Ισραήλ: Για βιασμό ανήλικου αγοριού κατηγορείται ο φροντιστής της Μακάμπι

Σοβαρές αναταράξεις έχει προκαλέσει στον χώρο του ισραηλινού μπάσκετ η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του Σαρόν Γεχούντα, επί δεκαετίες φροντιστή της Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την κατηγορία του βιασμού ανηλίκου. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψή του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που κατατέθηκε από την Εισαγγελία της περιφέρειας Τελ Αβίβ, αποκαλύπτονται νέα στοιχεία σχετικά με τη σχέση του κατηγορούμενου με τον ανήλικο, τα οποία σκιαγραφούν μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση. Ο Γεχούντα αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί την αθωότητά του ενώπιον της Δικαιοσύνης.

ההתכבויות של איש המשק של מכבי ת"א והקטין והכסף שהציע 🚨

פרטים חדשים מתגלים – https://t.co/84DsQFyivQ pic.twitter.com/3DoXBVZgaS — Sport5 (@sport5il) April 5, 2026

Όπως αναφέρεται, οι δύο πλευρές γνωρίζονταν από συναγωγή όπου εκκλησιάζονταν. Η φερόμενη δράση τοποθετείται χρονικά από τον Ιούλιο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2026, διάστημα κατά το οποίο – σύμφωνα με το κατηγορητήριο – πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 15 και 20 συναντήσεις σε διάφορους χώρους, όπως το διαμέρισμα και η αποθήκη του κατηγορούμενου, το αυτοκίνητό του και άλλα σημεία.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι σε μία περίπτωση ο κατηγορούμενος επισκέφθηκε τον ανήλικο ο οποίος ήταν κάτω των 14 ετών σε οικοτροφείο θρησκευτικής σχολής και του έδωσε το ποσό των 80 ευρώ.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται επίσης αποσπάσματα συνομιλιών μεταξύ των δύο, όπου ο κατηγορούμενος φέρεται να καλεί τον ανήλικο σε διαμέρισμα που ανήκει σε παίκτη της Μακάμπι Τελ Αβίβ, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Αύριο το βράδυ πρέπει να περάσω για λίγο από ένα άδειο διαμέρισμα παίκτη. Θες να έρθεις; […] Θα πάμε να φάμε αν θέλεις. Φεύγω νωρίτερα ειδικά για σένα».

Σε άλλα μηνύματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, αποδίδονται εκφράσεις όπως «είμαι τρελός για σένα», «μόνο στη σκέψη ότι δεν θα σε δω δύο εβδομάδες θέλω να πεθάνω» και «δεν θυμάμαι να αγάπησα έτσι κάποιον, εκτός από τα παιδιά μου».

Βαρύ το κατηγορητήριο

Τα αδικήματα που αποδίδονται στον κατηγορούμενο περιλαμβάνουν:

βιασμό ανηλίκου κάτω των 14 ετών,

άσεμνες πράξεις με ανήλικο κάτω των 14 ετών,

παράνομη διείσδυση σε ανήλικο,

καθώς και απόπειρα παράνομης διείσδυσης.

Η αντίδραση του ανήλικου

Σύμφωνα με τις καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο πατέρας του ανηλίκου φέρεται να δήλωσε ότι, όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση, ο γιος του ξέσπασε σε κλάματα λέγοντας: «Περίμενα αυτή τη μέρα, να βγουν όλα στο φως». Η αδελφή του περιέγραψε επίσης αλλαγές στην ψυχολογική του κατάσταση, μετά την αποκάλυψη των όσων φέρεται να είχαν συμβεί.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης και αναμένεται να απασχολήσει έντονα τόσο την κοινή γνώμη όσο και τον χώρο του αθλητισμού στο Ισραήλ. Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος αρνείται όλες τις εις βάρος του κατηγορίες.

