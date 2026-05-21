ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 12:54
21.05.2026 09:30

Νέες παγίδες στις φορολογικές δηλώσεις από τους κωδικούς φιλοξενίας και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις

Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με μπλοκαρισμένες φορολογικές δηλώσεις εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων στους κωδικούς της φιλοξενίας, καθώς η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί αυτόματες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ανάμεσα σε φιλοξενούμενους και φιλοξενούντες.

Το πρόβλημα εμφανίζεται κυρίως σε περιπτώσεις όπου συγγενείς, παιδιά, φοιτητές ή φίλοι δηλώνονται ως φιλοξενούμενοι, αλλά τα στοιχεία δεν έχουν συμπληρωθεί σωστά και από τις δύο πλευρές στο έντυπο Ε1.

Η διαδικασία πλέον είναι πλήρως ηλεκτρονική και το σύστημα της ΑΑΔΕ ελέγχει αυτόματα εάν τα στοιχεία που δηλώνει ο φιλοξενούμενος συμφωνούν με όσα έχει δηλώσει ο φορολογούμενος που παρέχει τη φιλοξενία. Αν υπάρχει ασυμφωνία, η δήλωση «κολλάει» και δεν μπορεί να προχωρήσει μέχρι να γίνουν διορθώσεις.

Το κρίσιμο σημείο βρίσκεται στον πίνακα 2 του εντύπου Ε1 και συγκεκριμένα στους κωδικούς 007-008. Εκεί οι φορολογούμενοι που φιλοξενούν πρόσωπα τα οποία υποχρεούνται να υποβάλουν δική τους φορολογική δήλωση πρέπει να δηλώσουν:

  • τον ΑΦΜ του φιλοξενούμενου,
  • τους μήνες φιλοξενίας,
  • τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας,
  • καθώς και τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Από την άλλη πλευρά, ο φιλοξενούμενος υποχρεούται να δηλώσει στον πίνακα 6 του Ε1 τον ΑΦΜ του προσώπου που τον φιλοξενεί, μαζί με τα στοιχεία της κατοικίας.

Η παγίδα βρίσκεται στο γεγονός ότι η ΑΑΔΕ διασταυρώνει άμεσα τα στοιχεία των δύο δηλώσεων. Αν ο φιλοξενούμενος δηλώσει ότι φιλοξενείται αλλά ο οικοδεσπότης δεν τον έχει καταχωρίσει στους αντίστοιχους κωδικούς, τότε η δήλωση μπλοκάρεται αυτόματα.

Στην πράξη, αρκετοί φορολογούμενοι ανακαλύπτουν το πρόβλημα μόνο όταν επιχειρούν να ολοκληρώσουν την υποβολή της δήλωσης και το σύστημα δεν τους επιτρέπει να προχωρήσουν.

Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται τροποποιητική δήλωση από τον φορολογούμενο που παρέχει τη φιλοξενία, ώστε να προστεθούν τα σωστά στοιχεία και να «ξεκλειδώσει» η δήλωση του φιλοξενούμενου.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιπτώσεις ενηλίκων παιδιών, φοιτητών ή συγγενών που υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση αλλά συνεχίζουν να διαμένουν στο σπίτι των γονέων ή άλλων συγγενικών προσώπων.

Η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι όταν πρόκειται για εξαρτώμενα μέλη που δηλώνονται κανονικά στον πίνακα 8 της δήλωσης, δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των κωδικών φιλοξενίας 007-008.

Το ίδιο ισχύει και για εξαρτώμενα τέκνα, ακόμη κι αν εμφανίζονται αυτόματα στον υποπίνακα της φιλοξενίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν απαιτείται αποδοχή της φιλοξενίας, αρκεί να έχουν δηλωθεί σωστά ως εξαρτώμενα μέλη.

Αντίθετα, όταν πρόκειται για πρόσωπα που δεν θεωρούνται εξαρτώμενα αλλά υποβάλλουν δική τους δήλωση, η συμπλήρωση των στοιχείων είναι υποχρεωτική και από τις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με φοροτεχνικούς, κάθε χρόνο προκύπτουν προβλήματα κυρίως επειδή:

  • ο φιλοξενούμενος δηλώνει φιλοξενία χωρίς να το γνωρίζει ο οικοδεσπότης,
  • έχουν αλλάξει τα στοιχεία κατοικίας,
  • δηλώνονται διαφορετικοί μήνες φιλοξενίας,
  • ή δεν συμπληρώνεται σωστά ο αριθμός παροχής ρεύματος.

Οι ειδικοί συνιστούν στους φορολογούμενους να συνεννοούνται πριν από την υποβολή της δήλωσης, ώστε να αποφευχθούν λάθη που οδηγούν σε τροποποιητικές δηλώσεις και καθυστερήσεις.

Ιδιαίτερα φέτος, όπου η ΑΑΔΕ έχει ενισχύσει τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και οι ασυμφωνίες εντοπίζονται αυτόματα από το σύστημα.

Το αποτέλεσμα είναι ότι ακόμη και μία απλή παράλειψη στους κωδικούς της φιλοξενίας μπορεί να δημιουργήσει αλυσιδωτά προβλήματα και για τις δύο πλευρές, μπλοκάροντας προσωρινά την ολοκλήρωση της φορολογικής δήλωσης.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

