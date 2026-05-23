Μικρολίμανο: Καταζητούμενος ο άνδρας που τραυματίστηκε σε αστυνομικό έλεγχο – To «πλούσιο» ποινικό παρελθόν του

Πλούσιο και βαρύ ποινικό παρελθόν διαθέτει, σύμφωνα με τις Αρχές, ο αλλοδαπός που τραυματίστηκε από τα πυρά αστυνομικού, κατά τη διάρκεια ελέγχου, τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μικρολίμανο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, ο άνδρας -αλβανικής καταγωγής- φέρεται να καταζητείται τόσο από τις ελληνικές όσο και από τις αλβανικές αρχές.

Η παράνομη δράση του χρονολογείται τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, ενώ φέρεται να είχε διαφύγει στο παρελθόν στην Αλβανία, όπου φέρεται επίσης να είχε εμπλακεί σε εγκληματικές ενέργειες.

Τον Ιούνιο του 2019, ο ένοπλος άνδρας είχε αποδράσει μαζί με τρία ακόμη από τη Διεύθυνση Μεταγωγών στην Πέτρου Ράλλη, έχοντας μάλιστα πάρει όμηρο αστυνομικό.

Μετά τη σύλληψή του και τη μεταφορά σε αλβανικό σωφρονιστικό κατάστημα, δραπέτευσε εκ νέου και επέστρεψε κρυφά στην Ελλάδα.

Στο …βιογραφικό του έχει μια καταδίκη για ανθρωποκτονία ενός 30χρονου στην Καισαριανή, το 2013. Έναν χρόνο νωρίτερα, το 2012, είχε επιχειρήσει να κλέψει ποδήλατο και δεν δίστασε να ανοίξει πυρ στον αέρα και να πετάξει χειροβομβίδα κατά των αστυνομικών που τον εντόπισαν.

Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να εμπλέκεται σε 17 ένοπλες ληστείες σε σπίτια καθώς και σε 18 ένοπλες ληστείες σε καταστήματα.

Το χρονικό των πυροβολισμών στο Μικρολίμανο

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Μικρολίμανο, κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς της Δίωξης Εκβιαστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, ομάδα 8 αστυνομικών πλησίασε τον άνδρα τη στιγμή που έβαινε από καφετέρια προκειμένου να τον ελέγξει, ωστόσο εκείνος αντέδρασε βγάζοντας όπλο. Τότε, ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου και τον πυροβόλησε.

Ο τραυματίας έπεσε αιμόφυρτος. Πάνω του είχε δύο πιστόλια και ένα περίστροφο. Μετά από έρευνα σε καφετέρια, βρέθηκε μία τσάντα με έξι χειροβομβίδες.

Δημογλίδου: «Τράβηξε όπλο»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον Action24 είπε ότι ο άνδρας προέταξε όπλο κατά τη διάρκεια του ελέγχου, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να αντιδράσουν άμεσα, λαμβάνοντας θέσεις κάλυψης πριν από τον πυροβολισμό.

«Οι αστυνομικοί αντέδρασαν άμεσα μόλις ο άνδρας προέταξε το όπλο, λαμβάνοντας θέσεις κάλυψης πριν τον πυροβολισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του τραυματία, που φέρεται να έχει τραυματιστεί στην περιοχή του λαιμού ή της γνάθου.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο τραυματίας είχε τις αισθήσεις του.

