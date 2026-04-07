search
ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 14:53
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.04.2026 13:03

Ένοπλη επίθεση μπροστά από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη – Ένας νεκρός, δύο συλλήψεις (videos)

credit: AP

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε ενώ δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, σε επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε κοντά στο κτίριο στο οποίο στεγάζεται το προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT.

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, δήλωσε ότι ένας από τους δράστες σκοτώθηκε και δύο ακόμη «εξουδετερώθηκαν», σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το CNN Turk.

«Σημειώθηκε επίθεση εναντίον της αστυνομικής μας δύναμης. Δύο αστυνομικοί μας τραυματίστηκαν. Ένας από τους τρομοκράτες σκοτώθηκε και δύο άλλοι εξουδετερώθηκαν τραυματισμένοι. Αυτή η μεγάλη επίθεση αντιμετωπίστηκε με ελάχιστες απώλειες χάρη στα μέτρα που έλαβε η αστυνομία μας».

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νωρίτερα ότι τρεις δράστες σκοτώθηκαν.

Κανένας ισραηλινός διπλωμάτης «δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τουρκικό έδαφος», διευκρίνισε πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε βίντεο του Reuters, ένας αστυνομικός φαίνεται να τραβάει το όπλο του και να καλύπτεται, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί. Ένας άνθρωπος φαίνεται να αιμορραγεί.

Ο τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι τρεις εισαγγελείς θα ερευνήσουν εμπεριστατωμένα το επεισόδιο.

Ισχυρή αστυνομική παρουσία υπάρχει πάντα στην περιοχή κοντά στο ισραηλινό προξενείο. Σε τηλεοπτικές εικόνες ένοπλοι αστυνομικοί φαίνονται να περιπολούν την περιοχή μετά τους πυροβολισμούς.

Η στιγμή της επίθεσης

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας δράστης πλησίασε με όχημα το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ στην περιοχή Λεβέντ της Κωνσταντινούπολης και άνοιξε πυρ από απόσταση 70 μέτρων.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε από δύο διαφορετικά άτομα.

Διαβάστε επίσης:

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

