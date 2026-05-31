Παπακωστοπούλου για Γιάμαλη: «Την εκτιμώ αλλά μου θυμίζει Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ» (Video)

Την άποψή της για την Αναστασία Γιάμαλη εξέφρασε η Κατερίνα Παπακωστοπούλου στο «After Dark», το βράδυ του Σαββάτου.

Μιλώντας στη στήλη «Δάγκωσε τη γλώσσα σου», η δημοσιογράφος ανέφερε πως δεν μπορεί να παρακολουθήσει την παρουσιάστρια της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» γιατί -όπως είπε- θεωρεί πως ακολουθεί κομματική γραμμή.

«Εγώ θα πω ότι την εκτιμώ τη συνάδελφο, αλλά μου θυμίζει Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα προτιμούσα οι δημοσιογράφοι να είμαστε αμέτοχοι όταν σχολιάζουμε πολιτικά πρόσωπα. Είναι πολύ τυχερή που είναι σε ένα τόσο δυνατό Μέσο, όπως το Mega, που της δίνει χώρο και χρόνο να λέει όλα αυτά που λέει», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

«Έχει πολύ ταλέντο στον λόγο και είναι καλή δημοσιογράφος, αλλά δεν μου αρέσει που βάφεται τόσο πολύ κομματικά. Με κουράζει και είναι ο λόγος που δεν την παρακολουθώ», πρόσθεσε.

