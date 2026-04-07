search
ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 20:06
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.04.2026 18:31

Ανθρώπινες αλυσίδες γύρω από σταθμούς παραγωγής ενέργειας: Ιρανοί νέοι επιδιώκουν να στείλουν ένα μήνυμα πέρα ​​από τα σύνορα (Videos)

Καθώς οι απειλές κατά των κρίσιμων υποδομών του Ιράν έχουν φτάσει σε πρωτοφανές επίπεδο, μια πανεθνική εκστρατεία ξεκίνησε να πραγματοποιείται το μεσημέρι της Τρίτης 7 Απριλίου.

Νέοι σε όλο το Ιράν συγκεντρώνονται γύρω από σταθμούς παραγωγής ενέργειας σε διάφορες πόλεις, σχηματίζοντας ανθρώπινες αλυσίδες σε μια συμβολική πράξη εν μέσω επιθέσεων και απειλών κατά πολιτικών εγκαταστάσεων.

Η εκστρατεία, με τίτλο «Ιρανική Ανθρώπινη Αλυσίδα Νέων για ένα Φωτεινό Αύριο», συμφωνήθηκε με τον Αλιρεζά Ραχίμι, Υφυπουργό Νεολαίας στο Υπουργείο Αθλητισμού και Νεολαίας του Ιράν, ως μια πρωτοβουλία που προέκυψε «μετά από πρόταση των ίδιων των νέων».

Δήλωσε: «Ορισμένοι φοιτητές πανεπιστημίου, νέοι καλλιτέχνες και οργανώσεις νέων πρότειναν τη δημιουργία ενός ανθρώπινου δακτυλίου και αλυσίδας γύρω από σταθμούς παραγωγής ενέργειας».

Σύμφωνα με τον Ραχίμι, η εκδήλωση πραγματοποιείται «ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα σε χώρους σταθμών παραγωγής ενέργειας σε κάθε πόλη». Τονίζοντας τη φύση της πρωτοβουλίας, πρόσθεσε: «Αυτό το πρόγραμμα είναι εξ ολοκλήρου ανθρωποκεντρικό και το Υπουργείο Αθλητισμού και Νεολαίας παρενέβη μόνο για να βοηθήσει στον συντονισμό».

Οι διοργανωτές λένε ότι οι συμμετέχοντες θα προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά υπόβαθρα – συμπεριλαμβανομένων αθλητών, καλλιτεχνών και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών. Παράλληλα με τον σχηματισμό ανθρώπινων αλυσίδων, αναμένεται επίσης να προβληθούν διεθνή μηνύματα. Ο Ραχίμι σημείωσε: «Έχουν προετοιμαστεί διεθνή μηνύματα για αυτό το πρόγραμμα και θα παρουσιαστούν έτσι ώστε η φωνή της νεολαίας του Ιράν να ακουστεί παγκοσμίως».

Τόνισε: «Το βασικό μήνυμα αυτού του κινήματος είναι ότι τέτοιες ενέργειες αποτελούν έγκλημα πολέμου».

Διαβάστε επίσης:

Μπορεί το Ιράν να εξαφανιστεί σε μια νύχτα; Τα νούμερα και η απειλή των ΗΠΑ για «εργαλεία που δεν έχουν χρησιμοποιήσει»

Κωνσταντινούπολη: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της επίθεσης στο ισραηλινό προξενείο – Εξετάζεται διασύνδεση με τρομοκρατικές οργανώσεις

Πρώην σύμμαχοι του Τραμπ καταδικάζουν την απειλή του στο Ιράν – Κάλεσμα για ανυπακοή των αξιωματούχων και την απομάκρυνσή του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MEDIA

ΣΚΑΪ: Αφιέρωμα του «Prime Time» στον σύγχρονο γυναικείο μοναχισμό

ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Σοκάρουν συνομιλίες οπαδών του Άρη μετά τη δολοφονία του Κλεομένη – «Έσφαξε Τούρκο, μια χαρά»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλο: Επική ανατροπή από το -7 και νίκη για την εθνική

ΚΟΣΜΟΣ

Η «Γκουέρνικα» του Πικάσο «μήλον της έριδος» μεταξύ Βάσκων, περιφέρειας της Μαδρίτης και κυβέρνησης Σάντσεθ

ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στην Εύβοια: Εντοπίστηκε σορός σε παραλία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

ΚΟΣΜΟΣ

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις στο νησί Χαργκ, βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο - Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σας στερήσουμε το πετρέλαιο για χρόνια» - Όλες οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3