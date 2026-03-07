search
Γιασάρ Γκιουλέρ: «Η Τουρκία δεν θα αποδεχθεί μονομερείς κινήσεις στο Αιγαίο»

giouler (1)

Ξεκάθαρο μήνυμα ότι «η Τουρκία δεν θα αποδεχθεί μονομερείς κινήσεις στο Αιγαίο» έστειλε ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ σε μία στιγμή που η «ασπίδα» που απλώνει η Αθήνα πάνω από την Ελλάδα και την Κύπρο προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη γείτονα χώρα. 

Η δήλωση έγινε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Πόστα και τον Χακάν Τσελίκ.

Συγκεκριμένα αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στις «διαφορές» στο Αιγαίο, υποστήριξε ότι η θέση της ‘Αγκυρας παραμένει αμετάβλητη, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα αποδεχθεί μονομερείς κινήσεις που -κατά την τουρκική άποψη- θα περιορίσουν την πρόσβασή της στην ανοικτή θάλασσα και στον διεθνή εναέριο χώρο. Παράλληλα σημείωσε ότι δεν υπάρχει κάποια νέα αλλαγή στους κανόνες εμπλοκής για το 2026.

Ο Γκιουλέρ αναφέρθηκε ακόμη και στις επιχειρησιακές δυνατότητες των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, υποστηρίζοντας ότι το τουρκικό ναυτικό μπορεί να επιχειρεί σε ένα ευρύ γεωγραφικό τόξο από τη Μεσόγειο έως τη Βαλτική, ενώ σημείωσε ότι η ‘Αγκυρα επενδύει σε νέες στρατιωτικές τεχνολογίες και προγράμματα, επισημαίνοντας ότι πέρα από τη «Γαλάζια Πατρίδα», η Τουρκία δίνει σημασία και στις έννοιες της «Κυβερνοπατρίδας» και της «Ουράνιας Πατρίδας», καθώς οι συγκρούσεις της νέας εποχής επεκτείνονται στον κυβερνοχώρο, στο διάστημα και στο πεδίο της πληροφορίας.

Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον καθοριστικό ρόλο της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας υποστηρίζοντας ότι η ‘Αγκυρα αποτελεί αναντικατάστατο παράγοντα για τη σταθερότητα του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης.

Ο Τούρκος υπουργός υπογράμμισε ότι, παρά τις κατά καιρούς διαφωνίες μεταξύ των συμμάχων, η Συμμαχία εξακολουθεί να λειτουργεί στη βάση της συλλογικής άμυνας και των κοινών δεσμεύσεων.

Όπως σημείωσε, οι διαφορετικές προσεγγίσεις μπορούν να επιλυθούν μέσα από τους μηχανισμούς διαλόγου του ΝΑΤΟ, ενώ επισήμανε ότι οι ΗΠΑ ζητούν πλέον από τους Ευρωπαίους συμμάχους τους να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την ασφάλεια της ηπείρου.

