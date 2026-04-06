Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

Όταν τον Μάρτιο του 2023 το super yacht «Koru» του Τζεφ Μπέζος, μήκους 127 μέτρων και αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων , ξεκίνησε τις δοκιμαστικές του διαδρομές με την κωδική ονομασία Y721, προκάλεσε έντονη αναστάτωση στην Ολλανδία.

Ο λόγος ήταν ότι η ιστορική γέφυρα Koningshaven Bridge δεν επέτρεπε τη διέλευση του γιγαντιαίου σκάφους. Τελικά, το «Koru» ρυμουλκήθηκε σε άλλο ναυπηγείο χωρίς τα τρία επιβλητικά κατάρτια του, που φτάνουν τα 70 μέτρα ύψος. Πρόσφατα, το υπερπολυτελές σκάφος εντοπίστηκε ανοιχτά της Κόστα Ρίκα, όπου ο ιδρυτής της Amazon απολαμβάνει διακοπές μαζί με τη σύντροφό του, Λόρεν Σάντσεζ.

Ωστόσο, το «Koru» δεν κατάφερε να προσεγγίσει τη Marina Papagayo, καθώς το όριο μήκους για τα σκάφη που δένουν εκεί είναι τα 76 μέτρα.

Για να απολαύσει τις διακοπές του και μνα ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο, ο Μπέζος επιστράτευσε ένα ιδιωτικό Gulfstream G650ER, φτάνοντας στο διεθνές αεροδρόμιο Daniel Oduber και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο αγκυροβολημένο γιοτ, συνεχίζοντας από εκεί το ταξίδι του στα νησιά της περιοχής.

Το «Koru» αποτελεί μέρος ενός εντυπωσιακού στόλου που περιλαμβάνει super yachts, ελικόπτερα και αεροσκάφη, με την περιουσία του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου να εκτιμάται στα 223,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Κατασκευασμένο από αλουμίνιο, ξύλο και ατσάλι, το τρικάταρτο σκάφος συνοδεύεται από ένα βοηθητικό σκάφος 76 μέτρων, το οποίο διαθέτει ελικοδρόμιο, γκαράζ για αυτοκίνητα, τζετ σκι, ταχύπλοα και ακόμη και μίνι υποβρύχιο. Θεωρείται το δεύτερο μεγαλύτερο σε μήκος ιστιοφόρο yacht στον κόσμο και ένα από τα πιο εντυπωσιακά του είδους του.

Η ιστορία του «Koru, η ονομασία του οποίου στη γλώσσα των Μαορί συμβολίζει τη νέα αρχή, εξελίχθηκε παράλληλα με τη σχέση του Μπέζος και της Σάντσεζ, λειτουργώντας για πολλούς ως αντανάκλαση της νέας ζωής του επιχειρηματία μετά τον χωρισμό του από την πρώτη σύζυγό του, Μακένζι Σκοτ, έπειτα από 26 χρόνια γάμου.

Το σκάφος παραγγέλθηκε το 2019 από την Oceanco, χρονιά κατά την οποία ο Μπέζος κατέβαλε διατροφή ύψους 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η κατασκευή του ξεκίνησε το 2021 σε ολλανδικό ναυπηγείο.

Ο σχεδιασμός του «Koru» φέρει έντονες επιρροές από το «Eos», το σκάφος των φίλων του Μπέζος, Μπάρι Ντίλερ και Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ, στο οποίο ο ίδιος είχε φιλοξενηθεί επανειλημμένα. Χρειάστηκαν μόλις δύο χρόνια για να ολοκληρωθεί το έργο και να παραδοθεί στον ιδιοκτήτη του.

Μαζί με το «Koru», ο δισεκατομμυριούχος απέκτησε και το συνοδευτικό σκάφος «Abeona», μήκους 75 μέτρων. Αν και δεν διαθέτει τις πολυτέλειες του κύριου σκάφους, όπως πισίνες και τζακούζι, προσφέρει ελικοδρόμιο και φιλοξενεί έως 37 επιπλέον άτομα, λειτουργώντας ουσιαστικά ως υποστηρικτικό για επισκέπτες και πλήρωμα.

Πάντως η περίπτωση του «Koru» αναδεικνύει ένα ευρύτερο ζήτημα που απασχολεί τη βιομηχανία των superyachts, που έχει να κάνει με την αύξηση του μεγέθους των σκαφών, λόγω του ότι υπάρχουν περιορισμοί στις υποδομές των μαρινών που μπορούν να εξυπηρετήσουν τέτοια megayachts.

Για τους ιδιοκτήτες τους, αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη εξάρτηση από εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, όπως ιδιωτικά τζετ και ελικόπτερα, μετατρέποντας ακόμη και τις διακοπές σε μια απαιτητική επιχείρηση υψηλού κόστους και σύνθετης οργάνωσης.

