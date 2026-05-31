Ο Τομ Σέλεκ σε ρόλο παρουσιαστή και παραγωγού σε νέα σειρά για το έγκλημα στις ΗΠΑ

Μετά την αυλαία της δραματικής σειράς «Blue Bloods» η οποία ολοκληρώθηκε μετά από 14 σεζόν στο τέλος του 2024, οι θαυμαστές του Τομ Σέλεκ (Tom Selleck) περίμεναν να δουν ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του. Ο διάσημος ηθοποιός, ο οποίος έκλεισε τα 81 του χρόνια τον Ιανουάριο, φαίνεται πως δεν σκοπεύει ακόμα να αφήσει πίσω του τη βιομηχανία του θεάματος.

Το HISTORY Channel προχωρά σε μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ, την οποία θα παρουσιάζει και θα έχει ρόλο εκτελεστικού παραγωγού ο Σέλεκ. Σε παραγωγή του ομίλου A+E Factual Studios, το νέο εγχείρημα με τον προσωρινό τίτλο «Crime and Justice with Tom Selleck» θα αποτελείται από 10 ωριαία επεισόδια και θα εξετάζει αληθινές ιστορίες πίσω από μερικά από τα πιο «σημαντικά εγκλήματα και έρευνες» των ΗΠΑ.

Σε δήλωσή του, ο Σέλεκ ανέφερε: «Αυτή η σειρά εξετάζει αληθινές υποθέσεις από όλη την αμερικανική ιστορία, καθώς και τους ανθρώπους που επιφορτίστηκαν με την επίλυσή τους, στιγμές όπου η πίεση ήταν έντονη, το αποτέλεσμα αβέβαιο και οι αποφάσεις είχαν μακροχρόνιες συνέπειες».

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «Από τους σκονισμένους δρόμους της Άγριας Δύσης μέχρι τα ανθρωποκυνηγητά υψηλής τεχνολογίας του σήμερα, το “Crime and Justice with Tom Selleck” ερευνά στιγμές κατά τις οποίες οι αρχές επιβολής του νόμου βρέθηκαν αντιμέτωπες με αντίξοες συνθήκες και αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν για να επικρατήσουν. Με οδηγό τον Σέλεκ, η καριέρα του οποίου αντανακλά εδώ και καιρό την αποφασιστικότητα και την υπευθυνότητα, η σειρά μεταφέρει τους τηλεθεατές στο εσωτερικό πραγματικών ερευνών, αντιπαραθέσεων και συλλήψεων που υπερασπίστηκαν τον νόμο και συνέβαλαν στη διαμόρφωση της συλλογικής αντίληψης περί δικαιοσύνης στη χώρα».

Σύμφωνα με το Cinema Βlend, ο ηθοποιός θα έχει ρόλο αφηγητή και στο επερχόμενο ιστορικό ντοκιμαντέρ «Revolutionary America», το οποίο θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένους αμερικανικούς κινηματογράφους.

