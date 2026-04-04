ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 04:00
04.04.2026 19:09

Η Ινδία αγόρασε πετρέλαιο από το Ιράν μετά από επτά χρόνια

Η Ινδία επανεκκίνησε τις εισαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν, για πρώτη φορά από το 2019, εν μέσω σοβαρών διαταραχών στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας λόγω της κλιμακούμενης έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το υπουργείο Πετρελαίου της χώρας, οι ινδικές εταιρείες διύλισης προχώρησαν σε αγορές ιρανικού αργού, αξιοποιώντας την προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την αντιμετώπιση των ελλείψεων που έχουν προκύψει στην αγορά.

Οι εξελίξεις συνδέονται άμεσα με τη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Ιράν, η οποία έχει επηρεάσει τη διέλευση φορτίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα σημεία μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Το υπουργείο υπογράμμισε ότι η χώρα έχει διασφαλίσει επαρκή αποθέματα αργού για τους επόμενους μήνες, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι εισαγωγές πραγματοποιούνται από περισσότερες από 40 χώρες, με γνώμονα καθαρά εμπορικά κριτήρια.

Παράλληλα, η Ινδία προχώρησε και στην εισαγωγή 44.000 μετρικών τόνων ιρανικού υγραερίου, φορτίο που εκφορτώθηκε στο λιμάνι του Μανγκαλόρ, σε πλοίο που τελούσε υπό καθεστώς κυρώσεων.

Η εξέλιξη καταδεικνύει την αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι μεγάλες εισαγωγικές χώρες ενέργειας, καθώς και την ευελιξία που επιδεικνύουν σε περιόδους γεωπολιτικής αστάθειας, προκειμένου να διασφαλίσουν την ενεργειακή τους επάρκεια.

