ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 18:25
07.04.2026 17:19

Πρώην σύμμαχοι του Τραμπ καταδικάζουν την απειλή του στο Ιράν – Κάλεσμα για ανυπακοή των αξιωματούχων και την απομάκρυνσή του

marjorie-green

Η πρώην βουλευτής των ΗΠΑ, η οποία πήρε αποστάσεις από τον Τραμπ αφού ήταν μια από τις πιο ένθερμες υπερασπίστριές του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, καταδίκασε την τελευταία απειλή του προέδρου των ΗΠΑ να καταστρέψει «έναν ολόκληρο πολιτισμό» στο Ιράν.

«Ούτε μια βόμβα δεν έχει πέσει στην Αμερική. Δεν μπορούμε να σκοτώσουμε έναν ολόκληρο πολιτισμό. Αυτό είναι σατανικό και τρέλα», έγραψε η Τέιλορ Γκριν στο X. Έκανε επίσης έκκληση για την επίκληση της 25ης Τροποποίησης του Συντάγματος των ΗΠΑ για την απομάκρυνση του Τραμπ από την προεδρία.

Την ίδια ώρα, ο επιδραστικός δεξιός podcaster Τάκερ Κάρλσον, επί μακρόν επικριτής των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στο εξωτερικό, κάλεσε τους Αμερικανούς αξιωματούχους να αντισταθούν σε οποιαδήποτε πιθανή προσπάθεια του Τραμπ να εξαπολύσει μαζικές επιθέσεις που θα σκότωναν Ιρανούς πολίτες.

Αναφέροντας την πιθανότητα χρήσης πυρηνικού όπλου, ο Κάρλσον είπε: «Τώρα είναι η ώρα να πούμε όχι, απολύτως όχι, και να το πούμε απευθείας στον πρόεδρο, όχι». Οι αξιωματούχοι θα πρέπει να πουν στον πρόεδρο να «καταλάβει μόνος του τους κωδικούς», είπε ο Κάρλσον, αναφερόμενος στο χαρτοφύλακα με τους κωδικούς εκτόξευσης πυρηνικών.

Οι νομοθέτες του Δημοκρατικού Κόμματος ζήτησαν επίσης την επίκληση της 25ης Τροποποίησης τις τελευταίες ημέρες, καταδικάζοντας τις απειλές του Τραμπ να καταστρέψει τις γέφυρες, τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και άλλες πολιτικές υποδομές του Ιράν, κάτι που θα ισοδυναμούσε με εγκλήματα πολέμου.

Κορυφαίος Δημοκρατικός χαρακτηρίζει τον Τραμπ ως «εξαιρετικά άρρωστο άτομο»

Οι κορυφαίοι Δημοκρατικοί ηγέτες στο Κογκρέσο καταδίκασαν την απειλή του Προέδρου Τραμπ να «αφανίσει έναν ολόκληρο πολιτισμό» εάν το Ιράν δεν συνθηκολογήσει μέχρι τις 8 μ.μ. την Τρίτη, αμφισβητώντας την ψυχική κατάσταση του Τραμπ και καλώντας τους Ρεπουμπλικάνους να παρέμβουν.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά άρρωστο άτομο», δήλωσε ο ηγέτης της μειοψηφίας της Γερουσίας Τσακ Σούμερ (Δημοκρατικός, Νέα Υόρκη). «Κάθε Ρεπουμπλικάνος που αρνείται να συμμετάσχει μαζί μας στην ψηφοφορία κατά αυτού του αθέμιτου πολέμου επιλογής φέρει κάθε συνέπεια για οτιδήποτε στο καλό είναι αυτός».

«Το Κογκρέσο πρέπει να τερματίσει αμέσως αυτόν τον απερίσκεπτο πόλεμο στο Ιράν πριν ο Ντόναλντ Τραμπ μας βυθίσει στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε ο ηγέτης της μειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις (Δημοκρατικός, Νέα Υόρκη). «Ήρθε η ώρα για κάθε Ρεπουμπλικάνο να θέσει το πατριωτικό καθήκον πάνω από το κόμμα και να σταματήσει την τρέλα».

google_news_icon

kardashian odom 77- new
ADONIS_GEORGIADIS_2602
iran-78234
prwtoselido entos new
mesi-anatoli-23423
PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
papakwsta karamanlis skrekas
pikrodafni new
kozu new
trump_war_new
