Από το «e-Katanalotis» στο «PosoKanei»

Γράφει η Ιωάννα Λιούτα*

Το κυβερνητικό θέατρο του παραλόγου στην Ελλάδα δεν έχει τελειωμό. Η ανακοίνωση για την απόσυρση του αποτυχημένου e-katanalotis και η αντικατάστασή του από τη νέα πλατφόρμα με το προκλητικό, σχεδόν ειρωνικό όνομα «PosoKanei», αποτελεί το νέο ψηφιακό παραμύθι της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ένα παραμύθι που στόχο έχει να κρύψει την απόλυτη συνθηκολόγηση του κράτους απέναντι στην ασυδοσία των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ και των πολυεθνικών.

Χρυσές δουλειές για τους ιδιώτες

Η αποκάλυψη στη Διαύγεια (21 Μαΐου 2026) βγάζει στη σέντρα τον πυρήνα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής τους. Αντί το κράτος να ενισχύσει τους δικούς του ελεγκτικούς μηχανισμούς και να σπάσει τα κλειστά καρτέλ της αγοράς, σπεύδει με επίσημη πρόσκληση να δώσει «προίκα» και ζεστό χρήμα στην ιδιωτική εταιρεία έρευνας αγοράς Circana Hellas. Αυτή η ιδιωτική εταιρεία θα αναλάβει να «τροφοδοτεί» το κράτος με τις λίστες των 10.000 κωδικών προϊόντων (επωνύμων και ιδιωτικής ετικέτας) για να λειτουργήσει η νέα εφαρμογή.

Πρόκειται για την πλήρη ιδιωτικοποίηση ακόμα και της καταγραφής της ακρίβειας. Το κράτος τροχονόμος δηλώνει αδυναμία να ελέγξει και μετατρέπεται σε μεσάζοντα των ιδιωτικών εταιρειών, την ίδια στιγμή που ο λαός αδυνατεί να καλύψει τις βασικές του ανάγκες.

Εσύ φταις που ακριβαίνει το ψωμί!

Πίσω από τα εύηχα λόγια περί «σύγχρονου, αξιόπιστου και φιλικού εργαλείου υποστήριξης λήψης αγοραστικών αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο», κρύβεται η πιο χυδαία, νεοφιλελεύθερη μετακύλιση της ευθύνης από τον θύτη στο θύμα. Η κυβέρνηση λέει ξεδιάντροπα στον εργαζόμενο, στον συνταξιούχο, στον άνεργο: «Αν δεν σου φτάνει ο μισθός για να βγάλεις τον μήνα, φταις εσύ που δεν κάθεσαι με τις ώρες πάνω από μια οθόνη κινητού να ψάχνεις ποιο σούπερ μάρκετ έχει φτηνότερο το γάλα ιδιωτικής ετικέτας».

Θέλουν να μετατρέψουν την ελληνική κοινωνία σε ένα απέραντο κυνήγι προσφορών, νομιμοποιώντας στη συνείδηση του κόσμου τις καθημερινές ανατιμήσεις. Μας καλούν να συγκρίνουμε τις τιμές της αισχροκέρδειας, την ώρα που οι τιμές στα ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) των αλυσίδων , από όπου αντλούνται τα στοιχεία, διαφέρουν προκλητικά από το πραγματικό, ακόμα πιο ακριβό σκηνικό,που αντιμετωπίζει ο πολίτης στα φυσικά καταστήματα της γειτονιάς του.

Πρόστιμα για τα μάτια του κόσμου

Για να χρυσώσουν το χάπι της επικοινωνιακής αυτής απάτης, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς ανακοίνωσε την επιβολή προστίμων για παράβαση του πλαφόν κέρδους σε δύο πολυεθνικούς κολοσσούς, την JACOBS DOUWE EGBERTS (στον καφέ) και την PEPSICO HELLAS (σε δημητριακά, σοκολάτες και χυμούς).

Ποιον νομίζετε ότι κοροϊδεύετε; Αυτά τα πρόστιμα αποτελούν απλώς «έξοδα μάρκετινγκ» για τα συγκεκριμένα μονοπώλια. Είναι σταγόνα στον ωκεανό των δισεκατομμυρίων που έχουν ήδη απομυζήσει από το υστερημένο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Τα πληρώνουν με χαμόγελο, αφού η κυβέρνηση τους επιτρέπει να διατηρούν τις τιμές στον Θεό, αρνούμενη πεισματικά να επιβάλει πραγματικό, εξοντωτικό έλεγχο στη ρίζα της εισαγωγής και της παραγωγής, και κυρίως, αρνούμενη να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.

Η ακρίβεια, η φτώχεια και η κοινωνική εξάντληση δεν αντιμετωπίζονται με ψηφιακά τεφτέρια, ούτε με εφαρμογές τύπου «PosoKanei» που απλώς καταγράφουν το μέγεθος της κλοπής. Αυτές οι πλατφόρμες είναι το προπέτασμα καπνού για να παραμείνουν άθικτα τα κέρδη των μεγάλων αλυσίδων.

Απέναντι στην ψηφιακή κοροϊδία του Μαξίμου, η απάντηση δεν είναι η παθητική σύγκριση των τιμών της ανέχειας.

Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με ψηφιακά τεφτέρια και apps που μετράνε τον πόνο μας. Απαιτείται ριζική, επιθετική σύγκρουση με τα καρτέλ.Αντιμετωπίζεται με ριζική σύγκρουση, με κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και με πραγματικούς, εξοντωτικούς ελέγχους στη ρίζα της παραγωγής και της εισαγωγής. Όλα τα άλλα είναι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για να προστατευτούν τα κέρδη των μεγάλων αλυσίδων.

*Πολιτική και οικονομική αναλύτρια

