Ναταλία Γερμανού: Αποκάλυψε γιατί δεν καλεί τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο στην εκπομπή της

Τους λόγους για τους οποίους δεν έχει καλέσει τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο στην εκπομπή της εξήγησε η Ναταλία Γερμανού στον αέρα του «Καλύτερα Δε Γίνεται».

Με αφορμή και τις δηλώσεις του στο After Dark, η παρουσιάστρια εξήγησε: «Τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο τον θεωρώ έναν μορφωμένο άνθρωπο, απλώς διαφωνώ μαζί του σε πάρα πολλά πράγματα. Στα 10, πρέπει να διαφωνώ στα 9,5. Αισθάνομαι ότι αν κάνουμε μια συζήτηση μαζί, θα είναι κουραστική για τον τηλεθεατή το να ακούει δύο ανθρώπους που θα συγκρούονται συνεχώς».

Μάλιστα, η Ναταλία Γερμανού στάθηκε ιδιαίτερα στο πώς θα μπορούσε να εκληφθεί μια τέτοια τηλεοπτική συνύπαρξη, τονίζοντας πως δεν θέλει να υπηρετήσει μια λογική έντασης μόνο για τις εντυπώσεις.

«Ότι θα το κάνω για το θεαθήναι. Ότι σε έφερα για να τσακωθούμε. Όταν τα βλέπω αλλού, γελάω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

