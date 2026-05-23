Monreale: Επιστρέφει στη Μύκονο το κατάστημα του brand αρωμάτων για δεύτερη συνεχή σεζόν

Την επαναλειτουργία του καταστήματός της στη Μύκονος ανακοίνωσε η Monreale, συνεχίζοντας για δεύτερη διαδοχική χρονιά την παρουσία της στο κυκλαδίτικο νησί, το οποίο αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου.

Η εταιρεία επιστρέφει στη Μύκονο μετά την πρώτη της σεζόν στο νησί, επενδύοντας περαιτέρω στην παρουσία της σε μια αγορά με έντονη τουριστική κίνηση και υψηλή επισκεψιμότητα από το εξωτερικό.

Το κατάστημα βρίσκεται στην περιοχή Ματογιάννια και φιλοξενεί το σύνολο των συλλογών αρωμάτων του brand, περιλαμβάνοντας ανδρικές, γυναικείες αλλά και unisex προτάσεις.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο χώρος έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζει τη σύγχρονη αισθητική του brand με στοιχεία εμπνευσμένα από το κυκλαδίτικο περιβάλλον, με στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας για τους επισκέπτες.

Η Monreale διατηρεί επίσης φυσικό κατάστημα στο Κολωνάκι, στην οδό Ηροδότου.

Το brand δραστηριοποιείται στον χώρο των αρωμάτων, δίνοντας έμφαση σε premium συνθέσεις και στη δημιουργία σειρών που απευθύνονται τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες.

Ιδρυτής της εταιρείας είναι ο Θωμάς Τσαβδαρίδης, ο οποίος εμπνεύστηκε το όνομα και τη φιλοσοφία του brand από τον ιστορικό καθεδρικό ναό του Monreale στο Παλέρμο της Σικελίας.

Όπως αναφέρεται από την εταιρεία, η φιλοσοφία του brand βασίζεται στη σύνδεση της αρωματοποιίας με την αισθητική, την προσωπική έκφραση και τη δημιουργία προϊόντων που λειτουργούν ως στοιχείο ταυτότητας και προσωπικού στυλ.

