Ανθρώπινες αλυσίδες γύρω από σταθμούς παραγωγής ενέργειας: Ιρανοί νέοι επιδιώκουν να στείλουν ένα μήνυμα πέρα ​​από τα σύνορα (Videos)

Καθώς οι απειλές κατά των κρίσιμων υποδομών του Ιράν έχουν φτάσει σε πρωτοφανές επίπεδο, μια πανεθνική εκστρατεία ξεκίνησε να πραγματοποιείται το μεσημέρι της Τρίτης 7 Απριλίου.
Νέοι σε όλο το Ιράν συγκεντρώνονται γύρω από σταθμούς παραγωγής ενέργειας σε διάφορες πόλεις, σχηματίζοντας ανθρώπινες αλυσίδες σε μια συμβολική πράξη εν μέσω επιθέσεων και απειλών κατά πολιτικών εγκαταστάσεων.
Η εκστρατεία, με τίτλο «Ιρανική Ανθρώπινη Αλυσίδα Νέων για ένα Φωτεινό Αύριο», συμφωνήθηκε με τον Αλιρεζά Ραχίμι, Υφυπουργό Νεολαίας στο Υπουργείο Αθλητισμού και Νεολαίας του Ιράν, ως μια πρωτοβουλία που προέκυψε «μετά από πρόταση των ίδιων των νέων».
Δήλωσε: «Ορισμένοι φοιτητές πανεπιστημίου, νέοι καλλιτέχνες και οργανώσεις νέων πρότειναν τη δημιουργία ενός ανθρώπινου δακτυλίου και αλυσίδας γύρω από σταθμούς παραγωγής ενέργειας».
Σύμφωνα με τον Ραχίμι, η εκδήλωση πραγματοποιείται «ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα σε χώρους σταθμών παραγωγής ενέργειας σε κάθε πόλη». Τονίζοντας τη φύση της πρωτοβουλίας, πρόσθεσε: «Αυτό το πρόγραμμα είναι εξ ολοκλήρου ανθρωποκεντρικό και το Υπουργείο Αθλητισμού και Νεολαίας παρενέβη μόνο για να βοηθήσει στον συντονισμό».
Οι διοργανωτές λένε ότι οι συμμετέχοντες θα προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά υπόβαθρα – συμπεριλαμβανομένων αθλητών, καλλιτεχνών και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών. Παράλληλα με τον σχηματισμό ανθρώπινων αλυσίδων, αναμένεται επίσης να προβληθούν διεθνή μηνύματα. Ο Ραχίμι σημείωσε: «Έχουν προετοιμαστεί διεθνή μηνύματα για αυτό το πρόγραμμα και θα παρουσιαστούν έτσι ώστε η φωνή της νεολαίας του Ιράν να ακουστεί παγκοσμίως».
Τόνισε: «Το βασικό μήνυμα αυτού του κινήματος είναι ότι τέτοιες ενέργειες αποτελούν έγκλημα πολέμου».
