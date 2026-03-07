Προειδοποίηση από τον Ιρανό ΥΠΕΞ: Οι ΗΠΑ θα είναι υπεύθυνες για την κλιμάκωση των ενεργειών του Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η ευθύνη για οποιαδήποτε κλιμάκωση από την Τεχεράνη θα βαρύνει αποκλειστικά την Ουάσιγκτον. «Εάν επιδιώξει κλιμάκωση, είναι ακριβώς αυτό για το οποίο οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας είναι εδώ και καιρό προετοιμασμένες», τόνισε ο Ιρανός υπουργός.

Στη δήλωσή του, ο Αραγτσί προσθέτει: «Η ευθύνη για οποιαδήποτε εντατικοποίηση της άσκησης αυτοάμυνας του Ιράν θα βαρύνει αποκλειστικά την κυβέρνηση των ΗΠΑ».

Σύμφωνα με το BBC, η προειδοποίηση αυτή ακολουθεί την προηγούμενη δήλωση του Ιρανού προέδρου, ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να στοχεύσει τις χώρες του Κόλπου, «εκτός εάν δεχθεί πρώτα επίθεση».

Λανθασμένη εκτίμηση των ικανοτήτων του Ιράν

Ο Αραγτσί υπογραμμίζει ότι, αν και το Ιράν είναι έτοιμο για αποκλιμάκωση υπό τον όρο ότι το έδαφος των γειτονικών χωρών δεν θα χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις εναντίον του, αυτή η πιθανότητα έχει «εξουδετερωθεί σχεδόν αμέσως» λόγω της «λανθασμένης ερμηνείας» των δυνατοτήτων και των προθέσεών του από τον Τραμπ.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Ιρανού προέδρου ως «παράδοση» στους γείτονες και απείλησε ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν «πολύ σκληρά».

Ο Αραγτσί εξηγεί αναλυτικά:

«Η προθυμία του προέδρου του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν να συμβάλει σε αποκλιμάκωση στην περιοχή, υπό την προϋπόθεση ότι ο εναέριος χώρος, το έδαφος και τα χωρικά ύδατα των γειτονικών χωρών δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις εναντίον του ιρανικού λαού, υπονομεύθηκε σχεδόν άμεσα από αυτό που η Τεχεράνη χαρακτηρίζει παρερμηνεία του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις δυνατότητες, την αποφασιστικότητα και τις προθέσεις του Ιράν.

Εάν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιδιώξει κλιμάκωση, αυτό θα οδηγήσει ακριβώς σε μια εξέλιξη για την οποία οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δηλώνεται ότι είναι προετοιμασμένες εδώ και καιρό.

Η ευθύνη για οποιαδήποτε εντατικοποίηση της άσκησης του δικαιώματος αυτοάμυνας από πλευράς Ιράν θα βαρύνει αποκλειστικά την αμερικανική κυβέρνηση».

Οικονομικό και στρατιωτικό κόστος για τις ΗΠΑ

Ο Αραγτσί επισημαίνει ότι μια εβδομαδιαία εμπλοκή του Τραμπ έχει ήδη κοστίσει στον αμερικανικό στρατό περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια, χωρίς να συνυπολογιστούν οι ανθρώπινες απώλειες νεαρών στρατιωτών. «Όταν ανοίξουν εκ νέου οι αγορές, το οικονομικό κόστος αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω και να μετακυλιστεί άμεσα στους απλούς Αμερικανούς πολίτες, μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης των τιμών στα πρατήρια καυσίμων», προσθέτει.

Επιπλέον, επικαλείται αξιολόγηση του Εθνικού Συμβουλίου Πληροφοριών των ΗΠΑ, το οποίο συνενώνει εκτιμήσεις από 18 αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Το Συμβούλιο, όπως αναφέρει, καταλήγει ότι μια στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν είναι καταδικασμένη να αποτύχει.

Προειδοποιήσεις και εσωτερική πολιτική

Σύμφωνα με τον Αραγτσί, είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις προς τους Αμερικανούς απεσταλμένους ότι μια πολεμική σύγκρουση δεν θα ενίσχυε τη διαπραγματευτική θέση των ΗΠΑ, ενώ τίθεται το ερώτημα κατά πόσο αυτές οι προειδοποιήσεις μεταφέρθηκαν στον ίδιο τον Τραμπ.

Η τοποθέτηση καταλήγει στην εσωτερική πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι οι Αμερικανοί ψηφοφόροι είχαν υποστηρίξει την απομάκρυνση της χώρας από δαπανηρές και μακροχρόνιες στρατιωτικές εμπλοκές στη Μέση Ανατολή. Παρ’ όλα αυτά, η Ουάσιγκτον κατέληξε με μια κυβέρνηση που – όπως σημειώνεται – πείστηκε από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, να εμπλακεί σε πολέμους εξυπηρέτησης των ισραηλινών συμφερόντων, παρά τις δεκαετίες αποτυχημένων προσπαθειών.

Το κείμενο κλείνει χαρακτηρίζοντας τη σύγκρουση ως «πόλεμο επιλογής», προωθούμενο από μια μικρή ομάδα υπέρμαχων της γραμμής «Israel First» (Πρώτα το Ισραήλ), με την παρατήρηση ότι μια τέτοια προσέγγιση τελικά σημαίνει «America Last» (Τελευταία η Αμερική).

