιρ εζ-Ζορ, με στόχο την προστασία των κατοίκων, των περιουσιών και των βασικών υποδομών από πιθανούς κινδύνους.
Σύμφωνα με το Υπουργείο, ειδικές μονάδες έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή στις περιοχές που γειτνιάζουν με τον ποταμό, ενώ εφαρμόζονται σχέδια έκτακτης ανάγκης για την άμεση διαχείριση πιθανών προβλημάτων λόγω της αυξημένης ροής των υδάτων και του κινδύνου πλημμυρών σε ευάλωτες περιοχές.
Παράλληλα, τεχνικά και μηχανικά συνεργεία συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές και αρμόδιες υπηρεσίες, παρακολουθώντας διαρκώς τη στάθμη του νερού και λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα για την προστασία του οδικού δικτύου, κρίσιμων εγκαταστάσεων και οικισμών κοντά στις όχθες.
Η αυξημένη κινητοποίηση έρχεται ως απάντηση στις ανησυχίες που προκαλεί η αισθητή άνοδος της στάθμης του Ευφράτη σε χωριά και κοινότητες της υπαίθρου της Ντέιρ εζ-Ζορ, ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές που βασίζονται στον ποταμό για την ύδρευση και την καλλιέργεια.
Η επαρχία Ντέιρ εζ-Ζορ συγκαταλέγεται στις περιοχές της Συρίας που εξαρτώνται άμεσα από τον Ευφράτη, ο οποίος αποτελεί βασικό παράγοντα για τη γεωργία, τους υδάτινους πόρους και την παραγωγή ενέργειας. Για τον λόγο αυτό, σημαντικές αλλαγές στη στάθμη του ποταμού μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τόσο την καθημερινότητα των κατοίκων όσο και την τοπική οικονομία.
