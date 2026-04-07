Ανθρώπινες αλυσίδες γύρω από σταθμούς παραγωγής ενέργειας: Ιρανοί νέοι επιδιώκουν να στείλουν ένα μήνυμα πέρα ​​από τα σύνορα (Videos)

Καθώς οι απειλές κατά των κρίσιμων υποδομών του Ιράν έχουν φτάσει σε πρωτοφανές επίπεδο, μια πανεθνική εκστρατεία ξεκίνησε να πραγματοποιείται το μεσημέρι της Τρίτης 7 Απριλίου.

Νέοι σε όλο το Ιράν συγκεντρώνονται γύρω από σταθμούς παραγωγής ενέργειας σε διάφορες πόλεις, σχηματίζοντας ανθρώπινες αλυσίδες σε μια συμβολική πράξη εν μέσω επιθέσεων και απειλών κατά πολιτικών εγκαταστάσεων.

A human chain has been formed on the White Bridge in Ahvaz, Iran. pic.twitter.com/6eqsrnhb9q — Clash Report (@clashreport) April 7, 2026

Η εκστρατεία, με τίτλο «Ιρανική Ανθρώπινη Αλυσίδα Νέων για ένα Φωτεινό Αύριο», συμφωνήθηκε με τον Αλιρεζά Ραχίμι, Υφυπουργό Νεολαίας στο Υπουργείο Αθλητισμού και Νεολαίας του Ιράν, ως μια πρωτοβουλία που προέκυψε «μετά από πρόταση των ίδιων των νέων».

𝗩𝗜𝗗𝗘𝗢 | Students form a human chain on Iran's historic Dezful Bridge following US-Israeli threats to target Iran’s vital civilian infrastructure.



(Mehr News Agency) pic.twitter.com/Bqdmw2k3ep — The Cradle (@TheCradleMedia) April 7, 2026

Δήλωσε: «Ορισμένοι φοιτητές πανεπιστημίου, νέοι καλλιτέχνες και οργανώσεις νέων πρότειναν τη δημιουργία ενός ανθρώπινου δακτυλίου και αλυσίδας γύρω από σταθμούς παραγωγής ενέργειας».

🚨 BREAKING: Iran is now forming HUMAN CHAINS in front of a power plant in Kazerun in a bid to dissuade President Trump’s strikes come 8PM



They even invited children to attend.



This is evil and disgusting. Iran views their people as meat shields! pic.twitter.com/44N4tMhOQZ — Eric Daugherty (@EricLDaugh) April 7, 2026

Σύμφωνα με τον Ραχίμι, η εκδήλωση πραγματοποιείται «ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα σε χώρους σταθμών παραγωγής ενέργειας σε κάθε πόλη». Τονίζοντας τη φύση της πρωτοβουλίας, πρόσθεσε: «Αυτό το πρόγραμμα είναι εξ ολοκλήρου ανθρωποκεντρικό και το Υπουργείο Αθλητισμού και Νεολαίας παρενέβη μόνο για να βοηθήσει στον συντονισμό».

Ali Ghamsari, a widely respected independent Iranian composer and musician known for blending traditional Persian music with contemporary expression, has consistently used his art and platform to stand with the people of Iran. He has shown up during natural disasters, supported… pic.twitter.com/gIH3istUbb April 6, 2026

Οι διοργανωτές λένε ότι οι συμμετέχοντες θα προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά υπόβαθρα – συμπεριλαμβανομένων αθλητών, καλλιτεχνών και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών. Παράλληλα με τον σχηματισμό ανθρώπινων αλυσίδων, αναμένεται επίσης να προβληθούν διεθνή μηνύματα. Ο Ραχίμι σημείωσε: «Έχουν προετοιμαστεί διεθνή μηνύματα για αυτό το πρόγραμμα και θα παρουσιαστούν έτσι ώστε η φωνή της νεολαίας του Ιράν να ακουστεί παγκοσμίως».

In response to Trump’s threat to vaporise Iranian power plants and bridges…

Ali Ghamsari, the famous Iranian musician says that he will remain outside the Iranian power plants and keep playing the music of peace and love.

Yaar, how brave this nation is! pic.twitter.com/oQepCU40BI — Dr Shama Junejo (@ShamaJunejo) April 7, 2026

Τόνισε: «Το βασικό μήνυμα αυτού του κινήματος είναι ότι τέτοιες ενέργειες αποτελούν έγκλημα πολέμου».

Διαβάστε επίσης:

