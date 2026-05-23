search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 10:37
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.05.2026 09:55

Δίρφυς: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο με στελέχη από ΝΗΣΟΣ, Mediterra και Three Cents

23.05.2026 09:55
dirfis nero

Σε αναδιάρθρωση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η εταιρεία εμφιάλωσης νερού Δίρφυς Α.Ε., ενισχύοντας τη διοικητική της ομάδα με πρόσωπα που διαθέτουν ισχυρή παρουσία στους κλάδους τροφίμων, ποτών και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου παραμένει ο Νίκος Σέρρας, βασικός μέτοχος της εταιρείας, ενώ καθήκοντα μη εκτελεστικού αντιπροέδρου αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Κουρής, ιδιοκτήτης της ζυθοποιίας ΝΗΣΟΣ.

Στο νέο διοικητικό σχήμα συμμετέχει επίσης ο Ιωάννης Μανδάλας, διευθύνων σύμβουλος της Mediterra, εταιρείας που έχει συνδεθεί με τη διεθνή ανάπτυξη και προώθηση των προϊόντων μαστίχας Χίου.

Μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει ακόμη ο Δημήτρης Νταφόπουλος, συνιδρυτής της Three Cents, ενώ συμμετέχει και ο Στυλιανός Στεφάνου, διευθύνων σύμβουλος της OSC.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αποτυπώνει την προσπάθεια της εταιρείας να ενισχύσει την παρουσία της αξιοποιώντας στελέχη με εμπειρία στην ανάπτυξη brands, στην εξωστρέφεια και στη δημιουργία προϊόντων με ισχυρό αποτύπωμα στην αγορά τροφίμων και ποτών.

Διαβάστε επίσης:

Η CrediaBank απορροφά την Ευρώπη Holdings – Tι προβλέπει το deal

Η ΔΕΗ αλλάζει επίπεδο με ιστορική υπερκάλυψη και διεθνή επενδυτική ψήφο εμπιστοσύνης

Louis Hotels: Δρομολογεί επενδύσεις άνω των 60 εκατ. σε Ελλάδα και Κύπρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iron maiden (1)
ΜΟΥΣΙΚΗ

Iron Maiden: Απόψε η τεράστια συναυλία στο ΟΑΚΑ – O oδηγός πρόσβασης και τι απαγορεύεται αυστηρά

peripoliko-nyxta
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Θεσσαλονίκη: Έτρεχαν με 221 χλμ/ώρα στην Εθνική – Δύο συλλήψεις για κόντρες, μεθυσμένος ο ένας οδηγός

lamda development
BUSINESS

LAMDA Development: Προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή του ομολογιακού του 2020 μέσω νέας έκδοσης

6980196 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ξεφάντωμα για τους ερυθρόλευκους στο VIP lounge του ΟΑΚΑ με Λιόλιου – «Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε» (Video)

aerodromio hrakleio
BUSINESS

Αεροδρόμια: Πάνω από 14,5 εκατ. επιβάτες στο πρώτο τετράμηνο με άνοδο 5,6% το 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

marinakis new
ΥΓΕΙΑ

Πρώτη η Θεσσαλία στις διαγνώσεις Πάρκινσον - Τι εξετάζουν οι ειδικοί

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

giannakopoulos dimitris 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Final Four: Η ανάρτηση Γιαννακόπουλου και το «μήνυμα» για τον Ολυμπιακό

darina_yotova_new
MEDIA

Eurovision 2027: Έναν «σκασμό» ευρώ θα στοιχίσει η διοργάνωση στη Βουλγαρία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 10:33
iron maiden (1)
ΜΟΥΣΙΚΗ

Iron Maiden: Απόψε η τεράστια συναυλία στο ΟΑΚΑ – O oδηγός πρόσβασης και τι απαγορεύεται αυστηρά

peripoliko-nyxta
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Θεσσαλονίκη: Έτρεχαν με 221 χλμ/ώρα στην Εθνική – Δύο συλλήψεις για κόντρες, μεθυσμένος ο ένας οδηγός

lamda development
BUSINESS

LAMDA Development: Προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή του ομολογιακού του 2020 μέσω νέας έκδοσης

1 / 3