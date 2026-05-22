Euroleague: Στον τελικό του Final Four της Αθήνας η Ρεάλ Μαδρίτης, 105-90 τη Βαλένθια και θα διεκδικήσει κόντρα στον Ολυμπιακό το 12ο ευρωπαϊκό της

Η Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαίωσε την εμπειρία και την ποιότητά της, νικώντας την αξιόμαχη Βαλένθια με 105-90 και προκρίθηκε στον τελικό του Final Four της Αθήνας, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Οι δύο ομάδες θα βρεθούν ξανά σε ματς τίτλου έπειτα από τρία χρόνια, μετά τον τελικό του Κάουνας που είχε κριθεί με το καθοριστικό καλάθι του Σέρχιο Γιουλ.

Εκρηκτικό πρώτο ημίχρονο για τη Ρεάλ

Οι Μαδριλένοι μπήκαν με εντυπωσιακό ρυθμό στον ημιτελικό και σημείωσαν 62 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, σουτάροντας με εξαιρετικά ποσοστά πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ, ωστόσο, δεν παράτησε το παιχνίδι. Η Βαλένθια αντέδρασε στο τρίτο δεκάλεπτο και κατάφερε να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης, βάζοντας πίεση στη Ρεάλ.

Εκτελώντας από τα 6,75 (14/34 τρίποντα), ελέγχοντας τα ριμπάουντ (48 έναντι 31 στο σύνολο και 19 επιθετικά έναντι 9), η Ρεάλ έβγαλε απόψε την απαιτούμενη διάρκεια σε άμυνα και επίθεση, απέναντι στην… πρωτάρα σε φάιναλ φορ Βαλένθια, πήρε την… κατάσταση στα χέρια της από τη δεύτερη περίοδο και δεν… αγχώθηκε μέχρι το φινάλε.

Πλέον, η πολυνίκης του θεσμού θα διεκδικήσει το 12ο πρωτάθλημα Ευρώπης της ιστορίας της, απέναντι στον Ολυμπιακό, σε μια επανάληψη του τελικού του Κάουνας.

Αγωνία για τον τραυματισμό του Γκαρούμπα

Το μεγάλο ζήτημα για τη Ρεάλ Μαδρίτης αφορά τον τραυματισμό του Ουσμάν Γκαρούμπα. Ο παίκτης αποχώρησε υποβασταζόμενος στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου και κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός δράσης βρίσκονται ήδη οι Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν, με τους Μαδριλένους να περιμένουν πλέον να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς του Γκαρούμπα.

Πρωταγωνιστής ο Χεζόνια

Πρωταγωνιστής της ομάδας του Σέρτζιο Σκαριόλο, που θα πάρει μέρος στον πρώτο τελικό Euroleague της καριέρας του, ο Μάριο Χεζόνια με 25 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ σπουδαία δουλειά έκαναν και οι Γκάμπριελ Ντεκ (16π., 8ρ.), Τρέι Λάιλς (17π., 7ρ.), Αντρές Φελίς (15π, 8ρ., 3/4τρ.) και Τεό Μαλεντόν (12π.).

Από τη Βαλένθια, πάλεψαν οι Μοντέρο (15π.), Πραντίγια (15π.), Ρίβερς (15π.), Κι (13π.) και Τέιλορ (11π.), αλλά το άγχος της πρώτης συμμετοχής σε φάιναλ φορ, θόλωσε το… μυαλό των «πορτοκαλί».

Τα δεκάλεπτα: 28-26, 56-62, 73-86, 90-105.

