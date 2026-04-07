Κωνσταντινούπολη: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της επίθεσης στο ισραηλινό προξενείο – Εξετάζεται διασύνδεση με τρομοκρατικές οργανώσεις

Ως τρομοκρατική επίθεση διερευνούν το περιστατικό των πυροβολισμών έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη οι τουρκικές αρχές, ενώ αξιωματούχοι έδωσαν νέα στοιχεία για την ένοπλη επίθεση, επιβεβαιώνοντας ότι οι τρεις δράστες εξουδετερώθηκαν, ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά δύο αστυνομικοί.



Οι αρχές εξετάζουν τις διασυνδέσεις των δραστών, ένας εκ των οποίων έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν.

Additional footage shows the moment of the attack on the Israeli consulate in Istanbul.



3 of the gunmen have been killed in the clashes, with an unknown number of security forces injured.



Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες μέσω της πλατφόρμας Χ για την ταυτότητα και το παρελθόν των δραστών, καθώς και για τις συνθήκες της συμπλοκής.

«Στην Κωνσταντινούπολη, εξουδετερώθηκαν τρία άτομα που ενεπλάκησαν σε ένοπλη σύγκρουση με τους αστυνομικούς μας που εκτελούσαν καθήκοντα μπροστά από την Yapı Kredi Plaza. Στη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο ήρωες αστυνομικοί μας. Οι ταυτότητες των τρομοκρατών έχουν εξακριβωθεί. Διαπιστώθηκε ότι οι δράστες ήρθαν στην Κωνσταντινούπολη από το Ιζμίτ [Νικομήδεια] με ενοικιαζόμενο όχημα, ότι ένας εξ αυτών είχε διασυνδέσεις με θρησκευτική οργάνωση, ενώ ένας από τους δύο τρομοκράτες που είναι αδέλφια είχε και ποινικό μητρώο για ναρκωτικά.

Οι Αρχές εντόπισαν εκτεταμένη ψηφιακή επικοινωνία μεταξύ των τριών δραστών, ενώ η ανάκριση των τραυματιών βρίσκεται σε εξέλιξη».



Σύμφωνα με τις Αρχές, πυροβολισμοί ακούγονταν για τουλάχιστον 10 λεπτά κοντά σε σημείο ελέγχου ασφαλείας, ανάμεσα σε ουρανοξύστες στην καρδιά του χρηματοοικονομικού κέντρου της Τουρκίας.



Βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει έναν φερόμενο ως δράστη, με σκούρα μπλούζα και σακίδιο στην πλάτη, να κινείται ανάμεσα σε σταθμευμένα λεωφορεία της αστυνομίας και να πυροβολεί με αυτόματο όπλο και πιστόλι.

Turkey's Justice Minister says prosecutors have been dispatched to the Israeli Consulate in Istanbul after gunfire was reported nearby and an investigation is underway.



Israel says the building was empty. There are reportedly no Israeli diplomats in Turkey right now.



Παρότι οι τουρκικές αρχές δεν διευκρίνισαν τα κίνητρα των δραστών, ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία Τομ Μπάρακ ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι επρόκειτο για επίθεση στο ισραηλινό προξενείο, καταδικάζοντάς τη.

Ισραηλινοί διπλωμάτες είχαν αποχωρήσει από το προξενείο λίγο μετά την έναρξη του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς στα τέλη του 2023, μια σύγκρουση που προκάλεσε εκτεταμένες φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις έξω από το προξενείο και σε ολόκληρη τη χώρα, επιδεινώνοντας τις διπλωματικές σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ.

CNN Turk: Είχαν ληφθεί μέτρα ασφαλείας υπό τον φόβο επίθεσης



«Η αστυνομική διεύθυνση Κωνσταντινούπολης είχε εδώ και μέρες λάβει μέτρα ασφαλείας υπό τον φόβο ενδεχόμενης επίθεσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σήμερα τρεις δράστες επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν απόπειρα δολοφονίας στον 7ο όροφο του κτιρίου του προξενείου στο Λεβέντ.

Οι φρουροί ασφαλείας και οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στην είσοδο αντιλήφθηκαν εγκαίρως την κατάσταση. Δύο εκ των τριών δραστών εθεάθησαν να φέρουν μακρύκαννα όπλα. Οταν άνοιξαν πυρ, αφού αγνόησαν την εντολή της αστυνομίας να σταματήσουν, ακολούθησε ανταλλαγή πυρών.

Επί τόπου εισαγγελείς – Ξεκίνησε άμεσα έρευνα

Η δικαιοσύνη κινητοποιήθηκε άμεσα, με την έναρξη επίσημης έρευνας για το περιστατικό και την αποστολή εισαγγελικών λειτουργών στο σημείο.

Ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ ανέφερε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης NSosyal πως «η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε άμεσα έρευνα. Στο πλαίσιο της έρευνας, ορίστηκαν ένας αντεισαγγελέας και δύο εισαγγελείς, οι οποίοι μετέβησαν άμεσα στον τόπο του συμβάντος και ξεκίνησαν τις έρευνες. Με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης σε όλες τις διαστάσεις της, οι εργασίες συνεχίζονται υπό τον συντονισμό της Εισαγγελίας και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ η έρευνα διεξάγεται ενδελεχώς και πολυδιάστατα».

Ερντογάν: Δειλή και αποτρόπαια τρομοκρατική ενέργεια- Δεν θα πληγεί το κλίμα ασφάλειας

Την καταδίκη του για την επίθεση που σημειώθηκε στο Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης εξέφρασε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κάνοντας λόγο για «δειλή» και «αποτρόπαια τρομοκρατική ενέργεια».

Όπως ανέφερε, από την επίθεση «3 τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν», ενώ «2 από τους ηρωικούς αστυνομικούς τραυματίστηκαν ελαφρά». Παράλληλα, σημείωσε ότι η Εισαγγελία, η αστυνομία και οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες έρευνες.

Ο ίδιος ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση» στους τραυματισμένους αστυνομικούς και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην Αστυνομική Διεύθυνση της Κωνσταντινούπολης και στον λαό της πόλης.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει «με αποφασιστικότητα τον αγώνα κατά κάθε μορφής τρομοκρατίας» και δεν θα επιτρέψει «να πληγεί το κλίμα ασφάλειας» από «άθλιες και προμελετημένες προκλήσεις» όπως η συγκεκριμένη.

Αναλυτικά η δήλωση Ερντογάν



«Θέλω να γίνει γνωστό ότι καταδικάζουμε τη δειλή επίθεση που έλαβε χώρα σήμερα στο Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης. Σε αυτή την αποτρόπαια τρομοκρατική ενέργεια, 3 τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν, ενώ 2 από τους ηρωικούς αστυνομικούς μας τραυματίστηκαν ελαφρά. Η Εισαγγελία, η αστυνομία και οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες έρευνες. Προσεύχομαι στον Θεό για την ταχεία ανάρρωση των τραυματισμένων αστυνομικών μας και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην Αστυνομική Διεύθυνση της Κωνσταντινούπολης και στον λαό της Κωνσταντινούπολης. Θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα τον αγώνα μας κατά κάθε μορφής τρομοκρατίας και δεν θα επιτρέψουμε να πληγεί το κλίμα ασφάλειας στην Τουρκία από τέτοιες άθλιες και προμελετημένες προκλήσεις όπως η σημερινή».

«Δεν κάμπτεται η αποφασιστικότητά μας»



Από την πλευρά της, η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι η επίθεση δεν θα επηρεάσει τη στρατηγική της κατά της τρομοκρατίας και στέλνει μήνυμα συνέχισης των επιχειρήσεων.

Ο επικεφαλής Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Ντουράν δήλωσε αντίστοιχα πως «αυτή η ύπουλη επίθεση δεν θα αποδυναμώσει ποτέ την πίστη και την αποφασιστικότητά μας για έναν κόσμο χωρίς τρομοκρατία και για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία».

«Το κράτος μας θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα και επιμονή τον αγώνα του απέναντι σε κάθε είδους απειλή και προβοκάτσια», πρόσθεσε.

«Δεν θα μας εκφοβίσει η τρομοκρατία» δηλώνει το Ισραήλ



Το Ισραήλ δεν θα εκφοβιστεί από την «τρομοκρατία», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών μετά τους πυροβολισμούς έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη.

«Καταδικάζουμε έντονα την τρομοκρατική επίθεση στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη… Η τρομοκρατία δεν θα μας εκφοβίσει», τόνισε το ισραηλινό ΥΠΕΞ σε ανάρτηση στο X, ευχαριστώντας τις τουρκικές αρχές για «την ταχεία αντίδρασή τους».

We strongly condemn the terrorist attack on the Israeli Consulate in Istanbul today.

We appreciate the Turkish security forces’ swift action in thwarting this attack.

Israeli missions around the world have been subjected to countless threats and terrorist attacks.

Terror will… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 7, 2026

