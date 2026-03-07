«Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά»: Νέες απειλές Τραμπ – «Δεν είναι πια ο νταής της Μέσης Ανατολής, είναι ο ηττημένος»

«Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά!», προειδοποίησε μέσω Truth Social ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μία εβδομάδα μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν, και την απόφαση των ΗΠΑ να στείλουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στην περιοχή.

Σχολιάζοντας τη συγγνώμη Πεζεσκιάν στις γειτονικές χώρες και την απόφαση να μην ξαναχτυπήσει το Ιράν εναντίον τους, «εκτός εάν κάποια επίθεση κατά της Τεχεράνης προέρχεται από αυτές», ο Τραμπ απάντησε στην άκρως επιθετική του δήλωση: το Ιράν “δεν είναι πια ο «νταής της Μέσης Ανατολής», αλλά «Ο ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ» και «θα παραμείνει έτσι για πολλές δεκαετίες».

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ:

«Το Ιράν, το οποίο υφίσταται μεγάλες ήττες, ζήτησε συγγνώμη και παραδόθηκε στους γείτονές του στη Μέση Ανατολή, υποσχόμενο ότι δεν θα τους πυροβολήσει πια.

Αυτή η υπόσχεση δόθηκε μόνο λόγω της αδιάκοπης επίθεσης από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ήθελαν να καταλάβουν και να κυβερνήσουν τη Μέση Ανατολή.

Είναι η πρώτη φορά που το Ιράν χάνει, έπειτα από χιλιάδες χρόνια, από τις γειτονικές του χώρες στη Μέση Ανατολή.

Είπαν: “Ευχαριστώ, Πρόεδρε Τραμπ”. Εγώ είπα: “Παρακαλώ!”.

Το Ιράν δεν είναι πια ο “νταής της Μέσης Ανατολής”, είναι αντ’ αυτού, “Ο ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ” και θα παραμείνει έτσι για πολλές δεκαετίες, εκτός και αν παραδοθεί ή, πιο πιθανό, καταρρεύσει εντελώς!

Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά! Υπό σοβαρή σκέψη για πλήρη καταστροφή και βέβαιο θάνατο, λόγω της κακής συμπεριφοράς του Ιράν, είναι περιοχές και ομάδες ανθρώπων που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν θεωρούνταν στόχοι.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Πεζεσκιάν: Η απαίτηση για άνευ όρων παράδοση είναι ένα «όνειρο που θα πρέπει να πάρετε στον τάφο σας»

Η απαίτηση των ΗΠΑ για άνευ όρων παράδοση είναι ένα «όνειρο που θα πρέπει να πάρουν στον τάφο τους», διαμήνυσε νωρίτερα ο Μασούντ Πεζεσκιάν σε ηχογραφημένη ομιλία του που μεταδόθηκε από την κρατική ιρανική τηλεόραση.

«Οι εχθροί (Ισραήλ και ΗΠΑ) μπορούν να πάρουν στους τάφους τους την επιθυμία να δουν τον ιρανικό λαό να παραδίδεται», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Iranian President Masoud Pezeshkian says the country’s Temporary Leadership Council has approved a halt to attacks on neighboring states, unless those countries launch attacks against Iran first.



Is Tehran now trying to contain the situation before it spirals out of control? https://t.co/piRSuEVHZ4 pic.twitter.com/HTU2SJgLeH — Egypt's Intel Observer (@EGYOSINT) March 7, 2026

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η χώρα «θα σταθεί μέχρι το τέλος» και δεν πρόκειται να υπάρξει παράδοση, καλώντας τους ιρανούς να αφήσουν στην άκρη τις εσωτερικές διαφωνίες και να ενωθούν για την υπεράσπιση της χώρας.

Η συγγνώμη στις γειτονικές χώρες

Ο ιρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες, που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, για τα πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Είπε πως το μεταβατικό ηγετικό συμβούλιο του Ιράν αποφάσισε ότι οι γειτονικές χώρες δεν θα δέχονται πλέον επιθέσεις, εκτός εάν κάποια επίθεση κατά της Τεχεράνης προέρχεται από αυτές.

Το Ιράν δήλωσε ότι στοχοθετεί μόνο αμερικανικά συμφέροντα ή βάσεις, κάτι που αμφισβητούν οι χώρες που έχουν αποτελέσει στόχο.

«Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες που δέχθηκαν επίθεση από το Ιράν», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος.

Δεκατρείς άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις χώρες του Κόλπου από την έναρξη του πολέμου.

