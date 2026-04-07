search
ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 20:08
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.04.2026 18:42

Τα τελεσίγραφα του Τραμπ προς το Ιράν: Από τις 21 Μαρτίου απειλεί την Τεχεράνη με … όλεθρο

Το ένα τελεσίγραφο μετά το άλλο διατυπώνει ο Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν από τις 21 Μαρτίου έως και σήμερα Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, που απείλησε να σβήσει τον πολιτισμό αιώνων των Ιρανών.

Τα τελεσίγραφα στοχεύουν στην άσκηση πίεσης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, με απειλές για εκτεταμένες επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, ενεργειακές και πολιτικές.

Η πίεση της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη εντάθηκε σταδιακά μέσα σε διάστημα λιγότερο των τριών εβδομάδων, με τον Αμερικανό πρόεδρο να μεταβάλλει επανειλημμένα τα χρονοδιαγράμματα και να κλιμακώνει τη ρητορική του σχετικά με τις πιθανές στρατιωτικές επιλογές.



Αναλυτικά τα τελεσίγραφα και οι απειλές του Τραμπ



21 Μαρτίου: Ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνει τελεσίγραφο 48 ωρών προς το Ιράν, ζητώντας το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση οι ΗΠΑ θα πλήξουν ενεργειακές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

23 Μαρτίου: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μεταθέτει την προθεσμία κατά πέντε ημέρες, επικαλούμενος πρόοδο στις – κατά τον ίδιο – διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

26 Μαρτίου: Ο Τραμπ θέτει νέο τελεσίγραφο διάρκειας δέκα ημερών, το οποίο ορίζεται να λήξει στις 8 μ.μ. (ώρα ΗΠΑ) της 6ης Απριλίου.

4 Απριλίου: Ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει ότι το Ιράν έχει περιθώριο 48 ωρών για να καταλήξει σε συμφωνία, επιβεβαιώνοντας την προθεσμία της 6ης Απριλίου.

5 Απριλίου: Ο Τραμπ φαίνεται να μεταθέτει την προθεσμία κατά μία ακόμη ημέρα, έως το βράδυ της 7ης Απριλίου, δηλώνοντας ότι το Ιράν «δεν θα έχει καμία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ούτε γέφυρες όρθιες» εάν οι ηγέτες του «δεν κάνουν κάτι» έως τότε.

Αργότερα την ίδια ημέρα, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορίζει συγκεκριμένη προθεσμία: «Τρίτη, 8:00 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής».

6 Απριλίου: Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ χαρακτηρίζει την τελευταία προθεσμία οριστική και δηλώνει ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να δοθεί νέα παράταση, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν μπορεί να «εξουδετερωθεί» μέσα «σε μία νύχτα».

7 Απριλίου: Η ρητορική κλιμακώνεται περαιτέρω, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αναφέρει σε ανάρτηση περίπου 12 ώρες πριν από την προθεσμία (στις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης ώρα Ελλάδας) ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε».

Διαβάστε επίσης:

Το Ιράν κόβει συνομιλίες και προειδοποιεί με «σκοτάδι», μετά τις απειλές Τραμπ με ορολογία γενοκτονίας – Σφυροκόπημα σε γέφυρες, σιδηροδρόμους – Live

Μπορεί το Ιράν να εξαφανιστεί σε μια νύχτα; Τα νούμερα και η απειλή των ΗΠΑ για «εργαλεία που δεν έχουν χρησιμοποιήσει»

Κωνσταντινούπολη: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της επίθεσης στο ισραηλινό προξενείο – Εξετάζεται διασύνδεση με τρομοκρατικές οργανώσεις





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MEDIA

ΣΚΑΪ: Αφιέρωμα του «Prime Time» στον σύγχρονο γυναικείο μοναχισμό

ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Σοκάρουν συνομιλίες οπαδών του Άρη μετά τη δολοφονία του Κλεομένη – «Έσφαξε Τούρκο, μια χαρά»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλο: Επική ανατροπή από το -7 και νίκη για την εθνική

ΚΟΣΜΟΣ

Η «Γκουέρνικα» του Πικάσο «μήλον της έριδος» μεταξύ Βάσκων, περιφέρειας της Μαδρίτης και κυβέρνησης Σάντσεθ

ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στην Εύβοια: Εντοπίστηκε σορός σε παραλία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

ΚΟΣΜΟΣ

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις στο νησί Χαργκ, βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο - Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σας στερήσουμε το πετρέλαιο για χρόνια» - Όλες οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

