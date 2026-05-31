Τραμπ: «Αν βιάζεσαι δεν κάνεις καλή συμφωνία» – «Καμία εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις του εχθρού» διαμηνύει η Τεχεράνη

Το σκεπτικό του για τον πόλεμο στο Ιράν ανέλυσε ο Τραμπ, παραδεχόμενος για πρώτη φορά πως οι ΗΠΑ δεν έπρεπε να εμπλακούν σε αυτόν.

«Κοιτάξτε τι έγινε με το Ιράκ. Τα πήγαμε τόσο άσχημα. Ήταν τόσο ανόητο. Δεν έπρεπε καν να βρισκόμαστε εκεί εξαρχής. Δεν έπρεπε να είμαστε στο Ιράν», είπε στο Fox News, κάνοντας λόγο για λάθος εκτιμήσεις.

Παρά την αισιοδοξία του ότι μια συμφωνία είναι κοντά, αναλυτές εκτιμούν ότι δύσκολα θα αποτελέσει οριστική λύση, μιλώντας για έναν συνεχιζόμενο «πόλεμο αφηγήματος» μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Οι ΗΠΑ «λυπήθηκαν» τον ιρανικό στρατό ξηράς

Παρά την παραδοχή, ο αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε τους σφοδρούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς, ισχυριζόμενος ότι απέτρεψαν την πυρηνική απειλή της Τεχεράνης. «Αν δεν τους είχαμε πλήξει με B-2 πριν από εννέα μήνες, θα είχαν πυρηνικό όπλο αυτή τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ υποστήριξε πως οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν στοχοποιήθηκαν με την ίδια επιθετικότητα όπως άλλες δομές του καθεστώτος, καθώς η Ουάσιγκτον θεωρεί τον στρατό ξηράς «κάπως μετριοπαθή».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ενώ το ναυτικό και η αεροπορία του Ιράν «έχουν εξαφανιστεί εντελώς», η Ουάσιγκτον απέφυγε σκόπιμα να επιτεθεί με την ίδια αγριότητα στον στρατό ξηράς.

Όπως εξήγησε, η ολοκληρωτική εξόντωση «των πάντων» θα μπορούσε να αφήσει μια χώρα ανίκανη να ανοικοδομηθεί για γενιές.

«Ο κόσμος θα εκπλαγεί αν το ακούσει αυτό, επειδή έχουν γίνει λάθη σε πολέμους όπου εξαλείφεις τους πάντες, και μετά έχεις μια χώρα που για 40 χρόνια δεν μπορεί ποτέ να ανοικοδομηθεί», είπε χαρακτηριστικά.

«Αν βιάζεσαι δεν κάνεις καλή συμφωνία»

Αναφερόμενος στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι «δεν βιάζεται» να κλείσει συμφωνία. «Αν βιάζεσαι, δεν θα κάνεις καλή συμφωνία», δήλωσε, προσθέτοντας -ωστόσο- ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται «κοντά σε μια πολύ καλή συμφωνία».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των New York Times και του Axios, οι ΗΠΑ απέστειλαν στην Τεχεράνη νέα πρόταση εκεχειρίας με σκληρότερους όρους αποσκοπώντας σε άμεσο συμβιβασμό.

Οι NYT δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν τις αλλαγές που έκανε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στους όρους μιας συμφωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Axios, θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε πολλά ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και απαιτεί την καταστροφή των ιρανικών αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού.

Τα κύρια σημεία τριβής

Το πυρηνικό ζήτημα είναι ένα από τα κύρια σημεία τριβής στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων του προέδρου είναι το άνοιγμα και η αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, που το τελευταίο έχει κλείσει επί της ουσίας από την έναρξη του πολέμου.

Οι νέοι όροι του Τραμπ σε αυτή την νέα πρόταση ενδέχεται να παρατείνουν περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις.

«Δεν θα εγκρίνουμε καμία συμφωνία»

Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσινγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μοχάμαντ Μαγέρ Γαλιμπάφ.

«Δεν θα εγκρίνουμε καμία συμφωνία όσο δεν θα έχουμε την βεβαιότητα ότι τα δικαιώματα του ιρανικού λαού είναι πλήρως εγγυημένα», δηλώνει ο επικεφαλής της ιρανικής ομάδας στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον σε βίντεο που μεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα λόγια και στις υποσχέσεις του εχθρού. Το μοναδικό μας κριτήριο είναι η επίτευξη χειροπιαστών αποτελεσμάτων πριν εκπληρώσουμε σε αντάλλαγμα τις δικές μας δεσμεύσεις», εξήγησε κατά την ορκωμοσία του ως προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου μετά την επανεκλογή του στο πόστο.

«Νικητής αυτός που είναι καλύτερα προετοιμασμένος για πόλεμο την επόμενη μέρα»

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ, δήλωσε ότι το Ιράν επιτυγχάνει παραχωρήσεις όχι μέσω διαλόγου αλλά με πυραύλους, προσθέτοντας: «στις διαπραγματεύσεις απλώς τους κάνουμε να καταλάβουν».

«Δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε εγγυήσεις ή λόγια – μόνο κριτήριο είναι οι πράξεις», ανέφερε σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στο X. «Καμία ενέργεια δεν θα ληφθεί πριν ενεργήσει η άλλη πλευρά», συμπλήρωσε και συνέχισε τονίζοντας: «Ο νικητής οποιασδήποτε συμφωνίας είναι αυτός που είναι καλύτερα προετοιμασμένος για πόλεμο από την επόμενη μέρα».

۱-ما امتیازات را نه با گفتگو، بلکه با موشک‌‌ها می‌گیریم، در مذاکره فقط آن‌ها را تفهیم می‌کنیم.



۲- هیچ اعتمادی به تضمین‌ها و حرف‌ها نداریم، فقط رفتارها معیار است. اقدامی پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد شد.



۳-پیروز هر توافق، کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 29, 2026

Συναγερμός από ναυτική νάρκη στα Στενά του Ορμούζ

Ενώ το Ιράν απορρίπτει διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά, το Υπουργείο Άμυνας του Ομάν εξέδωσε συναγερμό για εντοπισμό ύποπτης ναυτικής νάρκης στα χωρικά του ύδατα του Ορμούζ.

Αραβικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ιρανικής κατασκευής νάρκη τύπου Mahan 3, βάρους 300 κιλών με ακουστικούς αισθητήρες που ανιχνεύουν διερχόμενα πλοία.

🇮🇷🇴🇲 That object floating off the Omani coast is almost certainly an Iranian Mahan 3, a 300-kilogram moored mine with acoustic sensors that detects passing ships by their sound signature.



Iran has been deploying them across the Strait since March alongside the Mahan 7 limpet… https://t.co/OItj0cUhiw pic.twitter.com/B7kKT6AN8F — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 30, 2026

Φρουροί της Επανάστασης: 28 πλοία διέπλευσαν το Στενό του Ορμούζ τις τελευταίες 24 ώρες

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) έκανε γνωστό πως 28 πλοία, μεταξύ των οποίων πετρελαιοφόρα, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και άλλα εμπορικά πλοία, διέπλευσαν το Στενό του Ορμούζ τις τελευταίες 24 ώρες «υπό τον συντονισμό και την ασφάλεια του Πολεμικού Ναυτικού του IRGC».

«Ο έξυπνος έλεγχος του Στενού του Ορμούζ πραγματοποιείται συνεχώς και με αποφασιστικότητα και αυθεντία», ανέφερε η δήλωσή του που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ισραήλ: «Καταλάβαμε το φρούριο Μποφόρ και υψώσαμε τη σημαία»

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, ανακοίνωσε σήμερα ότι ο στρατός κατέλαβε το μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ στον νότιο Λίβανο, όπου επεκτείνει τις επιχειρήσεις του εναντίον της φιλοϊρανικής σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

«Σαράντα τέσσερα χρόνια μετά την ηρωική Μάχη του Μποφόρ και σήμερα, ημέρα μνήμης των πεσόντων στρατιωτών στον Πρώτο Πόλεμο του Λιβάνου (1982),» στρατιώτες «επέστρεψαν στην κορυφή του Μποφόρ και ύψωσαν για άλλη μια φορά την ισραηλινή σημαία», δήλωσε.

Ο Κατζ πρόσθεσε ότι τα στρατεύματα που εισέβαλαν θα παραμείνουν σταθμευμένα στο Κάστρο Μπόφορτ.

«Οι ηρωικοί στρατιώτες μας κατέλαβαν και πάλι το Μπόφορτ και θα παραμείνουν εκεί ως μέρος της ζώνης ασφαλείας στον Λίβανο», ανέφερε.

«Αποφασιστικό σημείο καμπής» για τον Νετανιάχου η κατάληψη του κάστρου

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε ότι η κατάληψη του κάστρου Μποφόρ αποτελεί «αποφασιστικό σημείο καμπής» στην επίθεση του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο.

«Έδωσα εντολή στην Τσαχάλ να διευρύνει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο. Οι δυνάμεις μας διέσχισαν τον Λιτάνι. Πήραν τον έλεγχο στρατηγικών υψωμάτων. Κατέλαβαν την κορυφή του Μποφόρ. Και πλέον οι οδηγίες μου είναι να προσχωρήσουν εις βάθος και να διευρύνουν τον έλεγχό μας επί των περιοχών που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα από το γραφείο του και προσθέτει: «Η κατάληψη του Μποφόρ είναι ένα θεαματικό βήμα και ένα αποφασιστικό σημείο καμπής».

«Όλοι στόχος»

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση καλώντας να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι από όλη την περιοχή νότια του ποταμού Ζαχράνι του Λιβάνου, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ. «Κάθε κτίριο χρησιμοποιείται από τη Χεζμπολάχ για στρατιωτικούς σκοπούς θα μπορούσε να γίνει στόχος!», προειδοποίησε μέσω Telegram ο Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. «Κάτοικοι του νότιου Λιβάνου, πρέπει να μετακινηθείτε αμέσως βόρεια του ποταμού Ζαχράνι».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα ότι η χερσαία επιχείρησή του εναντίον της Χεζμπολάχ «επεκτείνεται σε άλλες περιοχές» δύο μέρες μετά την ανακοίνωση ότι Ισραηλινοί στρατιώτες διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι.

Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι ένας ισραηλινός στρατιώτης του σκοτώθηκε χθες από εκρηκτικό drone που εκτοξεύτηκε από την Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, ανεβάζοντας τον αριθμό των Ισραηλινών στρατιωτών που σκοτώθηκαν από τις αρχές Μαρτίου σε 25.

Λίβανος: Η Γαλλία ζητά επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Η Γαλλία ζήτησε επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ, στον νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η ισραηλινή σημαία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής δηιπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Ζήτησα επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, διότι, αν και αναγνωρίζουμε στο Ισραήλ, όπως και σε κάθε χώρα, το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας, της άμυνας απέναντι στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ (…) τίποτε δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παράταση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο και την (ισραηλινή) κατοχή όλο και πιο βαθιά στο λιβανικό έδαφος», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

«Εδώ πρόκειται για ένα σημαντικό σφάλμα του Ισραήλ διότι (…) αυτή η προέλαση στο λιβανικό έδαφος δεν έρχεται μόνο σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις του Ισραήλ, αφού από τις 17 Απριλίου έχουμε εκεχειρία στον Λίβανο, αλλά και με το διεθνές δίκαιο», είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας.

