Ένοπλη επίθεση μπροστά από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη – Ένας νεκρός, δύο συλλήψεις (videos)

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε ενώ δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, σε επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε κοντά στο κτίριο στο οποίο στεγάζεται το προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT.

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, δήλωσε ότι ένας από τους δράστες σκοτώθηκε και δύο ακόμη «εξουδετερώθηκαν», σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το CNN Turk.

«Σημειώθηκε επίθεση εναντίον της αστυνομικής μας δύναμης. Δύο αστυνομικοί μας τραυματίστηκαν. Ένας από τους τρομοκράτες σκοτώθηκε και δύο άλλοι εξουδετερώθηκαν τραυματισμένοι. Αυτή η μεγάλη επίθεση αντιμετωπίστηκε με ελάχιστες απώλειες χάρη στα μέτρα που έλαβε η αστυνομία μας».

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νωρίτερα ότι τρεις δράστες σκοτώθηκαν.

BREAKING: Three people shot dead by security forces at the Israeli Consulate in Istanbul, Turkey ; officers also injured, Turkish media report. https://t.co/bu3qH3wBgY pic.twitter.com/Nqbt74wyxY — Inside the conflict (@InsidConflict) April 7, 2026

Κανένας ισραηλινός διπλωμάτης «δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τουρκικό έδαφος», διευκρίνισε πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε βίντεο του Reuters, ένας αστυνομικός φαίνεται να τραβάει το όπλο του και να καλύπτεται, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί. Ένας άνθρωπος φαίνεται να αιμορραγεί.

Ο τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι τρεις εισαγγελείς θα ερευνήσουν εμπεριστατωμένα το επεισόδιο.

Ισχυρή αστυνομική παρουσία υπάρχει πάντα στην περιοχή κοντά στο ισραηλινό προξενείο. Σε τηλεοπτικές εικόνες ένοπλοι αστυνομικοί φαίνονται να περιπολούν την περιοχή μετά τους πυροβολισμούς.

Η στιγμή της επίθεσης

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας δράστης πλησίασε με όχημα το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ στην περιοχή Λεβέντ της Κωνσταντινούπολης και άνοιξε πυρ από απόσταση 70 μέτρων.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε από δύο διαφορετικά άτομα.

