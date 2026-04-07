Το Ιράν τελειώνει την επικοινωνία με ΗΠΑ, μετά την απειλή Τραμπ να εξαφανίσει «ολόκληρο τον πολιτισμό» του – Άγριο σφυροκόπημα σε Χαργκ και σιδηροδρομικό δίκτυο – Live

Μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα μέχρι τη λήξη του τελεσιγράφου Τραμπ προς το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εκ νέου ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην επιστρέψει ποτέ ξανά»,

Αν και νωρίτερα είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να καθυστερήσει τελικά την επίθεση στο Ιράν εάν δει πραγματικά «σημάδια συμφωνίας» στον ορίζοντα, ωστόσο επανέλαβε τις απειλές να χτυπήσει τις γέφυρες και τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν, παρά τις επικρίσεις.

Την ίδια ώρα, το Τελ Αβίβ και η Τεχεράνη εξακολουθούν να εξαπολύουν εκατέρωθεν επιθέσεις με χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές και κατοικημένες περιοχές, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Χαργκ, τον κύριο ενεργειακό κόμβο του Ιράν. Σύμφωνα με την WSJ, οι ΗΠΑ έπληξαν πάνω από 50 στρατιωτικούς στόχους στο νησί.

Οι ισραηλινές δυνάμεις βομβαρδίζουν το σιδηροδρομικό δίκτυο, ενώ χτύπησαν και την πόλη Aϊνάτα στον νότο χρησιμοποιώντας πυρομαχικά φωσφόρου. Το Ιράν προειδοποίησε με διάχυση της κρίσης μετά το τελεσίγραφο που έδωσε έως την Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εξέδωσαν ανακοίνωση προειδοποιώντας τις γειτονικές χώρες ότι «η αυτοσυγκράτηση έχει τελειώσει».

Live οι εξελίξεις:

Σαρωτικοί βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο – Διπλωματικό σκάκι λίγο πριν την εκπνοή του τελεσιγράφου Τραμπ – Όλες οι εξελίξεις

Ένοπλη επίθεση μπροστά από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη – Τρεις νεκροί (videos)

Γαλλία: Σύγκρουση τρένου με στρατιωτικό φορτηγό – Ένας νεκρός και τουλάχιστον 27 τραυματίες