ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 05:48
05.04.2026 23:59

Νιγηρία: Επίθεση σε εκκλησία το Καθολικό Πάσχα με 7 νεκρούς – 31 όμηροι διασώθηκαν

nigeria ekklisia

Ο στρατός της Νιγηρίας ανακοίνωσε ότι διέσωσε 31 πολίτες που είχαν απαχθεί κατά τη διάρκεια επίθεσης σε εκκλησία στην Πολιτεία Καντούνα, στα βορειοδυτικά της χώρας, όπου σύμφωνα με τις αρχές σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι, ενώ άλλες πηγές ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών.

Η επίθεση σημειώθηκε στο χωριό Αρίκο, στην περιφέρεια Κάτσια, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας για το Πάσχα των Καθολικών, σύμφωνα με τον στρατό της Νιγηρίας.

Οι ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι κατάφεραν να διασώσουν 31 πολίτες που είχαν απαχθεί από τους δράστες, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Διαφορετικές εκτιμήσεις για τους νεκρούς

Σύμφωνα με τον στρατό, από την επίθεση σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Χριστιανικής Ένωσης της Νιγηρίας για την Πολιτεία της Καντούνα, Κάλεμπ Μαάτζι, υποστήριξε ότι οι επιθέσεις έγιναν σε δύο εκκλησίες στο Αρίκο και ότι οι νεκροί ανέρχονται συνολικά σε επτά.

Παράλληλα, παραμένει αδιευκρίνιστος ο αριθμός των ανθρώπων που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Περιοχή με συχνές επιθέσεις και απαγωγές

Η βορειοδυτική Νιγηρία αποτελεί εδώ και χρόνια μια από τις πλέον ασταθείς περιοχές της χώρας, με συχνά περιστατικά βίας.

Μαζικές απαγωγές για λύτρα και επιδρομές σε χωριά πραγματοποιούνται τακτικά από ένοπλες οργανώσεις, οι οποίες δρουν από κρησφύγετα σε δασικές εκτάσεις.

google_news_icon

polemos iran israil – new
aekPaok (1) (1)
leontaridis11
PIROSVESTIKI_FILE
PODCAST DELAPORTAS SITE 04.04
trump sad
papakwsta karamanlis skrekas
nea-dimokratia-vouli
Hormuz
polemos iran israil – new
aekPaok (1) (1)
leontaridis11
