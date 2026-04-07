search
ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 16:40
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

07.04.2026 16:04

Συνεχίζονται οι δονήσεις στην Κύπρο για το φερόμενο κύκλωμα διαφθοράς – Ο Δρουσιώτης λέει ότι θα παραδώσει σήμερα αποδείξεις

Cyprus

Σοβαρές καταγγελίες για παραδικαστικό κύκλωμα, που φέρεται να δρούσε για χρόνια στην Κύπρο με όχημα μία μυστικιστική οργάνωση και με εμπλοκή σε πράξεις διαφθοράς, διαπλοκής αλλά και ποινικά κολάσιμες πράξεις, βρίσκονται στο επίκεντρο της κυπριακής επικαιρότητας.

Πρόκειται για καταγγελίες που δημοσιοποίησε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μακάριος Δρουσιώτης και οι οποίες αφορούν στην ιστορία της «Σάντη», μιας γυναίκας η οποία φέρεται ενόσω ήταν ανήλικη να έπεφτε θύμα βιασμού από δικαστή, αποκτώντας μάλιστα μαζί του παιδί. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, η γυναίκα προσκόμισε στον δημοσιογράφο φωτογραφίες με μηνύματα που φέρεται να αντάλλασσε ο δικαστής τόσο με την ίδια όσο και με άλλους δικαστές και πολιτικούς, τα οποία φανερώνουν την ύπαρξη παραδικαστικού κυκλώματος.

Πολλά από τα εν λόγω μηνύματα είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω αναρτήσεων του κ. Δρουσιώτη αλλά και μέσω εφημερίδων, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι αμφισβητούν τη γνησιότητά τους, μιλούν για αποκυήματα νοσηρής φαντασίας και επιφυλάσσονται για τα νομικά τους δικαιώματα. Ο ίδιος ο δημοσιογράφος, όπως μεταδίδει η DW, επιμένει στους ισχυρισμούς του και μιλά για «τριψήφιο αριθμό τεκμηρίων», τα οποία θα παραδώσει εντός της ημέρας στην αστυνομία.

Τριγμοί στην πολιτική ζωή

Για την πορεία των ερευνών σε σχέση με την υπόθεση «Σάντη» θα ενημερώσει αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ενώ η Κυπριακή Κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι θα εξαντληθεί κάθε μέσο ώστε η υπόθεση να διαλευκανθεί πλήρως. Σε σημερινές του δηλώσεις ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου σημείωσε, μάλιστα, ότι η κυβέρνηση εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένου και του διορισμού ποινικού ανακριτή από το εξωτερικό.

Εξάλλου, οι καταγγελίες Δρουσιώτη επιφέρουν ήδη τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου. Το κίνημα Άλμα ανακοίνωσε την αφαίρεση του υποψηφίου πρώην ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη από το ψηφοδέλτιό του, επικαλούμενο ζητήματα που ανέκυψαν σε σχέση με τις καταγγελίες. Ο ίδιος ο Μακάριος Δρουσιώτης εξάλλου είναι υποψήφιος με το Volt, γεγονός που εντείνει το πολιτικό ενδιαφέρον γύρω από την υπόθεση και τις επιπτώσεις της στην προεκλογική περίοδο.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
anna_diamantopoulou_new

Διαμαντοπούλου για σιωπή απέναντι στον Τραμπ: Αν δεν γίνεται παγκόσμια κραυγή η απειλή αφανισμού, τότε η βαρβαρότητα έχει ήδη νικήσει

ypoklopes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: «Τι θα διερευνήσει η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, την ορθότητα της απόφασης; Κίνδυνος παραγραφής»

IMG_1967
ΘΕΑΤΡΟ

Οι «πολίτες β' κατηγορίας» του Brian Friel σε σκηνοθεσία Τζένης Κόλλια – Το κράτος θα τους ονομάσει τρομοκράτες, οι θεατές θα δουν την αλήθεια | Στις 7 Μαΐου στο Θέατρο Τζένη Καρέζη

papastavrou_stavros
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συσκέψεις Παπασταύρου με φορείς για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την ηλεκτροδότηση ενόψει Πάσχα

iran_0304_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν τελειώνει την επικοινωνία με ΗΠΑ, μετά την απειλή Τραμπ να εξαφανίσει «ολόκληρο τον πολιτισμό» του – Άγριο σφυροκόπημα σε Χαργκ και σιδηροδρομικό δίκτυο – Live

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ' αυτόν τον πόλεμο»

papakwsta karamanlis skrekas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

trump_war_new
ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις στο νησί Χαργκ, βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο - Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σας στερήσουμε το πετρέλαιο για χρόνια» - Όλες οι εξελίξεις

kozu new
ΚΟΣΜΟΣ

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

pikrodafni new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3