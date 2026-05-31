Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: «Καθαρές» οι εξετάσεις του – Πήρε εξιτήριο από το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο 

Εξιτήριο από το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου διακομίστηκε εσπευσμένα, πήρε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος μετά το λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη, το πρωί της Κυριακής (31.05) στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου, στην περιοχή της Αρετσούς στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και έχασε προσωρινά τις αισθήσεις του μπροστά στα μάτια των έκπληκτων πιστών και των συλλειτουργούντων ιερέων.

Στο σημείο κλήθηκε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον Προκαθήμενο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος διακομίστηκε εσπευσμένα στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως Θεσσαλονίκης, προκειμένου να υποβληθεί σε πλήρη και εξονυχιστικό ιατρικό έλεγχο για τα αίτια του λιποθυμικού επεισοδίου.

«Καθαρές» οι εξετάσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πρώτου Θέματος», ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων, μεταξύ των οποίων αξονική τομογραφία και άλλους διαγνωστικούς ελέγχους, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν καθαρά.

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την αξιολόγηση της κατάστασής του από τους θεράποντες ιατρούς, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα μεταβεί στο ξενοδοχείο όπου διαμένει στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ξεκουραστεί.

