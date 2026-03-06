«Στο κόκκινο» η κόντρα Ουγγαρίας-Ουκρανίας: Σημείο «ανάφλεξης» ο αγωγός πετρελαίου Ντρούζμπα – Οι απειλές Ζελένσκι και το μπλόκο Όρμπαν

Οι σχέσεις Ουγγαρίας-Ουκρανίας επιδεινώθηκαν για άλλη μια φορά, αφότου ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απείλησε δημόσια τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν για την άρνηση της Ουγγαρίας να υποστηρίξει ένα ακόμη πακέτο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία.

«Ελπίζουμε ότι ένα άτομο στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπλοκάρει τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι οι Ουκρανοί μαχητές θα λάβουν όπλα. Διαφορετικά, θα δώσουμε τη διεύθυνση αυτού του ατόμου στους δικούς μας, ώστε να μπορούν να τον καλέσουν και να του μιλήσουν στη γλώσσα τους», δήλωσε ο Ζελένσκι την Πέμπτη μετά από εκτεταμένη κυβερνητική συνεδρίαση στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η χώρα του δεν έχει εναλλακτική λύση στο δάνειο της ΕΕ.

Στην Ουγγαρία, υπήρξε άμεση αντίδραση στη δήλωση αυτή. «Αυτές οι απειλές και ο εκβιασμός από τον [Ζελένσκι] έχουν ξεπεράσει κατά πολύ κάθε αποδεκτό όριο», δημοσίευσε στην πλατφόρμα X ο εκπρόσωπος του Όρμπαν, Ζόλταν Κόβατς.

«Αυτό είναι εξωφρενικό. Τα προσωπικά συναισθήματα δεν έχουν θέση σε θέματα όπως αυτό. Η Ουγγαρία δεν μπορεί να εκφοβιστεί και δεν θα ενδώσουμε σε εκβιασμούς», έγραψε ο Κόβατς.

Η Βουδαπέστη μπλοκάρει την αποδέσμευση του δανείου της ΕΕ λόγω της διακοπής της διέλευσης μέσω του αγωγού πετρελαίου Ντρούζμπα (Φιλίας).

Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, αυτός υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα τέλη Ιανουαρίου κοντά στην πόλη Μπρόντι της δυτικής Ουκρανίας.

Η Ουγγαρία και η γειτονική Σλοβακία, η οποία επηρεάζεται επίσης από την απαγόρευση της διέλευσης, αμφισβητούν αυτούς τους ισχυρισμούς και απαιτούν πρόσβαση σε επιτροπή εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Ζελένσκι το αρνήθηκε, επικαλούμενος Ουκρανούς εμπειρογνώμονες. «Νομίζω ότι ο λόγος μας είναι αρκετός», είπε, υποδεικνύοντας ότι οι επισκευές δεν θα αναμένονταν πριν από τα μέσα Απριλίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη λύπη της για «απαράδεκτες» απειλές του Ζελένσκι

Ο Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε σήμερα τη λύπη της για τις «απαράδεκτες» απειλές του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι εναντίον του ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος εμποδίζει ένα δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία.

«Αυτού του είδους η γλώσσα είναι απαράδεκτη. Δεν πρέπει να υπάρχει καμιά απειλή εναντίον των κρατών μελών της ΕΕ», αντέδρασε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ολοφ Γκιλ.

Η Ουκρανία καταγγέλλει ότι η Ουγγαρία κατάσχεσε 80 εκατ. δολάρια από θωρακισμένα οχήματα και συνέλαβε 7 τραπεζικούς υπαλλήλους

Οι ουγγρικές αρχές συνέλαβαν επτά Ουκρανούς πολίτες, συμπεριλαμβανομένου ενός πρώην αξιωματικού των Ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, και κατέσχεσαν δύο θωρακισμένα αυτοκίνητα που μετέφεραν μεγάλα χρηματικά ποσά σε όλη την Ουγγαρία ως ύποπτα για ξέπλυμα χρήματος, δήλωσαν αξιωματούχοι την Παρασκευή.

Η Ουκρανία κατηγόρησε την Ουγγαρία ότι πήρε ομήρους τους Ουκρανούς και ότι κατάσχεσε παράνομα εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά.

Η απάντηση Όρμπαν

Στη συνέντευξή του την Παρασκευή το πρωί στο Kossuth Radio, ο Όρμπαν ξεκαθάρισε ότι η Ουγγαρία δεν θα υποκύψει σε πιέσεις, εκβιασμούς ή απειλές, επειδή αυτό που διακυβεύεται δεν είναι η προσωπική του θέση, αλλά το αν η Ουγγαρία θα υποχωρήσει σε απαιτήσεις που, όπως λέει, θα βλάψουν σοβαρά τη χώρα.

Ο Όρμπαν δήλωσε ότι η ουσία της διαμάχης είναι απλή: η Ουκρανία έχει απαιτήσεις και η Ουγγαρία αρνείται να τις ικανοποιήσει. «Εμείς είμαστε εμπόδιο», είπε ο πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και η εθνική κυβέρνηση αποτελούν εμπόδια στους στόχους του Κιέβου. Κατά την άποψή του, η πίεση στην Ουγγαρία δεν είναι μόνο διπλωματική αλλά και πολιτική, επειδή η Ουκρανία θα προτιμούσε να δει μια φιλοουκρανική κυβέρνηση στη Βουδαπέστη μετά τις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου.

Σύμφωνα με τον Όρμπαν, οι ίδιες οι απαιτήσεις είναι απαράδεκτες. Η Ουγγαρία, είπε, δεν θα εγκαταλείψει τη φθηνή ρωσική ενέργεια, δεν θα χρηματοδοτήσει τον πόλεμο, δεν θα στείλει χρήματα στην Ουκρανία και δεν θα υποστηρίξει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστήριξε ότι η συμμόρφωση με αυτές τις προσδοκίες θα έβλαπτε τις ουγγρικές οικογένειες, τους Ούγγρους αγρότες και ολόκληρη την ουγγρική οικονομία.

Το άμεσο σημείο ανάφλεξης παραμένει ο αγωγός πετρελαίου Druzhba. Ο πρωθυπουργός Όρμπαν δήλωσε ότι δεν υπάρχει τεχνικό εμπόδιο που να εμποδίζει το ρωσικό πετρέλαιο να φτάσει στην Ουγγαρία και χαρακτήρισε τη διακοπή ως πολιτική απόφαση της Ουκρανίας. Η Ουγγαρία έχει έγκυρες συμβάσεις, πληρώνει για το πετρέλαιο και δικαιούται να το παραλάβει, είπε, ενώ η Ουκρανία έχει διεθνή υποχρέωση να επιτρέψει τη διαμετακόμιση. Μέχρι να επιλυθεί αυτή η κατάσταση, ο πρωθυπουργός Όρμπαν δήλωσε ότι η Ουγγαρία θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο στις Βρυξέλλες και πέραν αυτής.

«Αν εκβιάζουν τους Ούγγρους, δεν μπορούν να περιμένουν από εμάς να λάβουμε οικονομικές αποφάσεις για την υποστήριξη της Ουκρανίας», δήλωσε. Πρόσθεσε ότι η Ουγγαρία έχει ήδη σταματήσει τις αποστολές βενζίνης και ντίζελ που συνδέονται με την Ουκρανία και είναι έτοιμη να σταματήσει άλλες σημαντικές ρυθμίσεις διαμετακόμισης προς το Κίεβο μέχρι να αποκατασταθούν οι παραδόσεις πετρελαίου. «Οι Ουκρανοί θα ξεμείνουν από χρήματα νωρίτερα από ό,τι εμείς ξεμείνουμε από πετρέλαιο», δήλωσε ο πρωθυπουργός Όρμπαν.

