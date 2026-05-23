LAMDA Development: Προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή του ομολογιακού του 2020 μέσω νέας έκδοσης

Την πρόωρη εξόφληση του ομολογιακού δανείου ύψους 320 εκατ. ευρώ που είχε εκδώσει το 2020 ενέκρινε η LAMDA Development, υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία η έκδοση νέου εισηγμένου ομολόγου για την αναχρηματοδότησή του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο της LAMDA Development αποφάσισε στις 22 Μαΐου 2026 την ενεργοποίηση της διαδικασίας πρόωρης αποπληρωμής του συνόλου του κοινού ομολογιακού δανείου που είχε εκδοθεί στις 6 Ιουλίου 2020.

Το συγκεκριμένο ομόλογο είχε ύψος 320 εκατ. ευρώ και η πρόωρη εξόφλησή του συνδέεται άμεσα με το σχέδιο έκδοσης νέου εισηγμένου ομολογιακού δανείου, μέσω του οποίου θα αντληθούν τα απαραίτητα κεφάλαια για την αναχρηματοδότηση της υφιστάμενης υποχρέωσης.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι η πρόωρη αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η νέα έκδοση.

Υπό αυτή την προϋπόθεση, η εξόφληση των ομολογιών του 2020 προγραμματίζεται για τις 21 Ιουλίου 2026, ημερομηνία που αντιστοιχεί στη λήξη της 12ης περιόδου εκτοκισμού του δανείου.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης που προβλέπεται στους όρους του προγράμματος του ομολογιακού δανείου.

Η LAMDA Development επισημαίνει επίσης ότι σε περίπτωση που δεν προχωρήσει τελικά η έκδοση του νέου εισηγμένου ομολόγου, τότε δεν θα ενεργοποιηθεί ούτε η διαδικασία πρόωρης αποπληρωμής των υφιστάμενων ομολογιών.

Η κίνηση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική διαχείρισης χρηματοδότησης και αναδιάρθρωσης υποχρεώσεων της εταιρείας, σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζεται η υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών έργων, με βασικότερο το project του The Ellinikon.

Διαβάστε επίσης:

Η CrediaBank απορροφά την Ευρώπη Holdings – Tι προβλέπει το deal

Η ΔΕΗ αλλάζει επίπεδο με ιστορική υπερκάλυψη και διεθνή επενδυτική ψήφο εμπιστοσύνης

Louis Hotels: Δρομολογεί επενδύσεις άνω των 60 εκατ. σε Ελλάδα και Κύπρο