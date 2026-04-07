ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 18:24
Μπορεί το Ιράν να εξαφανιστεί σε μια νύχτα; Τα νούμερα και η απειλή των ΗΠΑ για «εργαλεία που δεν έχουν χρησιμοποιήσει»

Ο ισχυρισμός του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ολόκληρη η χώρα του Ιράν θα μπορούσε να «εξουδετερωθεί» σε μια νύχτα δεν ευθυγραμμίζεται με τις δυνατότητες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, λέει ένας στρατιωτικός αναλυτής, την ώρα που ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ΤΖ. Ντ. Βανς ενημερώνει για «εργαλεία» στη φαρέτρα των ΗΠΑ που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποφασίσει να χρησιμοποιήσουν κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με τον συνεργάτη της δεξαμενής σκέψης Griffith Asia Institute, και πρώην αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας της Αυστραλίας, ο οποίος μίλησε στο CNN για το τι θα μπορούσαν ενδεχομένως να συγκεντρώσουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ για να καταστρέψουν εκατοντάδες ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας και πιθανώς εκατοντάδες χιλιάδες γέφυρες σε 24 ώρες, μια πτήση έξι βομβαρδιστικών stealth B-2 θα μπορούσε να μεταφέρει συνολικά 96 πυρομαχικά κοινής άμεσης επίθεσης (JDAM) 2.000 λιβρών σε μία μόνο αποστολή. Υποθέτοντας ότι θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν δύο πτήσεις σε μια μέρα, αυτό αντιστοιχεί σε 192 βόμβες, αν όλες χτυπούσαν τους στόχους.

Επιπροσθέτως, μια κοινή αμερικανο-ισραηλινή δύναμη 40 F-15, το καθένα από τα οποία μπορεί να μεταφέρει έξι JDAM των 900 κιλών, θα μπορούσε να ρίξει άλλες 240 βόμβες.

Συνολικά δηλαδή 332 βόμβες για έναν υπερπολλαπλάσιο αριθμό στόχων. Ακόμη όμως κι αν κάθε βόμβα χτυπήσει τον στόχο της, μπορεί να μην ολοκληρώσει το σκοπό της, επισημαίνει ο Λέιτον.

«Θα προκαλούσαν κάποια ζημιά σε κάθε στόχο, αλλά είναι απίθανο να ρίξουν μεσαίες έως μεγάλες γέφυρες (εξαρτάται από πολλούς παράγοντες). Οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας είναι γενικά τεράστιοι στόχοι, επομένως χρειάζονται πολύ προσεκτικό σχεδιασμό για ένα χτύπημα για να προκαλέσουν σημαντική ζημιά. Είναι επίσης «ντυμένοι» με πολύ οπλισμένο σκυρόδεμα ως μέρος της βασικής τους δομής», είπε, χωρίς να υποτιμά τη ζημιά που θα μπορούσε να γίνει.

«Αν μπεις μέσα, μπορείς να καταστρέψεις τις γεννήτριες και δεν υπάρχουν ποτέ εφεδρικές γεννήτριες τριγύρω», είπε ο Layton για τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

Φυσικά, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προσθέσουν βομβαρδιστικά B-1 (24 JDAM το καθένα) ή B-52 (περίπου 20 JDAM το καθένα). Ωστόσο, η ικανότητα των ΗΠΑ να «εξολοθρεύσουν» ολόκληρο το Ιράν σε μια νύχτα είναι στην καλύτερη περίπτωση αμφίβολη.

Τα εργαλεία

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, προειδοποίησε την Τρίτη (7/4) ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «εργαλεία στη φαρέτρα τους που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποφασίσει να χρησιμοποιήσουν» κατά του Ιράν (πυρηνικά;), εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις θα καταστήσουν περιττή την ενεργοποίησή τους.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σε μεγάλο βαθμό επιτύχει τους στρατιωτικούς τους στόχους», δήλωσε ο Βανς σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουγγαρία, προσθέτοντας ότι «θα υπάρξει έντονη διαπραγμάτευση από τώρα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των ΗΠΑ, τα μεσάνυχτα (0000 GMT) της Τετάρτης».

«Το Ιράν πρέπει να γνωρίζει ότι διαθέτουμε εργαλεία που μέχρι τώρα δεν έχουμε επιλέξει να χρησιμοποιήσουμε. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει, και θα το κάνει, αν οι Ιρανοί δεν αλλάξουν πορεία», υπογράμμισε.

Η πρώην σύμμαχος του Τραμπ Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν καταδικάζει την απειλή του στο Ιράν ως «σατανική» – Κάλεσμα για την απομάκρυνσή του

Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα βυθίσει όλη την περιοχή στο σκοτάδι, μετά την απειλή Τραμπ να εξαφανίσει τον πολιτισμό του – Σφυροκόπημα σε γέφυρες, σιδηροδρόμους – Live

Washington Post: «Απέναντι» στον Νετανιάχου οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών – Εκτός κούρσας όσοι είναι υπέρ του Ισραήλ

