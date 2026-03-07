Τραμπ: Κάναμε χάρη στον κόσμο ξεκινώντας τον πόλεμο με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν έχουν πλήξει σημαντικά τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας, ισχυριζόμενος ότι το ναυτικό, η αεροπορία και οι επικοινωνιακές υποδομές της Τεχεράνης έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Μιλώντας σε εκδήλωση στη Φλόριντα, λίγες ώρες μετά τις νέες απειλές για πολύ σκληρά χτυπήματα στο Truth Social, ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 42 ιρανικά πολεμικά πλοία τις τελευταίες ημέρες και έχουν εξουδετερώσει μεγάλο μέρος της αεροπορικής ισχύος και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της χώρας. Η Αμερική τα πάει «πολύ καλά» στον πόλεμο του Ιράν, είπε. «Είναι εκπληκτικό», επισήμανε.

Πρόσθεσε ότι προηγούμενες επιθέσεις στόχευσαν εγκαταστάσεις που συνδέονται με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ισχυριζόμενος ότι η Τεχεράνη βρισκόταν κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου πριν από τις επιδρομές.

Χαρακτήρισε την επιχείρηση μεγάλη επιτυχία και τόνισε ότι οι επιθέσεις επέφεραν καθοριστικό πλήγμα στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν.

Ο Τραμπ σημείωσε πως μετά την ομιλία του θα πάει κατευθείαν να συναντήσει τις οικογένειες των Αμερικανών στρατιωτών που έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους στη σύγκρουση.

Είπε ότι είναι όλοι «μεγάλοι ήρωες της χώρας μας», που «επιστρέφουν από το Ιράν με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που περίμεναν» και πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ θα περιορίσουν τις απώλειες Αμερικανών στρατιωτών «στο ελάχιστο».

Από το 0 έως το 10, στο 15

Ο Τραμπ δήλωσε ότι, σε κλίμακα από το 0 έως το 10, η πρόοδος της στρατιωτικής εκστρατείας της χώρας του κατά του Ιράν μέχρι στιγμής είναι 15.

Ο πόλεμος κατά του Ιράν είναι «μια υπηρεσία που προσφέρουμε, όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή αλλά για όλο τον κόσμο», είπε ο Τραμπ, αναφέροντας πως οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο ξεκινώντας τον πόλεμο αυτό.

«Ήταν άρρωστοι άνθρωποι, πολύ άρρωστοι άνθρωποι», αναφερόμενος σε όσους έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις.

