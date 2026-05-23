Δίρφυς: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο με στελέχη από ΝΗΣΟΣ, Mediterra και Three Cents

Σε αναδιάρθρωση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η εταιρεία εμφιάλωσης νερού Δίρφυς Α.Ε., ενισχύοντας τη διοικητική της ομάδα με πρόσωπα που διαθέτουν ισχυρή παρουσία στους κλάδους τροφίμων, ποτών και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου παραμένει ο Νίκος Σέρρας, βασικός μέτοχος της εταιρείας, ενώ καθήκοντα μη εκτελεστικού αντιπροέδρου αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Κουρής, ιδιοκτήτης της ζυθοποιίας ΝΗΣΟΣ.

Στο νέο διοικητικό σχήμα συμμετέχει επίσης ο Ιωάννης Μανδάλας, διευθύνων σύμβουλος της Mediterra, εταιρείας που έχει συνδεθεί με τη διεθνή ανάπτυξη και προώθηση των προϊόντων μαστίχας Χίου.

Μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει ακόμη ο Δημήτρης Νταφόπουλος, συνιδρυτής της Three Cents, ενώ συμμετέχει και ο Στυλιανός Στεφάνου, διευθύνων σύμβουλος της OSC.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αποτυπώνει την προσπάθεια της εταιρείας να ενισχύσει την παρουσία της αξιοποιώντας στελέχη με εμπειρία στην ανάπτυξη brands, στην εξωστρέφεια και στη δημιουργία προϊόντων με ισχυρό αποτύπωμα στην αγορά τροφίμων και ποτών.

Διαβάστε επίσης:

Η CrediaBank απορροφά την Ευρώπη Holdings – Tι προβλέπει το deal

Η ΔΕΗ αλλάζει επίπεδο με ιστορική υπερκάλυψη και διεθνή επενδυτική ψήφο εμπιστοσύνης

Louis Hotels: Δρομολογεί επενδύσεις άνω των 60 εκατ. σε Ελλάδα και Κύπρο